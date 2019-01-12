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SpaceX'te büyük işten çıkarma

Geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket, açıkladığı Mars’a insan taşıma görevleriyle uzay teknolojilerinde çığır açan ve odak noktası haline gelen SpaceX bu kez de işten çıkarmayla gündemde.
4 ay
5,3b
1
10
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından Mars’a gidecek roketin görüntüsüyle heyecan uyandıran SpaceX’ten bu kez kötü haber geldi. Şirket tarafından Cuma günü yapılan açıklamada çalışanların yüzde 10’unun işten çıkarılacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzay merkezli küresel internet, gezegenler arası uzay aracı projesi ve müşterilerimize daima kaliteli hizmet sunabilmek için SpaceX hantal yapısından kurtulmalı. Üstlendiğimiz projelerden herhangi biri, bir şirketi tek başına iflasa sürüklemeye yeterli büyüklükte. Bu da demek oluyor ki, takımımızdaki bazı yetenekli ve çalışkan arkadaşlarla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza, SpaceX görevlerine yaptıkları katkılardan ve gösterdikleri özveriden dolayı şükran duyuyoruz. Böylesi bir adım, önümüzdeki zorlu engellerin bulunması ve bunların aşılması için başka bir yol bulunmamasından ötürü atılmıştır.

Açıklamada, böylesi büyük maliyetli projelerin tek başına bir firmayı iflasa sürükleyecek büyüklükte olmasına yapılan vurgu dikkat çekiyor. Öte yandan sektörel kaynaklar, Elon Musk’ın firmada performansından memnun olmadığı kişilerden böylece kurtulabileceğini ifade ediyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Starship'in ilk fotoğrafını paylaştı: Test uçuşuna hazır"
Söz konusu karar, firmanın haftalar öncesinde arayışa çıktığı 750 milyon dolarlık kredinin sunulan ağır şartlar nedeniyle 250 milyon dolara düşürülmesi sonrası alındı. Bazı kaynaklar, SpaceX’in sanıldığı kadar karlı bir şirket olmadığını belirtiyor. Her ne kadar NASA ve ABD Hava Kuvvetleriyle imzaladığı sözleşmeler çok karlı olsa da firmanın üstlendiği büyük projeler oldukça maliyetli. Çalışan maliyetlerinden yapılacak tasarrufun bu büyük projelerde kullanılacağı öngörülüyor.

https://arstechnica.com/science/2019/01/spacex-cutting-10-percent-of-its-staff-to-become-a-leaner-company/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 4 ay en beğenilen
beceriksizleri yollamış iyi de yapmış.
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susesa 4 ay
Maaştan tasarruf olmaz...besbelli bu ilon maskın başka bir çakallığı. Kalan %90 çalışana verdiği tedirginlikle performans artışı yakalamak derdindedir. Böylece verdiği iddialı termin sürelerini karşılamaya çalışıyor. Zalım ilon
Maaştan tasarruf olmaz...besbelli bu ilon maskın başka bir çakallığı. Kalan %90 çalışana verdiği tedirginlikle performans artışı yakalamak derdindedir. Böylece ...
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Seyrim 4 ay
Çalışandan kar edilmez.. Diğer çalışanlara gözdağı..
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Askaparta 4 ay
Hantal sistemi daha az kişiyle hızlandırmak.
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demirparcasi 4 ay
SpaceX projesinin batması yüksek ihtimaldir. Teknoloji meraklılarına donanımhaber gibi sitelerde yapılan SpaceX ve Elon Musk reklamlarının arkasına pek de karlı ve anlamlı olmayan bir fikir var.
SpaceX'in amacı ve iş modeli ne?
Uzayı kolonileştirmek mi? Eğer amacı buysa tam saçmalık çünkü insanoğlunun uzayda hayattta kalabilmesi için gerekli teknoloji yok ve ne zaman geliştirilebileceği de belli değil.
Eğer iş modeli rakip roket üreticilerininden daha ucuza tekrar kullanılabilir roket üretmekse bu iş modeli yapılabilir ama çok karlı bir iş modeli değildir. Çünkü roket maliyeti uzaya insan ve uydu gönderme toplam maliyetinin küçük kısmını oluşturuyor. Bu yüzden uzaya uydu veya insan gönderenlerin temel amacı ucuz roketten ziyade güvenilir roket. Tekrar kullanılabilir roketler de güvenirliği azaltıyor.
Özetle SpaceX'in işmodeli iyi değil. Başarılı bile olsa ancak düşük karlı ve orta ölçekli bir roket şirketi olabilir. Başarısızlık riski ise çok yüksek. Başarısı da ancak ABD devletin desteği ile olur. NASA SpaceX'e proje paslarsa. Yoksa iflas eder. Bu işçi çıkarmalar da çözüm olmaz zaten.
Diğer taraftan Tesla ise geleceğin en büyük otomobil üretici firmalarından bir tanesi olma yolunda gidiyor. Tesla'nın iş modeli olağanüstü başarılı.
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DH Misafiri 4 ay
çiftlibank uzaya onlarca kez roket yollamadı
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DH Misafiri 4 ay
sence oraya beceriksizleri alır mı Elon ?
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gun 4 ay
ABD’li şirketler çok hızlı büyüyorlar ve arada istedikleri kalitede iş gücünün altına düşebiliyorlar.
Bu şekilde daha kaliteli arkadaşlara yer açıyorlar.
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susesa 4 ay
Maaştan tasarruf olmaz...besbelli bu ilon maskın başka bir çakallığı. Kalan %90 çalışana verdiği tedirginlikle performans artışı yakalamak derdindedir. Böylece verdiği iddialı termin sürelerini karşılamaya çalışıyor. Zalım ilon
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Tlg3 4 ay
Sen de mi elon musk
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karamsar-53 4 ay
Amerikanın çiflik bank hikayesi olmasın 😊
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KaleyDeskop 4 ay en beğenilen
beceriksizleri yollamış iyi de yapmış.
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spacex, elon musk ve
6 etiket daha işçi çıkarma mars görevi küresel internet Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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