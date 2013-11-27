Söz sizde: Elektronikte kredi kartına taksit 6 ay ile sınırlandırılıyor. Ne düşünüyorsunuz ?

Alım gücünün birçok ülkeye göre düşük olduğu ülkemizde elektronik eşya alımında kredi kartına taksitlendirme, tüketicilerin en çok rağbet gösterdiği ödeme yöntemiydi.Ancak elektronik cihazlara olan yoğun ilgi, tüketimin artması ve tasarrufların istenilen düzeyde olmaması; BDDK ve hükümeti, kredi kartlarına taksit uygulamasına sınırlama getirmeye yöneltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartlarının taksitlendirmesine sınırlama getireceklerini ve genel taksit sayısının, şu anki ortalama taksit sayısı olan 9 ay sınırlandırılacağını söyledi. Farklı sektörlerde farklı taksit sayısı benimseneceğini belirten Öztekin, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyonla ilgili işlemlerde taksit sayısının 6 ay ile sınırlandırılacağını; beyaz eşya alımlarında ise üst sınırın 12 ay olmasını planladıklarını söyledi.

BDDK Başkanı’nın bu açıklamalarına ilk tepki ise ülkemizin önde gelen teknoloji marketlerinden Teknosa’dan tepki geldi. Taslak aşamasında olan çalışmanın kamuoyu ile paylaşılması sonucu borsada işlem gören hisseleri %4 gerileyen Teknosa, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada “Öngörülen yeni uygulama kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebilecektir. Öte yandan, tüketicilerin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olan elektronik, telekom ve bilgisayar ürünleri ile ilgili talebinin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

BDDK’nın hazırladığı taslak ilk andan itibaren birçok uzman tarafından masaya yatırıldı. Peki teknoloji severlerin buluşma noktası olan Türkiye’nin en büyük teknoloji sitesi Donanımhaber.com okuyucuları ve üyeleri, BDDK’nın taslağına ne diyor ? Yorumlarınızı bekliyoruz, söz sizde…