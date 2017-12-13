SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Uzay araştırmalarında tekrar kullanılabilirliği her geçen gün bir adım daha öteye taşımaya çalışan SpaceX, bugün çıkacağı CRS-13 görevinde yeni bir ilke imza atacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir göreve çıkmaya hazırlanan şirket, ilk kez hem kullanılmış bir roketi hem de kullanılmış bir uzay aracını aynı anda yörüngeye fırlatacak.

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SpaceX'in YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlanacak olan CRS-13 görevinin TSİ 19.24'de başlaması bekleniyor. Aynı zamanda SpaceX'in bu seneki 17. görevi olan CRS-13'ün başarıyla sonlanması halinde uzay şirketi, Aralık 2015'ten bu yana 20. Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş olacak. 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise şu ana kadar 13 roket indiren SpaceX, her geçen gün başarılarını katlamaya devam ediyor.

Güncelleme: SpaceX, ekstra denetlemeler nedeniyle görevin Cuma gününe ertelendiğini açıkladı.

https://gizmodo.com/spacex-and-nasa-delay-historic-reusable-rocket-iss-laun-1821213655

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CRS-13 görevi SpaceX'in NASA için çıkacağıolacak. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşankargoyu ISS'e taşıyacak olan SpaceX, "tarihi" olarak nitelendirdiği bu görevde iki farklı ilke imza atmayı hedefliyor.Bunlardan birincisi daha önce de belirttiğimiz gibi kullanılmış bir roket ve kullanılmış bir kargo kapsülünün aynı anda tekrar uzaya fırlatılmasıydı. İkincisi ise SpaceX'in en büyük iş ortağı olan. Yani dünyanın en büyük uzay ajansı NASA da artık Elon Musk'ın tekrar kullanılabilir roketlerine tam anlamıyla güveniyor.CRS-13 görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Dragon uzay kapsülü ilk kez 2015'in Nisan ayında kullanılmıştı. Yine o görevde de ISS'e bir kargo taşıyan kapsül, görevden 5 hafta sonra denize düşürülmüştü. Bu Dragon kapsülünü uzaya taşıyacak olan Falcon 9 roketi ise ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında, bir başka ISS kargo görevi olan CRS-11'de kullanılmıştı.