Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, 21.2 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi. SpaceX'in önünde Uber ve Airbnb gibi şirketler bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay sektörünün popüler şirketi SpaceX, 21.2 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu. Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı şirket, kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarılar ve ilginç Mars planlarıyla uzun bir süredir gündemden düşmek bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde 351 milyon dolarlık yeni bir yatırım alan SpaceX, New York Times'da yer alan ifadelere göre, bu yatırımın ardından değerini 21.2 milyar dolara çıkarmış ve ABD'nin en değerli 5 özel teknoloji şirketleri arasına girmiş. Bu alanda Uber (69.8 milyar dolar), Airbnb (31 milyar dolar) ve Palantir'in (21.3 milyar dolar) ardından dördüncü sırada yer alan SpaceX'i, 20.8 milyar dolarlık değeriyle WeWork takip ediyor.

Uzayda devrim yapan şirket: SpaceX


Tekrar kullanılabilir roketleriyle beraber uzay sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan SpaceX, rakiplerini kısa sürede birer birer alt ederek sektörün lider ismi haline geldi. NASA, ABD ordusu ve dünyanın her tarafından uydu şirketleriyle her geçen gün yepyeni anlaşmalar imzalayan şirket, artık neredeyse her hafta yeni bir uzay görevine çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi"
SpaceX'in kurucusu ve tek sahibi konumunda olan Elon Musk ise şirketi kurduğu günden bu yana tek bir hedefe odaklanmış durumda: Mars'a insan göndermek. Musk, tüm bu uzay taşımacılığı işlerini Kızıl Gezegen'e giden yolda birer basamak olarak görüyor. Bakalım Elon Musk, nihai hedefi olan Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi.

https://www.nytimes.com/2017/07/27/technology/spacex-is-now-one-of-the-worlds-most-valuable-privately-held-companies.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emir kustirika 2 yıl
ta o diilde ben resme tilt oldum olduk napalum der gibi elon
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
kel adam nasıl saç sahibi oluyor hala anlayamadım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
Sizleri bilimle Kandıra bilen tek şirket. NASA bütçemiz yok diyor. Elon Musk hâlâ plan yapıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derepaca 2 yıl mementopolis
mementopolis
Sizleri bilimle Kandıra bilen tek şirket. NASA bütçemiz yok diyor. Elon Musk hâlâ plan yapıyor.

Kıskandınız mı? :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaq 2 yıl
değer ölçümü garip tabii. küçümsediğimden değil ama elle tutulur bir şeyi olmayıp en değerli olması garip.yani tabii roketleri var ama nereden para geliyor da harcıyorlar. sadece yatırımcıların parasıyla dönüyorsa nasıl değerli oluyor vs vs. bunlar şeytan işidir çok kafa kurcalamayın :d
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl ardaq
ardaq

değer ölçümü garip tabii. küçümsediğimden değil ama elle tutulur bir şeyi olmayıp en değerli olması garip.yani tabii roketleri var ama nereden para geliyor da harcıyorlar. sadece yatırımcıların parasıyla dönüyorsa nasıl değerli oluyor vs vs. bunlar şeytan işidir çok kafa kurcalamayın :d

Bu uydular bedavaya uzaya gönderilmiyor herhalde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 2 yıl
60 milyon dolara her ay roket gönderen 15 yıllık firma kar etmiyor mu ?
Maliyetine uydu gönderiyor sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl teramit
teramit
60 milyon dolara her ay roket gönderen 15 yıllık firma kar etmiyor mu ?
Maliyetine uydu gönderiyor sanırım.

Yapmayı planladıklarının yanında devede kulak kaldığı için yatırımlar gelen parayı bitiriyor. Mesela çok ilginçtir YouTube'da son 1-2 yıla kadar Google'a bir kuruş bile kazandırmadı. Gelen para sunucu masrafları, yeni tasarım, yazılım gibi kalemlere anca yetti. Şimdi ise bu kadar büyüttükten sonra kaymağını yiyecekler. SpaceX'de aynı şekilde, şuan tüm kaynağını gelecek planlarına yatırıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4981 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, Uzay ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung modem teknolojilerinde de çok ilerde 2 yıl Honolulu'da akıllı telefonlarına bakarak yürüyen yayalara ceza kesilecek 2 yıl İşte AMD Radeon RX Vega ekran kartları [resmi görüntüler] 2 yıl Pebble tabanlı Fitbit akıllı saati çok yakında 2 yıl Avustralya dünyanın en uzun elektrikli araç yollarından birisini inşa ediyor 2 yıl Valerian and the City of a Thousand Planets gişede patladı 2 yıl Samsung Pay diğer markalara da geliyor 2 yıl Apple, iTunes Store'da 4K HDR film sunmaya hazırlanıyor 2 yıl AMD Radeon RX Vega ekran kartları için fiyat bilgileri 2 yıl Samsung’un yeni yonga setleri detaylanıyor 2 yıl Essential Phone modelinin kamerası nasıl geliştirildi? 2 yıl Facebook artık yarım trilyon dolarlık bir şirket 2 yıl Galaxy Note 8 ve iPhone 8'in ekran panelleri aynı karede sızdı 2 yıl Apple, Çin'de App Store'daki VPN uygulamalarını kaldırdı 2 yıl Karşınızda AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition 2 yıl Petrol devi Shell'in patronu: Bir sonraki otomobilim elektrikli olacak 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor 2 yıl Bağımsız çalışan HTC Vive gözlüğü Çin’de duyuruldu 2 yıl Intel Core i7-8700K'nın 6 çekirdeği Turbo ile 4.3GHz'de çalışacak 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu Sonraki Ryzen Threadripper’lı sistemler ön siparişe açıldı: Başlangıç 1699$'dan! 2 yıl Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti 2 yıl Xiaomi marka telefon SIM kart takarken patladı [video] 2 yıl Ekran kartı için uçak kiralayan madenciler ve AMD'nin duruma bakışı 2 yıl Middle-earth: Shadow of War Mobile indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition versiyonuna hazır olun 2 yıl Beklenen oldu: Samsung artık yonga pazarının lideri 2 yıl 10.000TL'lik RGB Oyuncu sistemi kurduk 2 yıl Bosch, otonom sürüş parçaları için 1,1 milyar dolarlık tesis kuruyor 2 yıl Facebook ücretli haber aboneliği uygulamasından gelir istemiyor 2 yıl Renault-Nissan, Volkswagen ve Toyota'yı geride bıraktı 2 yıl AMD beğeni toplayan Wraith Max soğutucusunu piyasaya sürüyor 2 yıl Slack 5 milyar dolar değerine ulaştı 2 yıl Ve Intel'in 18 çekirdekli Core i9-7980XE işlemcisi detaylandı 2 yıl Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi 2 yıl 2si1 "ÖTV'si bol" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Xiaomi satışları arttırmak için 1 milyar dolarlık kredi aldı 2 yıl NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı 2 yıl Microsoft, Windows 10 S ISO dosyalarını yayınladı 2 yıl Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim