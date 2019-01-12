SpaceX'te büyük işten çıkarma

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından Mars’a gidecek roketin görüntüsüyle heyecan uyandıran SpaceX’ten bu kez kötü haber geldi. Şirket tarafından Cuma günü yapılan açıklamada çalışanların yüzde 10’unun işten çıkarılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Uzay merkezli küresel internet, gezegenler arası uzay aracı projesi ve müşterilerimize daima kaliteli hizmet sunabilmek için SpaceX hantal yapısından kurtulmalı. Üstlendiğimiz projelerden herhangi biri, bir şirketi tek başına iflasa sürüklemeye yeterli büyüklükte. Bu da demek oluyor ki, takımımızdaki bazı yetenekli ve çalışkan arkadaşlarla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza, SpaceX görevlerine yaptıkları katkılardan ve gösterdikleri özveriden dolayı şükran duyuyoruz. Böylesi bir adım, önümüzdeki zorlu engellerin bulunması ve bunların aşılması için başka bir yol bulunmamasından ötürü atılmıştır.”



Açıklamada, böylesi büyük maliyetli projelerin tek başına bir firmayı iflasa sürükleyecek büyüklükte olmasına yapılan vurgu dikkat çekiyor. Öte yandan sektörel kaynaklar, Elon Musk’ın firmada performansından memnun olmadığı kişilerden böylece kurtulabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Elon Musk, Starship'in ilk fotoğrafını paylaştı: Test uçuşuna hazır"

Söz konusu karar, firmanın haftalar öncesinde arayışa çıktığı 750 milyon dolarlık kredinin sunulan ağır şartlar nedeniyle 250 milyon dolara düşürülmesi sonrası alındı. Bazı kaynaklar, SpaceX’in sanıldığı kadar karlı bir şirket olmadığını belirtiyor. Her ne kadar NASA ve ABD Hava Kuvvetleriyle imzaladığı sözleşmeler çok karlı olsa da firmanın üstlendiği büyük projeler oldukça maliyetli. Çalışan maliyetlerinden yapılacak tasarrufun bu büyük projelerde kullanılacağı öngörülüyor.

https://arstechnica.com/science/2019/01/spacex-cutting-10-percent-of-its-staff-to-become-a-leaner-company/