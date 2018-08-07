SpaceX, gece yarısı uçuşunda önemli bir ilke daha imza attı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, roketlerde tekrar kullanılabilirliği artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başladı. Bugün bir gece yarısı görevine çıkan şirket, Falcon 9 roketinin güncellenmiş nihai versiyonu olan Block 5'i ilk kez tekrar kullandı.

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https://www.space.com/41395-spacex-launches-used-block-5-rocket-nails-landing.html

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Endonezyalı iletişim şirketi Telkom Indonesia için çıkılan görev, yerel saatle 01.13'de başladı. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9, Merah Putih (Endonezya bayrağının renkleri olan 'kırmızı ve beyaz' anlamına geliyor) isimli uyduyu yörüngeye taşıdıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı ve kısa bir süre sonra okyanusta bulunan drone gemiye başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bugün yörüngeye fırlatılan Falcon 9 ilk görevine ise 11 Mayıs'ta çıkmıştı.SpaceX'in ilk kez Mayıs ayında fırlattığı Falcon 9 Block 5, şirket kurucusu Elon Musk tarafından Falcon 9'un nihai versiyonu olarak değerlendiriliyor. Block 5'in önceki sürümlere göre biraz daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Musk, ayrıca roketin tekrar kullanılabilirlik özelliklerinin de geliştiğini belirtiyor.Buna göre Falcon 9'un nihai sürümü, hiçbir yenileneme işlemine ihtiyaç duymadan en az 10 kez kullanılabilecek. Elon Musk, ekstra bakım ve yenilemelerle beraber ise roketin bu sefer tam 100 defa tekrar kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyorSpaceX bildiğiniz gibi daha önce birçok kez aynı roketi iki kez kullanma başarısını göstermişti. Ancak şirket henüz bunun ilerisine gidemedi. Yani hiçbir Falcon 9 roketi üç kez uzaya çıkmadı. Elon Musk ise Block 5 ile beraber bu durumun değişeceğini ve önümüzdeki dönemlerde tekrar kullanılabilirliği birkaç adım daha ileriye götürmeyi planladıklarını söylüyorSpaceX, tekrar kullanılabilirliği insanoğlunun Mars ve ötesine giden uzay yolculuğunda en önemli adımlarından birisi olarak görüyor. Uzay araştırmalarının önündeki en büyük engellerden birinin yüksek maliyetler olduğunu söyleyen Musk, sadece SpaceX'in değil diğer uzay şirketlerinin de tekrar kullanılabilirlik yönünde çalışmalar yapması gerektiğini savunuyor. Bakalım Musk nihai hedefi olan Mars'a insan gönderme görevini ne zaman gerçekleştirebilecek.