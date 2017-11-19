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Hindistan ve Japonya'dan dev uzay projesi "Ay'dan Dünya'ya örnek getireceğiz"

Hindistan ve Japonya, uydumuz Ay'dan Dünya'ya örnek getirmek için harekete geçti. İki ülkenin uzay ajansları ISRO ve JAXA, ortak bir Ay görevi düzenleyeceklerini resmen duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Modern uzay yarışının gerisinde kalmak istemeyen Hindistan ve Japonya, güçlerini birleştirerek Ay'a gitme kararı aldı. İki ülkenin ulusal uzay ajansları Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz Cuma günü ortak bir açıklama yayınlayarak uydumuz Ay'a dev bir görev düzenleyeceklerini resmen duyurdu.

Asya'nın en büyük uzay ajansları olan ISRO ve JAXA'nın düzenleyeceği ortak Ay görevinde en büyük hedef Ay'dan Dünya'ya bazı örnekler getirmek olacak. Hindistan ve Japonya, bu amaç doğrultusunda özel olarak geliştirilmiş insansız uzay araçlarını Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor.

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Uzay araçlarının tam olarak hangi yıl fırlatılacağı ise şu an için netlik kazanmış değil. İş birliğinin henüz ilk aşamalarda olduğunu belirten Hindistan ve Japonya uzay ajansları, önümüzdeki aylarda yapacakları çalışmalarla beraber hem görevin detaylarının belirleneceğini hem de fırlatma tarihinin netlik kazanacağını söylüyorlar.

"Asya'ya liderlik edeceğiz"


Japonya ve Hindistan'ın Asya'nın uzay çalışmalarına öncülük edeceğini belirten ISRO başkanı Kiran Kumar,"Hindistan ve Japonya zaten uzay sektöründe uzun bir süredir iş birlikleri yapıyor. Bugün açıkladığımız Ay görevi olsun veya diğer iş birliklerimiz olsun bunlar bizlerin uzay sektöründeki bilgilerimizi ve teknolojilerimizi paylaşmamıza yardımcı oluyor. İki ülkenin Asya'daki uzay sektörüne liderlik edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanıyor.

Diğer taraftan her iki ülkenin de uydumuz Ay konusunda daha önceden yeterince tecrübesi bulunuyor. Japonya 1990'da Helen, 2007'de ise Selene uzay araçlarını Ay'a göndermişti. Hindistan ise 2008'de Chandrayaan-1 isimli uzay aracını Ay yörüngesine yerleştirmişti. Ayrıca Hindistan şu sıralar 2018 yılı içerisinde Chandrayaan-2 uzay aracını da Ay'a göndermeye hazırlanıyor.

Yani ISRO ve JAXA tarafından açıklanan bu yeni ortak görev her iki ülke için de üçüncü Ay görevi olacak. Bakalım Asya'nın devleri bu dev derin uzay görevinde başarıya ulaşabilecekler mi.

http://indianexpress.com/article/technology/science/isro-jaxa-to-collaborate-on-future-lunar-missions-4944861/ Yorum Yaz
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kar98-k 2 yıl
Getirsinler artık birileri uzay araştırmalarına daha çok önem versin lütfen
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peacesen 2 yıl
İnsanlığın sonunu gene bu aç gözlü insanlar getirecek olası bir yaşam türünü yanlışlıkla dünyaya getirmek bütün insan ırkı için ölümcül olabilir ufacık bir parazit mikrop insan yaşamını komple yok edebilir ve bu mikrobu tesbit edebilecek bir yapıya sahip değiliz çünkü tanımlanmayan bir mikrobu görme ihtimaliniz %10 altında bunun yanında ayın dengesini bozacak en ufak bir hata zaten dünyanın yörüngeden çıkıp gitmesine ve dünyanın yok olmasına sebebiyet verecektir. Yazık her şeyde olduğu gibi gene insan oglu ve aç gözlülük
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BekirTemel 2 yıl
Hindistan'ın hayatta kalması için bir şeyler yapması lazım, başarılar
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erturkcan2 2 yıl
Ay'da değerli madenler bulunursa mesela yeni pil teknolojisinin ham maddesi gibi gibi...Japon çıkaracak bize satacak işine gelmezse de ambargo koyacak...Ülkemiz uzay alanında yine uyumaya devam ederse yine aynı eziklikleri yaşamaya devam edeceğiz maalesef.
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sniper23 2 yıl erturkcan2
erturkcan2
Ay'da değerli madenler bulunursa mesela yeni pil teknolojisinin ham maddesi gibi gibi...Japon çıkaracak bize satacak işine gelmezse de ambargo koyacak...Ülkemiz uzay alanında yine uyumaya devam ederse yine aynı eziklikleri yaşamaya devam edeceğiz maalesef.

Ay'da yaklaşık 10 katrilyon değerinde madenler kaynağından bahsediliyordu. Hatta NASA AY'da madencilik için firmalara çağrı yapmıştı.
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Kraaz 2 yıl
Yıl olmuş 2017 , ineğe tapan ve nerdeyse dinsiz olan, AY 'a gitme projesi yapiyor.
Biz mübarek müslümanlar, ( ramazanda kıçımıza su kaçarsa, oruç bozulurmu ? ) dan öteye gidemedik.
Ver Mehteri.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Yıl olmuş 2017 daha insansın araç yollanıyor. İnsanlı araç gönderilemiyor. Fakat ABD 60'lı yıllarda ay'a insan gönderdi. YERSEN!
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Sirkadyen 2 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Yıl olmuş 2017 daha insansın araç yollanıyor. İnsanlı araç gönderilemiyor. Fakat ABD 60'lı yıllarda ay'a insan gönderdi. YERSEN!

İnsanlı araç göndermenin gereksiz bir masraf olması sebebiyle olabilir mi acaba ? Ay yörüngesinde uydularımız var, yüzeyi haritalandı. Tekrar insan gönderince ne olacak aynı işi robotlarla yapabilecekken, gereksiz masraf.
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Simplify 2 yıl
Yav he he.
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BekirARSLAN 2 yıl Simplify
mezar35
Yav he he.

El gider aya sizin gibiler gider yaya...

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