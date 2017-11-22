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SpaceX ile "Mars'a doğru": Önümüzdeki yıl yeni bir rekor daha geliyor

Ünlü girişimci Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Mars görevlerini finanse edebilmek adına her geçen yıl kalkış sayısını artırıyor. Şirket önümüzdeki yıl da yeni bir rekor kıracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında temellerini attığı uzay şirketi SpaceX'in en büyük hedefi bildiğiniz gibi kızıl gezegen Mars yüzeyinde kendi kendisini idame ettirebilen bir koloni kurmak. Ancak arkasında ABD devleti olan NASA'nın bile maddi gerekliliklerini karşılamakta güçlük çektiği bu dev görev, tahmin edebileceğiniz üzere SpaceX gibi henüz genç sayılabilecek bir şirket için de çok büyük zorluklar çıkarıyor.

Bu anlamda her türlü maddi gelire ihtiyacı olan SpaceX'in en büyük gelir kaynağı ise elbette uzay taşımacılık görevleri. Sadece ABD ile kalmayıp dünyanın her tarafından devletler ve özel şirketler için görevlere çıkan şirket, artık yavaş yavaş bu alandaki tüm rakiplerini geride bırakıp sektörün lideri haline gelmeye başladı. 2017 yılında bir önceki yıla göre kalkış sayısını ikiye katlayan SpaceX, önümüzdeki yıl da bu artışa devam edeceklerini ve yeni bir rekor daha kıracaklarını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Hindistan ve Japonya'dan dev uzay projesi "Ay'dan Dünya'ya örnek getireceğiz" "
SpaceNews.com'a konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, konuyla ilgili olarak,"Önümüzdeki yıl görev sayımızı %50 oranında artıracağız. 2017'de, 2016'ya oranla şimdiden iki kat daha fazla göreve çıktık, 2018'de de bu yıldan daha fazla göreve çıkacağız. Bu artışı sonraki yıllarda da %30-%40 oranında sürdürmeyi planlıyoruz." sözlerini kullanıyor.

Mars roketi BFR (Big F**king Rocket)


Şirketin Mars roketi BFR (Big F**king Rocket) ile ilgili de bazı açıklamalarda bulunan Shotwell, roketin ilk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştireceğini belirtirken,"BFR'yi zamanla Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alması için dizayn ediyoruz . Daha büyük bir roket olmasına rağmen müşterilerimiz için daha hesaplı bir seçenek olacak. Ancak tabiki Falcon 9 ve Falcon Heavy'den tamamiyle BFR'ye geçiş biraz zaman alabilir. Müşterilerimizin talebi devam ettiği sürece Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerimiz uçmaya devam edecek." ifadelerini kullanıyor.

2024-2025 gibi ilk insanlı Mars görevlerine başlamayı hedefleyen SpaceX'in elbette bu yolda alacağı daha çok yol var. Ancak şirketin 2017 yılı itibariyle uzay sektörünü yavaş yavaş domine etmeye başlaması ve kısa sürede elde ettiği inanılmaz başarıları da düşününce Kızıl Gezegen hedeflerinin artık çok da imkansız olmadığını ve şirketin Mars'a doğru emin adımlarla ilerdiğini görebiliyoruz. Bakalım ünlü girişimci Elon Musk, uzay araştırmalarında bir ilki daha gerçekleştirebilecek mi. 

http://spacenews.com/spacex-aims-to-follow-a-banner-year-with-an-even-faster-2018-launch-cadence/ Yorum Yaz
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MehmetNY 2 yıl en beğenilen
Aynı şeyi ben yazsam bir haftalık ban yerim!!!
BFR(Big F**king Rocket) yazdınız da biz anlamadık sanki.
Aynı şekilde bizim de böyle yorumlar yapabilmemize izin verirseniz daha adaletli olur.
Aynı şeyi ben yazsam bir haftalık ban yerim!!!BFR(Big F**king Rocket) yazdınız da biz anlamadık sanki.Aynı şekilde bizim de böyle yorumlar yapabilmemiz...
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DH Misafiri 2 yıl
en sona neden nokta koydunuz oraya soru işareti koyulmalıydı.
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demirparcasi 2 yıl
Ne Mars'ı? Elon Musk sallıyor. İnanmayın SPacex ancak 1000- 2000 km öteye uydu fırlatıyor. Mars 225.000km uzakta Mars'a gitmek adamın pazarlama işi.
Milyarlarca dolarlık roket yapsan ve Mars'a gitsen ne olacak? Mars'ta bilimsel araştırma hariç fayda sağlayacakhiçbir şey yok. Ticari anlamda hiç bir şey ifade etmiyor. Sırf zarar olur.
Hani ABD devletinin güç gösterisi olarak bir yere kadar anlaşılır da sonrası yok. Elon Musk bu pazarlama taktiklerini NASA'dan proje almak için yapıyorsa o ayrı.
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grafman09 2 yıl
Bize düşeş, adama sürekli mars geliyor. :)
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ceo-tr 2 yıl
adamın daha kötü bir fotosu yokmuydu ? :)
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cosica 2 yıl
bizim tellaktan keseyi yiyince kilo almış sanki.
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orientem 2 yıl
Elon Musk'ın S3X deki gibi kelime oyunları var. BFR diyerek de argo tabire göndermesi var ama sonuç olarak asıl ismi Big Falcon Rocket olması lazım.
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MehmetNY 2 yıl en beğenilen
Aynı şeyi ben yazsam bir haftalık ban yerim!!!
BFR(Big F**king Rocket) yazdınız da biz anlamadık sanki.
Aynı şekilde bizim de böyle yorumlar yapabilmemize izin verirseniz daha adaletli olur.
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Kerim5100 2 yıl
BFR





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