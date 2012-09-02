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Sosyal oyunların neden büyük ilgi gördüğü yapılan bir araştırmada ortaya kondu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Başlangıçta üniversite içerisinde bir paylaşım ağı olarak faaliyete başlayan ve bugün bir milyara doğru giden kullanıcı sayısına sahip Facebook, bünyesinde pek çok yeni sektöre de yön veriyor. Bunlardan birisi sosyal oyun segmenti.

Farmville gibi oyunların kısa sürede on milyonlarca kullanıcı sayısına sahip olması ve video oyunları sektöründe kendisine ait yeni bir segment oluşturması, araştırmalara da konu oldu.

Geçen yıl ki 3.2 milyar dolarlık gelirini bu yıl 4.5 milyar dolara çıkaran sosyal oyunlar, Çin'de Cheng Kung Üniversitesi araştırmacıları tarafından masaya yatırıldı. 

Çevrimiçi oyunlardan farklı olarak Facebook ve benzer sosyal ağlarda sunulan oyunlar günlük kullanıcıların daha çok ilgisini çekiyor. 11 oyun uzmanı ve 321 oyuncu arasında yapılan araştırmada, sosyal oyunların neden bu kadar çok ilgi gördüğü üç madde halinde sıralanmış.

İlk sebep oyunların kolay bir oynanışa ve çok çabuk öğrenme imkanına sahip olması. İkinci sebep dostça ve sıcak bir ortam sunması. Üçüncü sebep ise sosyal etkileşim sunması. 

Sosyal oyunların Windows işletim sistemindeki mayın tarlası oyununa benzetenler de var. Sosyal oyunlar belirli bir oyun süresi gerektirmiyor ve kullanıcılar bir kaç dakika oyun oynayıp sonrasında farklı alanlara yönelebiliyor. 

Çalışmayı destekleyen oyun analiz uzmanları da kolay erişim imkanının yeni demografik grupları sosyal oyunlara çektiğini belirtiyor. Özellikle Ortadoğu'da bayanların Farmville gibi kaynak yönetim tarzındaki oyunlara yöneldiği tespit edilmiş.

Oyunların ilgi görmesine diğer bir yaklaşım ise sosyal oyunlar içerisinde geliştiricilerin yoğun pazarlama taktiği kullanması. Bunun bir örneği oyun içi sanal eşya alma gereksinimi doğurmak, diğeri ise kullanıcıların durum güncellemelerine oyunları eklemek veya oyunlarla ilgili istek gönderilmesini sağlamak.

Pek çok Facebook kullanıcısı için oldukça can sıkıcı olan oyun istekleri ve durum güncellemeleri, geliştiriciler açısından oyun başarısını etkileyen hayati bir strateji konumunda. Kullanıcıların bu taktiklere verdiği tepkiler de daha yoğun bir strateji geliştirimesine sebebiyet veriyor.

http://www.readwriteweb.com/archives/study-tells-why-we-cant-resist-facebook-games.php Yorum Yaz
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4Crumby 6 yıl en beğenilen
Bu sonuclari ortaya koymak icin toplandilarsa gecen zamanlarina yazik..
1 Yanıt Yanıtla +14
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Virtual Reality 6 yıl
Bu basit saçma oyunları oynayarak gözlerimi ve zamanımı yok edemem. Oyun dediğin Metal Gear Solid 4, Uncharted 1-2-3, Gran Turismo 5, Pes, Fifa, Heavy Rain, LA Noir, Battlefield 3, Batman AC, God of War 3, Killzone 3, Little Big Planet 2, Halo, Gears of War, Forza, Dirt 3, Age of Empires, WOW, vs. gibi olur.
Bu basit sözde sosyal oyunları oynayıp gerçek sanat eseri oyunlardan mahrum kalmayın. Ortalıkta oyuncuyum diye gezmeyin.
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k@llone 6 yıl
Can sıkıntısı dememişler ya ilginç:))
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Zamanımın büyük kısmı yıllardır oyun oynamakla geçiyor, online hiç bir şey oynamadım, Ben asosyal birisi miyim? :)
Benim Cevabım; insan ilişkilerinden geriye ayırabildiğim zamanı kafamı dinleyebileceğim, ama haberde de söylendiği gibi zorunluluğa boğmayan oyunlarla geçiriyorum. Dövüş oyunu oynuyorum, gelene, gidene, geçene çakıyorum, es geçmiyorum.
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met@lrock 6 yıl
Photoshop yasaklansın.
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dil_lenci 6 yıl
Resimde Paint Terk :)
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bellair 6 yıl
biz bu sonuçları zaten biliyoruz
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4Crumby 6 yıl en beğenilen
Bu sonuclari ortaya koymak icin toplandilarsa gecen zamanlarina yazik..
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swat882 6 yıl
güya adı araştırma

laf olsun torba dolsun
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