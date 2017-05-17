SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Dünya çapında geniş bant aralığında internet sağlamak için kolları sıvayan SpaceX, Inmarsat’a ait haberleşme uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Falcon Heavy roketiyle yapılması planlanan fırlatma işleminde bu roket henüz ticari kullanıma sunulmadığı için Falcon 9 roketi kullanılırken 6 tondan daha ağır olan dev uydu Falcon 9 roketiyle bugüne kadar fırlatılan en ağır yük oldu.

SpaceX’in Falcon 9 ve gelecekte kullanılması planlanan Falcon Heavy lansmanları için kiralanan ve yeniden kullanıma sunulan Florida’daki Kennedy Uzay Üssünde bulunan SpaceX’in LC-39A bölümünde gerçekleştirilen fırlatmada, Falcon 9’un üst yük limiti, Inmarsat uydusunu hedef alacak şekilde optimize edildi ve böylece Falcon 9’un da taşıma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçti.

İngiltere’nin en büyük uzay şirketi olan Inmarsat fırlatma görevi için ilk kez bir Amerikan şirketiyle bir araya gelirken uydunun tam olarak ne amaçla kullanılacağını açıklamadı ancak Inmarsat’ın geniş bant internet servisi sağlamak için oluşturacağı Global Xpress takımyıldızı projesinin bir parçası olan uydunun da internet servisinde görev alması bekleniyor.

https://techcrunch.com/2017/05/15/watch-spacexs-inmarsat-5-flight-4-satellite-launch-live-right-here/