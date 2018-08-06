Curiosity gözlem aracı 6. yaş gününü kutluyor: İşte gönderdiği fotoğraf

https://qz.com/1348800/mars-curiosity-rover-celebrates-its-sixth-birthday-without-a-song/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NASA'nın Mars yüzeyinde görev yapan ünlü uzay aracı Curiosity, bugün altıncı yaş gününü kutluyor. 6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan gözlem aracı, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler de yer alıyor.Curiosity, NASA'ya ait olan Opportunity ile beraber şu anda Kızıl Gezegen yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. Opportunity'ye oranla çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olan Curiosity, birçok ilginç bilimsel ekipmanın yer aldığı robotik bir kol ve 17 farklı kamera ile donatılmış.Uzay aracı ayrıca ChemCam isimli bir lazer ve kamera sistemiyle, NASA araştırmacılarının seçtiği herhangi bir kayaya çok kısa aralıklı ani lazer ışınları gönderebiliyor ve bu işlemin sonucunda ortaya çıkan gaz ve tozları yine ChemCam dahilindeki spektrometreler ve özelleştirilmiş kameralarla analiz ederek kayaların kimyasal yapıları hakkında bilgiler elde edebiliyor.Curiosity'nin Opportunity ile arasındaki en büyük farklardan bir diğeri ise gücünü nükleer enerjiden alması. Uzay aracı bu sayede aylarca güneş görmediği toz fırtınaları sırasında bile herhangi bir problem olmadan görevine devam edebiliyor. Örneğin Mayıs ayında başlayan ve kısa sürede tüm gezegeni etkisi altına alan bir toz fırtınası nedeniyle NASA yaklaşık iki aydır Opportunity'den haber alamıyor.Curiosity, altıncı yaş gününü Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Hatırlayacağınız üzere uzay aracı daha önce Mars'taki ilk yaş gününü 6 Ağustos 2013'te kendi kendisine doğum günü şarkısı söyleyerek kutlamıştı. Ancak aynı şey bugün yapılmadı.