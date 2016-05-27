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SpaceX birazdan roket indirecek, buradan canlı takip edin (Ertelendi)

İniş denemelerindeki başarı yüzdesini artırmaya devam eden SpaceX, birazdan THAICOMM-8 isimli yeni bir göreve çıkıyor. Şirketin yeni denemesini bizler de canlı takip edebileceğiz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mayıs ayı başlarındaki görevin ardından başarılı bir iniş gerçekleştiren SpaceX birazdan başka bir göreve daha çıkıyor. TSİ 00.40'ta gerçekleşecek olan görev için hava durumunun oldukça iyi göründüğü ve her şeyin hazır olduğu belirtiliyor.

THAICOMM-8 isimli görevde SpaceX Thaicomm'a ait bir iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıyacak. Uyduyu yörüngeye taşıyacak olan Falcon 9'un ilk kısmı yolu tamamlamadan önce ikinci kısımdan ayrılacak ve Yeryüzü'ne dönüş yapacak. Motorların ve ana yakıt bölümünün bulunduğu bu ilk kısım Dünya'ya dönerken roketin ikinci kısmı da iletişim uydusuyla birlikte yer eş zamanlı yörüngeye doğru harekete devam edecek.

Yer eş zamanlı yörüngenin Ekvator'dan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikte bulunması nedeniyle yer eş zamanlı yörünge görevlerinin ardından gerçekleşen iniş denemeleri de genellikle başarısızla sonuçlanıyor. SpaceX bu tür görevlerden pek de ümitli olmadığını belirtse de hatırlayacağınız üzere benzer bir deneme Mayıs ayı başlarında da gerçekleşmiş ve Falcon 9 ilk defa bir yer eş zamanlı yörünge görevinde başarılı iniş yapmıştı.

Ayrıca Bkz. "SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü"
Yer eş zamanlı yörünge görevlerinin iniş denemelerini zorlaştırıyor olmasının nedeniyse roketin geri dönüş hızının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Falcon 9 bu geri dönüş hızını dengelemek için motorlarını fazlasıyla zorlaması gerekiyor ve yine yer eş zamanlı yörüngenin yüksekliği nedeniyle motorlar bu iş için yeterli yakıt da bulamayabiliyor. Örneğin önceki görev her ne kadar başarıyla sonuçlanmış olsa da motorlar gereğinden fazla zarar görmüş ve Elon Musk da bu roketin tekrar fırlatılamayacağını belirtmişti.

Yine de her ne olursa olsun SpaceX'in her denemesi uzay araştırmalarının geleceği için çok büyük bir öneme sahip. Son zamanlarda artan başarı yüzdesinin de özellikle dikkat çektiğini belirtmek gerek. THAICOMM-8 isimli bu görevi canlı takip etmek için sizler de aşağıdaki YouTube penceresini kullanabilirsiniz.

Güncelleme: Kalkış bazı aksaklıklar nedeniyle yarın TSİ 00.40'a (28 Mayıs) ertelenmiştir.


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kalfatt 3 yıl en beğenilen
hani geri sayım bitti 3 dk geçti gelen giden yok sanırım durağı kaçırdı.
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InMyOpinion 3 yıl
Başarıyla indirdiler tebrik etmek lazım adamları
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reisssss 3 yıl
kutlamak lazım adamları roketi indirecek sevyeye geldiler.
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bugatti1907 3 yıl
***Leopard***
Sanirsin uzay havacilik vs sitesi
Gerci haber kotanizi anca boyle dolduruyorsunuz,sizde haklisiniz

Ya yeter artık beğenmiyorsanız girmeyin. Adamlar sadece telefon ekran kartı haberi mi yazacaklar. Burası teknoloji sitesi. İçinde teknoloji olan her şey, her olay alanına girer. Her haberde aynı yorumlar bıktırdınız artık.
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sniper23 3 yıl
kalfatt
hani geri sayım bitti 3 dk geçti gelen giden yok sanırım durağı kaçırdı.

Uçuş ertelendi.
youtube.com/...
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***Leopard*** 3 yıl
Sanirsin uzay havacilik vs sitesi


Gerci haber kotanizi anca boyle dolduruyorsunuz,sizde haklisiniz
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 3 yıl ***Leopard***
***Leopard***

Sanirsin uzay havacilik vs sitesi


Gerci haber kotanizi anca boyle dolduruyorsunuz,sizde haklisiniz

Ona bakarsan ilk açıldığında telefon sitesi de değildi ama artık telefon haberlerinden geçilmiyor anasayfa haberleri. Telefon ne kadar teknolojiyse uzay teknolojisi de o kadar teknoloji, savaş teknolojisi de teknoloji.
Artık burası genel bir teknoloji haberleri sitesi buna alışın bence.
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emre1393 3 yıl
24 saat ertelendi
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DarkHellKnightX 3 yıl
Roket, yayını yapan merkezin üstüne indi sanırım
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kalfatt 3 yıl en beğenilen
hani geri sayım bitti 3 dk geçti gelen giden yok sanırım durağı kaçırdı.
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