Söz sizde: Elektronikte kredi kartına taksit 6 ay ile sınırlandırılıyor. Ne düşünüyorsunuz ?

Alım gücünün birçok ülkeye göre düşük olduğu ülkemizde elektronik eşya alımında kredi kartına taksitlendirme, tüketicilerin en çok rağbet gösterdiği ödeme yöntemiydi.Ancak elektronik cihazlara olan yoğun ilgi, tüketimin artması ve tasarrufların istenilen düzeyde olmaması; BDDK ve hükümeti, kredi kartlarına taksit uygulamasına sınırlama getirmeye yöneltti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartlarının taksitlendirmesine sınırlama getireceklerini ve genel taksit sayısının, şu anki ortalama taksit sayısı olan 9 ay sınırlandırılacağını söyledi. Farklı sektörlerde farklı taksit sayısı benimseneceğini belirten Öztekin, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyonla ilgili işlemlerde taksit sayısının 6 ay ile sınırlandırılacağını; beyaz eşya alımlarında ise üst sınırın 12 ay olmasını planladıklarını söyledi.
BDDK Başkanı’nın bu açıklamalarına ilk tepki ise ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden Teknosa’dan tepki geldi. Taslak aşamasında olan çalışmanın kamuoyu ile paylaşılması sonucu borsada işlem gören hisseleri %4 gerileyen Teknosa, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada “Öngörülen yeni uygulama kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebilecektir. Öte yandan, tüketicilerin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olan elektronik, telekom ve bilgisayar ürünleri ile ilgili talebinin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.
BDDK’nın hazırladığı taslak ilk andan itibaren birçok uzman tarafından masaya yatırıldı. Peki teknoloji severlerin buluşma noktası olan Türkiye’nin en büyük teknoloji sitesi Donanımhaber.com okuyucuları ve üyeleri, BDDK’nın taslağına ne diyor ? Yorumlarınızı bekliyoruz, söz sizde…
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yıllardır iç borç dış borç, cari açık ve sivil vatandaşların oluşturduğu yükten bahsedilmektedir devletin başındakiler tarafında. aslında bir gerçeği hep es geçiyorlar oda kendileri.
Bir vekil emeklisinin sadece sgk' dan aldığı emekli maaşı 6000 lira her4 yılda bir bir diğer seçime katılıp katılmaması sorulmaksızın 250.00 lira civarında emekli ikramiyesi yazılan hanelerine vekil olmaları durumunda her ay aldıkları 25.200 tl maaş yardımcılarının ve danışmanları danışmanın danışmanı şeklinde giden kuyrukta kişi başı 35.000 tl maaş almaları bunların dışında tüm giderlerin neredeyse meclis tarafındaki sözde olduğu düşünülen ödenek ( hazineden ) karşılanması bunların hiç genel yekününe bakılmak sızın her şeyden bizler yani sivil vatandaşlar ve 45 yaşında emekli olanlar sorumlu gösteriliyor ama sadece 1 vekilin masrafı tek bir kişini nin 20 yıl boyunca aldığı maaş tutarına denk geliyor. bütün her şey bitti bir tek siviller mi kaldı ben hakkımı helal etmiyorum bu devlete verdiğim 1 kuruşu dahi haram ediyorum çünkü kendim i geçtim tüm TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin hakkını 550 aktif çalışan ve 10 binlerce de geçmişte var olan vekil,
vekil yakınları halen faydalanarak yaşıyor. benim kazandığım 1000 lira bürüt kazanç eğer fazla ise onu da alsınlar ama haram zıkkım olsun gün ışığı görmek nasip olmasın.
Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı hiç bir şekilde
YERİNDE OLAN BİR YASA DEĞİLDİR TASVİP ETMİYORUM.
refah ve düzen çalışmaları yapılsa,
hep işlerine gelen tarafları örnek alınıyor,batı ülkelerinin sonra da bak onlarda da var aynısı deniyor..