SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Dünya çapında geniş bant aralığında internet sağlamak için kolları sıvayan SpaceX, Inmarsat’a ait haberleşme uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Falcon Heavy roketiyle yapılması planlanan fırlatma işleminde bu roket henüz ticari kullanıma sunulmadığı için Falcon 9 roketi kullanılırken 6 tondan daha ağır olan dev uydu Falcon 9 roketiyle bugüne kadar fırlatılan en ağır yük oldu.
SpaceX’in Falcon 9 ve gelecekte kullanılması planlanan Falcon Heavy lansmanları için kiralanan ve yeniden kullanıma sunulan Florida’daki Kennedy Uzay Üssünde bulunan SpaceX’in LC-39A bölümünde gerçekleştirilen fırlatmada, Falcon 9’un üst yük limiti, Inmarsat uydusunu hedef alacak şekilde optimize edildi ve böylece Falcon 9’un da taşıma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçti.
İngiltere’nin en büyük uzay şirketi olan Inmarsat fırlatma görevi için ilk kez bir Amerikan şirketiyle bir araya gelirken uydunun tam olarak ne amaçla kullanılacağını açıklamadı ancak Inmarsat’ın geniş bant internet servisi sağlamak için oluşturacağı Global Xpress takımyıldızı projesinin bir parçası olan uydunun da internet servisinde görev alması bekleniyor.
https://techcrunch.com/2017/05/15/watch-spacexs-inmarsat-5-flight-4-satellite-launch-live-right-here/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyunlar avrupa serverı olduğu sürece 30-50 pingin aşağısı hayal.
Millet olarak ADSL'nin ötesine geçemiyoruz, önümüzü açsınlar.
Uydudan 10 ms ping almak bayağı uçuk bir şey. Mümkün olabileceğini sanmıyoruyom. Hele ki jeosenkron yörüngeye atıldıysa (falcon 9 bunu yapabiliyor mu bilmiyorum) bütün diğer gecikmeleri yok etsek bile 200 ms'nin altında ping çıkmayacaktır.