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SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Bugün NASA için çok önemli bir göreve çıkmaya hazırlanan SpaceX, ilk kez hem kullanılmış bir Falcon 9 roketi hem de kullanılmış bir Dragon uzay kapsülünü aynı anda uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarında tekrar kullanılabilirliği her geçen gün bir adım daha öteye taşımaya çalışan SpaceX, bugün çıkacağı CRS-13 görevinde yeni bir ilke imza atacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir göreve çıkmaya hazırlanan şirket, ilk kez hem kullanılmış bir roketi hem de kullanılmış bir uzay aracını aynı anda yörüngeye fırlatacak.

CRS-13 görevi SpaceX'in NASA için çıkacağı 13. Uluslararası Uzay İstasyonu kargo görevi olacak. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan tam 2177 kilogramlık kargoyu ISS'e taşıyacak olan SpaceX, "tarihi" olarak nitelendirdiği bu görevde iki farklı ilke imza atmayı hedefliyor.

Bunlardan birincisi daha önce de belirttiğimiz gibi kullanılmış bir roket ve kullanılmış bir kargo kapsülünün aynı anda tekrar uzaya fırlatılmasıydı. İkincisi ise SpaceX'in en büyük iş ortağı olan NASA'nın, kullanılmış bir Falcon 9 roketinin ilk kez kendi görevlerinde tekrar kullanılmasına izin vermesi olacak. Yani dünyanın en büyük uzay ajansı NASA da artık Elon Musk'ın tekrar kullanılabilir roketlerine tam anlamıyla güveniyor.

Ayrıca Bkz. "Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor"
CRS-13 görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Dragon uzay kapsülü ilk kez 2015'in Nisan ayında kullanılmıştı. Yine o görevde de ISS'e bir kargo taşıyan kapsül, görevden 5 hafta sonra denize düşürülmüştü. Bu Dragon kapsülünü uzaya taşıyacak olan Falcon 9 roketi ise ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında, bir başka ISS kargo görevi olan CRS-11'de kullanılmıştı.

SpaceX'in YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlanacak olan CRS-13 görevinin TSİ 19.24'de başlaması bekleniyor. Aynı zamanda SpaceX'in bu seneki 17. görevi olan CRS-13'ün başarıyla sonlanması halinde uzay şirketi, Aralık 2015'ten bu yana 20. Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş olacak. 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise şu ana kadar 13 roket indiren SpaceX, her geçen gün başarılarını katlamaya devam ediyor.
Güncelleme: SpaceX, ekstra denetlemeler nedeniyle görevin Cuma gününe ertelendiğini açıkladı. 


https://gizmodo.com/spacex-and-nasa-delay-historic-reusable-rocket-iss-laun-1821213655 Yorum Yaz
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artenis 1 yıl en beğenilen
uzay roketi de haram olmasın bitcoin gibi. İslam devletlerinden atılım bekliyoruz HELAL UZAY ROKETİ...
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artenis 1 yıl en beğenilen
uzay roketi de haram olmasın bitcoin gibi. İslam devletlerinden atılım bekliyoruz HELAL UZAY ROKETİ...
2 Yanıt Yanıtla +4
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vs-fb 1 yıl artenis
artenis
uzay roketi de haram olmasın bitcoin gibi. İslam devletlerinden atılım bekliyoruz HELAL UZAY ROKETİ...

İnsanlar yüzünden, İslam'a ve Müslümanlığa haksızlık ediyorsunuz. Karşı olduğunuz fikir, düşünce, insan tipi herneyse, İslam zaten onun zıttı. İslam tabiki kuralları ile birlikte, her zaman aklın yanında olmuştur.
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homebird 1 yıl artenis
Azıcık mantıklı, ayakları yere basan yorum yapın. + için bu kadar kasmaya gerek yok.
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