Hindistan ve Japonya'dan dev uzay projesi "Ay'dan Dünya'ya örnek getireceğiz"

Modern uzay yarışının gerisinde kalmak istemeyen Hindistan ve Japonya, güçlerini birleştirerek Ay'a gitme kararı aldı. İki ülkenin ulusal uzay ajansları Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz Cuma günü ortak bir açıklama yayınlayarak uydumuz Ay'a dev bir görev düzenleyeceklerini resmen duyurdu.

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"Asya'ya liderlik edeceğiz"

Yani ISRO ve JAXA tarafından açıklanan bu yeni ortak görev her iki ülke için de üçüncü Ay görevi olacak. Bakalım Asya'nın devleri bu dev derin uzay görevinde başarıya ulaşabilecekler mi.

http://indianexpress.com/article/technology/science/isro-jaxa-to-collaborate-on-future-lunar-missions-4944861/

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Asya'nın en büyük uzay ajansları olan ISRO ve JAXA'nın düzenleyeceği ortak Ay görevinde en büyük hedef Ay'dan Dünya'ya bazı örnekler getirmek olacak. Hindistan ve Japonya, bu amaç doğrultusunda özel olarak geliştirilmiş insansız uzay araçlarını Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor.Uzay araçlarının tam olarak hangi yıl fırlatılacağı ise şu an için netlik kazanmış değil. İş birliğinin henüz ilk aşamalarda olduğunu belirten Hindistan ve Japonya uzay ajansları, önümüzdeki aylarda yapacakları çalışmalarla beraber hem görevin detaylarının belirleneceğini hem de fırlatma tarihinin netlik kazanacağını söylüyorlar.Japonya ve Hindistan'ın Asya'nın uzay çalışmalarına öncülük edeceğini belirten ISRO başkanı Kiran Kumar,"Hindistan ve Japonya zaten uzay sektöründe uzun bir süredir iş birlikleri yapıyor. Bugün açıkladığımız Ay görevi olsun veya diğer iş birliklerimiz olsun bunlar bizlerin uzay sektöründeki bilgilerimizi ve teknolojilerimizi paylaşmamıza yardımcı oluyor. İki ülkenin Asya'daki uzay sektörüne liderlik edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanıyor.Diğer taraftan her iki ülkenin de uydumuz Ay konusunda daha önceden yeterince tecrübesi bulunuyor. Japonya 1990'da Helen, 2007'de ise Selene uzay araçlarını Ay'a göndermişti. Hindistan ise 2008'de Chandrayaan-1 isimli uzay aracını Ay yörüngesine yerleştirmişti. Ayrıca Hindistan şu sıralar 2018 yılı içerisinde Chandrayaan-2 uzay aracını da Ay'a göndermeye hazırlanıyor.