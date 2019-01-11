Elon Musk, Starship'in ilk fotoğrafını paylaştı: Test uçuşuna hazır

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SpaceX'in gezegenler arası uzay seyahatlari için tasarladığı dev uzay gemisi Starship, ilk deneme uçuşu için artık neredeyse hazır durumda. Bugün Twitter üzerinden bazı ifadeler kullanan SpaceX CEO'su Elon Musk, ilk test örneğinin inşasının tamamlandığını açıkladı ve dev roketin çok güzel bir fotoğrafını paylaştı.Elon Musk,"Starship test roketinin inşası Teksas'taki kalkış bölgemizde tamamlandı. Görmüş olduğunuz bu kare bir render görüntüsü değil, gerçek bir fotoğraf." sözlerini kullandı.Bu arada Musk'ın paylaştığı fotoğraftaki roketin sadece bir test örneği olduğunu belirtelim. Test örneği Elon Musk'ın da belirttiği gibi yalnızca kısa uçuş denemeleri için kullanılacak. Roketin nihai versiyonunun ise çok daha büyük ve etkileyici bir görüntüye sahip olması bekleniyor.Şubat-Mart gibi yapılması beklenen test uçuşu roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşacak. SpaceX, buna benzer "kısa uçuş" testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti. Her şey yolunda gittiği takdirde 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması bekleniyor