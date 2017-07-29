SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, 21.2 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. SpaceX'in önünde Uber ve Airbnb gibi şirketler bulunuyor.