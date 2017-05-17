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SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Fırlatmayı planladığı binlerce uydu ile internet servisi sunmayı planlayan SpaceX bu yolda önemli bir testi geride bıraktı. Şirket 6 tondan daha ağır olan uyduyu yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
2 yıl
2,1b
1
4
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Dünya çapında geniş bant aralığında internet sağlamak için kolları sıvayan SpaceX, Inmarsat’a ait haberleşme uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Falcon Heavy roketiyle yapılması planlanan fırlatma işleminde bu roket henüz ticari kullanıma sunulmadığı için Falcon 9 roketi kullanılırken 6 tondan daha ağır olan dev uydu Falcon 9 roketiyle bugüne kadar fırlatılan en ağır yük oldu.

SpaceX’in Falcon 9 ve gelecekte kullanılması planlanan Falcon Heavy lansmanları için kiralanan ve yeniden kullanıma sunulan Florida’daki Kennedy Uzay Üssünde bulunan SpaceX’in LC-39A bölümünde gerçekleştirilen fırlatmada, Falcon 9’un üst yük limiti, Inmarsat uydusunu hedef alacak şekilde optimize edildi ve böylece Falcon 9’un da taşıma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçti.

İngiltere’nin en büyük uzay şirketi olan Inmarsat fırlatma görevi için ilk kez bir Amerikan şirketiyle bir araya gelirken uydunun tam olarak ne amaçla kullanılacağını açıklamadı ancak Inmarsat’ın geniş bant internet servisi sağlamak için oluşturacağı Global Xpress takımyıldızı projesinin bir parçası olan uydunun da internet servisinde görev alması bekleniyor.


https://techcrunch.com/2017/05/15/watch-spacexs-inmarsat-5-flight-4-satellite-launch-live-right-here/ Yorum Yaz
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santanio 2 yıl
uydu da ping hayali kurmayın :)
Oyunlar avrupa serverı olduğu sürece 30-50 pingin aşağısı hayal.
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mteke 2 yıl
Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın.
Millet olarak ADSL'nin ötesine geçemiyoruz, önümüzü açsınlar.
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Patren 2 yıl
2 yillik taahut yapmistim kablonet, taahut bitince buna gecerim bide battlefield 1 gibi oyunlarda 10 ping verirse, turkiyedeki internet sağlayacilari döşedikleri fiber optikleri, bakir kablolari yerler artik
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Hasan07-36 2 yıl Patren
patren
2 yillik taahut yapmistim kablonet, taahut bitince buna gecerim bide battlefield 1 gibi oyunlarda 10 ping verirse, turkiyedeki internet sağlayacilari döşedikleri fiber optikleri, bakir kablolari yerler artik

Uydudan 10 ms ping almak bayağı uçuk bir şey. Mümkün olabileceğini sanmıyoruyom. Hele ki jeosenkron yörüngeye atıldıysa (falcon 9 bunu yapabiliyor mu bilmiyorum) bütün diğer gecikmeleri yok etsek bile 200 ms'nin altında ping çıkmayacaktır.
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