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Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor

Sonic evreninde tüm karakterlerin bir araya gelerek kıyasıya yarıştığı Sonic Forces: Speed Battles oyunu indirmeye sunuldu. Oyun sadece PvP odaklı olarak ilerliyor.
1 yıl
1,9b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir yandan klasik oyunlarını mobile getirmeye devam eden Sega, bir yandan da modern oyunlarla kataloğunu genişletiyor. Sonic Forces: Speed Battles, arkadaşlarınızla gerçek zamanlı mücadele ettiğiniz bir sonsuz koşu oyunu.

Sonic Forces: Speed Battles nasıl bir oyun?

Yeni oyunda Sonic ve arkadaşları olarak farklı mekanlarda sonsuz koşu mücadelesi veriyorsunuz. Sonic ile başladığınız oyunda yarışları kazandıkça Amy, Tails, Knuckles, Shadow, Rouge gibi pek çok karakteri açma imkanınız oluyor.

Sadece bir sonsuz koşu değil rakiplerinizi saf dışı etmeniz gereken bir mücadele de mevcut. Yol boyunca elde ettiğiniz hortum, ateş topu, fırtına gibi güçlendirmelerle rakiplerinizi vurmanız veya onlardan kaçmanız gerekiyor.

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Yarışlarda halka topladıkça hızınız da artıyor. Bu halkalar ile seviye atlıyor veya güçlendirme satın alıyorsunuz. Ayrıca kırmızı halkalar daha değerli ve dereceye girdiğiniz zaman alabiliyorsunuz.

Yine son dönemin popüler oyun için eşyası hediye sandıkları da var. Bunları ya kazanıyor ya da parayla satın alıyorsunuz. Sonic Forces: Speed Battles oyunu para harcamadan size güzel bir tecrübe sunuyor. Elbette internetin şart olduğunu belirtelim. 

Sonic Forces: Google Play II App Store


 

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System32Deleted 1 yıl
Bi Oyuna Benziyor Tren Oyunu Vardı
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