Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Söz sizde: Elektronikte kredi kartına taksit 6 ay ile sınırlandırılıyor. Ne düşünüyorsunuz ?

5 yıl
13,9b
1
1418
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Söz sizde: Elektronikte kredi kartına taksit 6 ay ile sınırlandırılıyor. Ne düşünüyorsunuz ?
Tam Boyutta Gör

Alım gücünün birçok ülkeye göre düşük olduğu ülkemizde elektronik eşya alımında kredi kartına taksitlendirme, tüketicilerin en çok rağbet gösterdiği ödeme yöntemiydi.Ancak elektronik cihazlara olan yoğun ilgi, tüketimin artması ve tasarrufların istenilen düzeyde olmaması; BDDK ve hükümeti, kredi kartlarına taksit uygulamasına sınırlama getirmeye yöneltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartlarının taksitlendirmesine sınırlama getireceklerini ve genel taksit sayısının, şu anki ortalama taksit sayısı olan 9 ay sınırlandırılacağını söyledi. Farklı sektörlerde farklı taksit sayısı benimseneceğini belirten Öztekin, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyonla ilgili işlemlerde taksit sayısının 6 ay ile sınırlandırılacağını; beyaz eşya alımlarında ise üst sınırın 12 ay olmasını planladıklarını söyledi.

BDDK Başkanı’nın bu açıklamalarına ilk tepki ise ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden Teknosa’dan tepki geldi. Taslak aşamasında olan çalışmanın kamuoyu ile paylaşılması sonucu borsada işlem gören hisseleri %4 gerileyen Teknosa, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada “Öngörülen yeni uygulama kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebilecektir. Öte yandan, tüketicilerin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olan elektronik, telekom ve bilgisayar ürünleri ile ilgili talebinin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

BDDK’nın hazırladığı taslak ilk andan itibaren birçok uzman tarafından masaya yatırıldı. Peki teknoloji severlerin buluşma noktası olan Türkiye’nin en büyük teknoloji sitesi Donanımhaber.com okuyucuları ve üyeleri, BDDK’nın taslağına ne diyor ? Yorumlarınızı bekliyoruz, söz sizde…


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
black_flood 5 yıl en beğenilen
karar yerinde bir karar fakat bu karar alınmadan önce yapılması gereken çok önemli onlarca konu varken neden hep sondan başlayıp ayar tutturamayınca cayarlar anlamak mümkün değildir.
yıllardır iç borç dış borç, cari açık ve sivil vatandaşların oluşturduğu yükten bahsedilmektedir devletin başındakiler tarafında. aslında bir gerçeği hep es geçiyorlar oda kendileri.
Bir vekil emeklisinin sadece sgk' dan aldığı emekli maaşı 6000 lira her4 yılda bir bir diğer seçime katılıp katılmaması sorulmaksızın 250.00 lira civarında emekli ikramiyesi yazılan hanelerine vekil olmaları durumunda her ay aldıkları 25.200 tl maaş yardımcılarının ve danışmanları danışmanın danışmanı şeklinde giden kuyrukta kişi başı 35.000 tl maaş almaları bunların dışında tüm giderlerin neredeyse meclis tarafındaki sözde olduğu düşünülen ödenek ( hazineden ) karşılanması bunların hiç genel yekününe bakılmak sızın her şeyden bizler yani sivil vatandaşlar ve 45 yaşında emekli olanlar sorumlu gösteriliyor ama sadece 1 vekilin masrafı tek bir kişini nin 20 yıl boyunca aldığı maaş tutarına denk geliyor. bütün her şey bitti bir tek siviller mi kaldı ben hakkımı helal etmiyorum bu devlete verdiğim 1 kuruşu dahi haram ediyorum çünkü kendim i geçtim tüm TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin hakkını 550 aktif çalışan ve 10 binlerce de geçmişte var olan vekil,
vekil yakınları halen faydalanarak yaşıyor. benim kazandığım 1000 lira bürüt kazanç eğer fazla ise onu da alsınlar ama haram zıkkım olsun gün ışığı görmek nasip olmasın.
Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı hiç bir şekilde
YERİNDE OLAN BİR YASA DEĞİLDİR TASVİP ETMİYORUM.
karar yerinde bir karar fakat bu karar alınmadan önce yapılması gereken çok önemli onlarca konu varken neden hep sondan başlayıp ayar tutturamayınca cayarlar an...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +316
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
circumciser 5 yıl
taksit sayısına düzeltme geleceğine,ülkede en düşük işçinin aldığı ücret arttırılmaya çalışılsa,

refah ve düzen çalışmaları yapılsa,

hep işlerine gelen tarafları örnek alınıyor,batı ülkelerinin sonra da bak onlarda da var aynısı deniyor..



taksit sayısına düzeltme geleceğine,ülkede en düşük işçinin aldığı ücret arttırılmaya çalışılsa,refah ve düzen çalışmaları yapılsa,hep i...
Devamını Gör
Yanıtla +129
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatansever Müslüman Türk 5 yıl
Yerinde bir karar. 6 taksit uygun.herkes resmen tüketim cilgini oldu.resmen elektronik çöplüğü oldu ülkemiz.
1 Yanıt Yanıtla +71
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
15 Avatar Avatar Avatar
orphanage 5 yıl
Klasik yurdum dincisi savunmaya başlamış.
Ciddiye almayın bunu heryerde şamarı yiyip oturup şimdide burada sallıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Polifemus 5 yıl
iyiymiş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
planmeca 5 yıl
Ben anlamiyorum dar gelirli insanlarin zengin*mis* gibi bir hayat istemelerine.Paran yoksa bak, ic gecir ,niye benim yokde .Unutma kullandigin kredi gene zenginin parasi biraz fark olsun aranda saygi duy fakirlige .Olmayan paranla dunyaya meydan okuma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepciniz83 5 yıl
Boyle sacma kısıtlama mı olur ?
Operatorler 24 ay taksitle 1000 tllik telefonu 1500 tlye musteriye kakalasın, hükümet aynı 1000 tllik cihazi 1050 tlye 12 taksitle alma imkani veren kredi kartinin taksit olayini kaldirsin.
Bu ne yaman celiskidir efendim.
Peşkeş cekmenin boylesi gorulmemistir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lDirtyHandsl 5 yıl
12 taksit idealdi bnce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realatik123 5 yıl
Millet cok kazandigi icin bence kredi karti kullanmasini bilmiyor ve batiyor bence hukumet kimseye asgari ucret dahi vermesin 1 simit 1 ekmek parasi 3 ögün yese millet hele bide şart olan 3 cocugu varsa 2 tl 3 ögünden 6 tl 5 kisilik bir aile 30 tl gunde atm den versin parayi, ayda eder 900 tl kira telefon elektrik su bayram seyran cocuk bezi bunlarada bence taksit yapsin 12 ay en guzeli bence bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ROLLING STONES 5 yıl
Bu taksit olayından kim fayda sağladı? Tabi ki BANKALAR. Vatandaş nakit ihtiyacı olduğunda kredi çekmek yerine taksitle altın vs.. alıp minimum zararla ya da zarar etmeden işini hallediyordu. Tabi bundan bankalar çok rahatsız olduyordu. Halkı çok düşünen! büyüklerimiz! böyle bir kanun çıkartarak bankaların ekmeğine yağ sürdü.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thomassee 5 yıl ROLLING STONES
ROLLING STONES
Bu taksit olayından kim fayda sağladı? Tabi ki BANKALAR. Vatandaş nakit ihtiyacı olduğunda kredi çekmek yerine taksitle altın vs.. alıp minimum zararla ya da zarar etmeden işini hallediyordu. Tabi bundan bankalar çok rahatsız olduyordu. Halkı çok düşünen! büyüklerimiz! böyle bir kanun çıkartarak bankaların ekmeğine yağ sürdü.

Dostum banka taksit yaptiginda zaten para kazaniyordu.

Arada komisyon aliyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maraz9 5 yıl
Ben bu kural çıkmadan önce iPhone 4s 32GB almıştım 12 ay taksitle iyi yırtmışım hanny.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin_ErKeK 5 yıl
cenabı Allah bir an evvel bu hükümeti başımızdan def etsin amin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vires 5 yıl
Sanki ekmeğiniz suyunuz elinizden alındı altı üstü telefon bu arkadaşlar. Onu geçtim illa 2000 tl'lik telefon mu almak zorundasınız bütçenize göre bir şey alırsınız olur biter. Konut kredi faizleri arttı vatandaş ev alamıyor, benzin 5 tl oldu arabaya binemiyor ama bu kadar ses çıkmadı ne zaman iphone'u 12 taksit ile alamıycaklarını anladılar isyan başladı :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Riven_ 5 yıl Haşin_ErKeK
Allah çektirenlere de çektirdiklerinin acılarının 10 mislini nasip etsin,amin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 5 yıl
iPhone 6 tam bir gerilla savaşları şeklinde geçecek :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, telefon ve
6 etiket daha elektronik bilgisayar beyaz eşya tablet akıllı telefon kredi kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Kaspersky Özel: Akıllı telefonların güvenlik riskleri, devletleri bekleyen tehlikeler... 5 yıl Nokia Lumia 625 video inceleme "Büyük ekranlı Lumia mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim