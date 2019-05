SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu

Uzayda devrim yapan şirket: SpaceX

Uzay sektörünün popüler şirketi SpaceX, 21.2 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu. Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı şirket, kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarılar ve ilginç Mars planlarıyla uzun bir süredir gündemden düşmek bilmiyor.Geçtiğimiz günlerde 351 milyon dolarlık yeni bir yatırım alan SpaceX, New York Times'da yer alan ifadelere göre , bu yatırımın ardından değerini 21.2 milyar dolara çıkarmış ve ABD'nin en değerli 5 özel teknoloji şirketleri arasına girmiş. Bu alanda Uber (69.8 milyar dolar), Airbnb (31 milyar dolar) ve Palantir'in (21.3 milyar dolar) ardından dördüncü sırada yer alan SpaceX'i, 20.8 milyar dolarlık değeriyle WeWork takip ediyor.Tekrar kullanılabilir roketleriyle beraber uzay sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan SpaceX, rakiplerini kısa sürede birer birer alt ederek sektörün lider ismi haline geldi. NASA, ABD ordusu ve dünyanın her tarafından uydu şirketleriyle her geçen gün yepyeni anlaşmalar imzalayan şirket, artık neredeyse her hafta yeni bir uzay görevine çıkıyor.SpaceX'in kurucusu ve tek sahibi konumunda olan Elon Musk ise şirketi kurduğu günden bu yana tek bir hedefe odaklanmış durumda: Mars'a insan göndermek. Musk, tüm bu uzay taşımacılığı işlerini Kızıl Gezegen'e giden yolda birer basamak olarak görüyor. Bakalım Elon Musk, nihai hedefi olan Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi.