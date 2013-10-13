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SpaceX'in dikey iniş yapabilen Grasshooper isimli roketi 744 metre yüksekliğe ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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SpaceX'in dikey iniş yapabilen Grasshooper isimli roketi 744 metre yüksekliğe ulaştı
SpaceX firması tarafından geliştirilen ve dikey iniş kapasitesi ile benzerlerinden kolayca ayrılan Grasshopper roket modeli, yapılan son test kalkışında 744 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı.
Daha önce yayınlanan videolarda 250 ve 325 metre seviyelerine çıkan ve birçok yanal yönlendirme testi yapılan Grasshopper, gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alıyor ve dengesini içerisinde yer alan birçok sensör ile sağlıyor. Daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde uzay taşımacılık projeleri kapsamında geliştirilen roket, son yapılan deneme kalkışında 754 metre yüksekliğe ulaşarak kendi adına yeni bir rekora imza attı ve bu test dört pervaneli bir insansız helikopterle kayıt altına alındı. 2014 yılında geliştirilmesi planlanan 1.1 versiyonuyla dokuz Merlin motoru ile yaklaşık 91,000 metre (300,000 feet) yüksekliğe çıkması ve aynı şekilde kalktığı yere geri inmesi hedeflenen Grasshopper, üst seviye performans ortaya koyuyor ve büyük bir gelecek vaat ediyor.
SpaceX'in Grasshopper hakkında yayınladığı yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://gizmodo.com/watch-the-spacex-grasshopper-reach-a-new-record-setting-1444386490 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen
Uluslararası Uzay İstasyonu'na asansör gibi nerdeyse güzel proje umarım daha da geliştirilir
1 Yanıt Yanıtla +8
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deniz_sea 6 yıl
bence video'yu geri sarıp, bizi kandırıyorlar....


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depeche35 6 yıl
İnsanlık içinse büyük bir adım oldu...
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alito 6 yıl
Star Trek versiyon 1.0
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deniz_sea 6 yıl
bence video'yu geri sarıp, bizi kandırıyorlar....


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fbkaya 6 yıl
bayağı emek sarfediyolar bunun üzerince, bir işe yarasa bari
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ogkasa 6 yıl
Yere çok sert iniyo sanki baya dayanıklı yapmışlar
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__BadblooD__ 6 yıl
Uluslararası Uzay İstasyonu'na asansör gibi nerdeyse güzel proje umarım daha da geliştirilir
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