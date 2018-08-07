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SpaceX, gece yarısı uçuşunda önemli bir ilke daha imza attı

SpaceX, Falcon 9'un nihai versiyonu olan Block 5'i bugün ilk kez tekrar kullandı. Tekrar kullanılan roket ilk görevine geçtiğimiz Mayıs ayında çıkmıştı. İşte görüntüler:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, roketlerde tekrar kullanılabilirliği artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başladı. Bugün bir gece yarısı görevine çıkan şirket, Falcon 9 roketinin güncellenmiş nihai versiyonu olan Block 5'i ilk kez tekrar kullandı.

Endonezyalı iletişim şirketi Telkom Indonesia için çıkılan görev, yerel saatle 01.13'de başladı. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9, Merah Putih (Endonezya bayrağının renkleri olan 'kırmızı ve beyaz' anlamına geliyor) isimli uyduyu yörüngeye taşıdıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı ve kısa bir süre sonra okyanusta bulunan drone gemiye başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bugün yörüngeye fırlatılan Falcon 9 ilk görevine ise 11 Mayıs'ta çıkmıştı.


SpaceX'in ilk kez Mayıs ayında fırlattığı Falcon 9 Block 5, şirket kurucusu Elon Musk tarafından Falcon 9'un nihai versiyonu olarak değerlendiriliyor. Block 5'in önceki sürümlere göre biraz daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Musk, ayrıca roketin tekrar kullanılabilirlik özelliklerinin de geliştiğini belirtiyor.

Buna göre Falcon 9'un nihai sürümü, hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabilecek. Elon Musk, ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise roketin bu sefer tam 100 defa tekrar kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor

Ayrıca Bkz. "Curiosity gözlem aracı 6. yaş gününü kutluyor: İşte gönderdiği fotoğraf"
SpaceX bildiğiniz gibi daha önce birçok kez aynı roketi iki kez kullanma başarısını göstermişti. Ancak şirket henüz bunun ilerisine gidemedi. Yani hiçbir Falcon 9 roketi üç kez uzaya çıkmadı. Elon Musk ise Block 5 ile beraber bu durumun değişeceğini ve önümüzdeki dönemlerde tekrar kullanılabilirliği birkaç adım daha ileriye götürmeyi planladıklarını söylüyor

SpaceX, tekrar kullanılabilirliği insanoğlunun Mars ve ötesine giden uzay yolculuğunda en önemli adımlarından birisi olarak görüyor. Uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birinin yüksek maliyetler olduğunu söyleyen Musk, sadece SpaceX'in değil diğer uzay şirketlerinin de tekrar kullanılabilirlik yönünde çalışmalar yapması gerektiğini savunuyor. Bakalım Musk nihai hedefi olan Mars'a insan gönderme görevini ne zaman gerçekleştirebilecek.
https://www.space.com/41395-spacex-launches-used-block-5-rocket-nails-landing.html Yorum Yaz
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darkaura 9 ay en beğenilen nefendim
sende calis, ortaya yeni devrimsel isler koy seninde reklamin bitmesin. adam uzay cagini yeniden baslatiyor tabiyki her hamlesi konusulcak haber olacak
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DH Misafiri 9 ay
Nefendim,Dostum sana kim Tesla'nın Amerika'nın elektrikli araç çalışması olduğunu söyledi? Tesla'nın kar zarar durumu ortada fakat şirketin ayakta kalması hükümet destek verdiğinden mi? Tamamen adamın kendi kurduğu şirket ve %20'sinede sahip.Şirketin batmamasının tek sebebi nakit rezervi(borsadan edilen kar) ve uzun vadeli planlar.Adam 2 yıl önce çıkacak arabaları vs hedefleri tek tek planını ortaya sunuyor.Elon Musk ürün ortaya koymadı cümleni o kadar saçma buldum ki yaşının 12 den aşağı olduğu fikrine bile kapıldım umarım değilsindir yoksa yazdıklarım boşa.Sen private asset bir şirkete hükümetin dersen APPLE GOOGLE MİCROSOFT alayınada hükümetin demen lazım.Aynı mantıkla ilerliyor bu şirketler :)Bu cahilce bilgileri sana kim verdi ilginç.Space X'in NASA'dan yardım alması gayet normal.Çoğu konuda NASA'yı geçti yenilenebilir roketler olsun bu durumda NASA neden desteklemesin takım arkadaşını.NASA'nın roketlerini dikkat edersen Space X fırlatıyor çoğu kez.Neyse dediklerimi bir araştır.Kafanızdan salladığınız bilgilerin ışığında gitmek yerine doğru bilgileri takip edin.Saygılar.
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Jon SNOW 37 9 ay
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cerberus001 9 ay
ürün ortaya koymadı derken :) doğrudur spaceX olarak cebine girecek bir roket yapmadılar. Tesla'yı da saymazsak malum onun anahtarınıda cebimize koyamayız. güneş panelli kiremitlerde türkyede olmadığına göre böyle olunca bir ürün ortaya koymamış haklısın.. :) (paypal ı saysam mı bilemedim)
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nefendim 9 ay cerberus001
Ben sıradan biri demiyorum ki elon’a.
SpaceX amerika’nın nasa haricinde 2. Bir marka yaratması çabasıdır ve başarılı oldu. Tüm inovatif fikirleri o şirkette buluşturdu.
Tesla’da aynı şekilde. Hatta yıllık kar zarar durumuna bakarsanız devletin bu kadar desteği olmasa batardı. Bu iki şirket Amerika’nın teknoloji önderliğini dünyaya gösterme biçimidir.
Elon paypay ile girişimci fikirli ve geleceği olan biri olarak ortaya çıktı ve bu şirketlerin başına geçirildi.
Güneş enerjili çatı dediğin şey, muadili diğer firmalardan verimlilik açısından daha aşağılardadır. Yeterince Tutmamıştır.
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nefendim 9 ay
Elon Musk reklamları bitmiyor
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darkaura 9 ay nefendim
sende calis, ortaya yeni devrimsel isler koy seninde reklamin bitmesin. adam uzay cagini yeniden baslatiyor tabiyki her hamlesi konusulcak haber olacak
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Blackwolf42 9 ay
Çünkü adam farklı şeyler yapıyor
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sniper23 9 ay nefendim
Birileri konuşur, SpaceX yapar.
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