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SpaceX, 48 saat içerisinde iki roket indirmeye hazırlanıyor

Tekrar kullanılabilir roketleriyle uzay sektöründe çok önemli bir devrime imza atan SpaceX, tüm bu başarılarına rağmen dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor..
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bu hafta sonu 48 saat içerisinde iki farklı göreve çıkmayı hedefliyor. Bir zamanlar büyük bir hayal olarak görülen roketlerde tekrar kullanılabilirliği artık sıradan bir iş haline getirmeye başlayan şirket, görevlerin her ikisini de başarılı bir iniş denemesiyle sonlandırmak istiyor.

Daha önce kullanılmış bir roket fırlatılıyor


SpaceX'in önümüzdeki Cumartesi günü çıkmayı planladığı SES 11/Echostar 105 görevinde hali hazırda kullanılmış bir roket fırlatılacak. İlk kez geçtiğimiz Mart ayında daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlatan SpaceX, hatırlayacağınız üzere çok büyük bir ilke imza atmış ve uzay araştırmaları tarihine geçmişti. SpaceX daha sonra aynı başarıyı Haziran ayında da göstermişti.

Ayrıca Bkz. "New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı"
Şirketin Cumartesi günü fırlatacağı Falcon 9 roketi, daha önce 19 Şubat'taki CRS-10 görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımıştı. O gün Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne iniş yapan roket, Cumartesi günü çıkacağı görevde ise bu sefer karaya değil denizde yüzen otonom bir gemiye iniş yapmaya çalışacak.

CRS-10 görevinden muhteşem iniş görüntüleri:


SpaceX'in SES 11/Echostar 105 görevinden sadece iki gün sonra çıkacağı Iridium Next 3 görevinde ise bu sefer yeni bir Falcon 9 roketi kullanılacak. Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkışa geçecek olan roket, ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait 10 farklı uyduyu yörüngeye taşıdıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönecek.

12 kez üst üste iniş başarısı


SpaceX, Aralık 2015'teki ilk başarılı inişinin ardından bugüne kadar toplam 16 Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başardı. Ayrıca indirdiği roketlerden ikisini de yeniden uzaya fırlatarak tekrar kullanılabilirliği tam anlamıyla gerçeğe dönüştüren şirket, aynı zamanda uzun bir süredir başarısızlık yüzü de görmüyor. SpaceX, son 12 uzay görevinin her birinde fırlattığı Falcon 9 roketlerini Yeryüzü'ne indirmeyi başardı. Bakalım şirketin bu inanılmaz başarı serisi bu hafta sonu çıkacağı görevlerde de aynen devam edecek mi.

https://twitter.com/elonmusk/status/915453138051768320 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Adamlar uzaya çıktı geri iniyor biz hala MTV ÖTV derdindeyiz...
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BekirHan 2 yıl
"tüm bu başarılarına rağmen dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor"
çok anlamsız bir cümle kurmuşsunuz..
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belsis 2 yıl
İzliyoruz.
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AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Adamlar uzaya çıktı geri iniyor biz hala MTV ÖTV derdindeyiz...
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kadirirdem 2 yıl
Maalesef öyle :(
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