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Speedify: Yüksek internet hızı için Wi-Fi ve 3G/4G bağlantıları birleştirin

Speedify isimli uygulama, Wi-Fi ve 3G/4G mobil bağlantıları birleştirmenize izin vererek yüksek hızda kesintisiz bir internet deneyimi yaşayabilmenizi sağlıyor...
3 yıl
11,1b
1
27
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil cihazınızla mümkün olan en hızlı internet deneyimini elde etmek ister misiniz? Bunu yapmanızı sağlayan bir uygulama var. Speedify, hızlı ve ne olursa olsun kesintiye uğramayan bir internet bağlantısı elde etmenize imkan sağlayan yeni bir tür VPN uygulaması olarak tanımlanabilir. Uygulama, hız artışına gerçekten ihtiyacınız olduğunda, size kesintisiz bir internet deneyimi sunabiliyor.
Her ay 1GB ücretsiz trafikle gelen Speedify, Wi-Fi ve 3G / 4G mobile bağlantıyı birleştirerek hızlı HD video akışı, yükleme, indirme ve web gezintisi keyfi yaşayabilmenizi sağlıyor. Farklı ağlardan yararlanan uygulama bu sayede bağlantı kaybını önleyerek kesintisiz internet sunuyor. Ayrıca beş kıtaya yayılmış hızlı sunucularıyla Speedify'nin küresel ağına kesintisiz erişim sağlıyor.
Speedify kullanarak örneğin internet bağlantılarının tümünü tek IP adresi altında birleştirerek, yüksek çözünürlük ve daha hızlı tamponlama (buffering) için Netflix akışını iki Internet bağlantısı arasında bölüştürebilirsiniz. Speedify ücretsiz olarak denenebilmesine rağmen ödemeli bir abonelik sistemine sahip. Ödemeler aylık ya da yıllık plan dahilinde Google Play veya App Store hesabınızdan tahsil ediliyor.

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PowerPC 3 yıl en beğenilen
bu ülkede 3g si 4.5g si yavaş ve yaygın olmadığı için Faster Internet just a dream
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mcclayn6 3 yıl
OverClocK1ng
FenomenonBenim kota zar zor yetiyor zaten. Vodafonun beleş Interneti olmasa hayatta yetmez. Benim gibi olan çok kişi vardır. O yüzden bu kotalarla çok zor.
Nerede yaşıyorsunuz ki? Köyde falan değilse, geçin TürkTelekoma. Vodafone kadar güçlü çekmese de en azından adam gibi fiyata, adam gibi planlar var.1000 Dakika, 1000 Mesaj + 8 GB İnterneti 32 liraya alıyorum.1000 Dakika, 1000 Mesaj yanında 6 GB alırsın, 24.5 lira ödersin.24.5 liraya 6 GB İnternetli tarife de pahalı geliyorsa artık akıllı telefon kullanma yani...

Çekmeyen avea dan mı bahsediyorsun ? 100 GB verse ne yazar
OverClocK1ngFenomenonBenim kota zar zor yetiyor zaten. Vodafonun beleş Interneti olmasa hayatta yetmez. Benim gibi olan çok kişi vardı...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 3 yıl
Fenomenon
Benim kota zar zor yetiyor zaten. Vodafonun beleş Interneti olmasa hayatta yetmez. Benim gibi olan çok kişi vardır. O yüzden bu kotalarla çok zor.

Nerede yaşıyorsunuz ki? Köyde falan değilse, geçin TürkTelekom'a. Vodafone kadar güçlü çekmese de en azından adam gibi fiyata, adam gibi planlar var.
1000 Dakika, 1000 Mesaj + 8 GB İnternet'i 32 liraya alıyorum.
1000 Dakika, 1000 Mesaj yanında 6 GB alırsın, 24.5 lira ödersin.
24.5 liraya 6 GB İnternet'li tarife de pahalı geliyorsa artık akıllı telefon kullanma yani...
FenomenonBenim kota zar zor yetiyor zaten. Vodafonun beleş Interneti olmasa hayatta yetmez. Benim gibi olan çok kişi vardır. O yüzden bu kotala...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
PC için Truva atı uyarısı verdi İndirmedim
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foreveriphone 3 yıl
Bu özellik Galaxy S5 ve üzeri modellerde vardı Avea ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum.Geçen sene 1 Nisanda Avea'dan Vodafone geçtim sebep ise 31 Mart'ta elektrikler kesildi Türkiye'de sabah 10:00'da aynı saniye avea şebekesi 2g dahil gitti elektrikler akşam 17:00'de geldi aynı dakika avea çekmeye başladı yani Türkiye'de Avea kullanan kimse kimseye ulaşamadı 7 saat boyunca.Avea o gün bitti benim için.Müşteri hizmetlerine durumu sordum yeterli altyapılarının olmamasından dolayı bunun yaşandığını söyledi o gün Türkcell ve Vodafone 3G şebekesi dahil Full çekti fazla söze gerek yok Avea yada yeni adıyla ttelekom pişmanlıktır
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OverClocK1ng 3 yıl foreveriphone
Geçen sene 1 Nisan'da 1 defa olmuş bir olay. Tekrar edip etmeyeceği belli bile değil. Belki bir daha hiç olmaz, zaten yılda 1 kere olmuş.
Sırf bu yüzden her ay 57 lira fazladan para ödeyeceksem, varsın yılda 1 defa 7 saat telefon çekmesin. Zaten öyle bir şey bir kere olduysa,
müşteriler mağdur oldukları için altyapı ile ilgili geliştirme yapmışlardır. Veya Türk Telekom ile birleştiği için yapacaklardır...
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adroid 3 yıl
S3 mini bunu desteklemiyomus

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mcclayn6 3 yıl
mcclayn6
OverClocK1ng
mcclayn6 Çekmeyen avea dan mı bahsediyorsun ? 100 GB verse ne yazar
Valla arkadaşım. Çekmeyen derken, Ne kadar çekmeyen Burada ne kadar derken bahsettiğim şu: Ben Aveada 1000 Dakika + 1000SMS ve 8GB İnterneti 32 liraya alıyorum. Çekme konusunda ise, çekiyor ama Kuşadasından çıkıp köylere gidince bazı yerlerde çekmeyebiliyor. Veya İnternet Edgee düşüyor. 4.5g ye geçince, İnternet çekim gücü çok artacak. Bunu daha önce okumuştum. İnternet öyle olacakmış. Yukarıda kullandığım ve 32 lira ödediğim paketi Vodafone da kullanmaya kalksam Red 8 GB olanı almak zorundayım. Çünkü 8GB onda var. Fiyatı da kontratlı 89 lira. Ne kadar çekmiyor: 32 lira ödediğim 8GB lık pakete 89 lira verdirecek kadar çekmiyor değil yani. 89 lira vereceğime, varsın bu kadar çeksin ama 32 lira ödeyeyim. Çok da kötü değil sonuçta. Arada çekmesin, ayda 57 lira, yılda da neredeyse 700 lira cebime kalsın...
Belki ekonomik koşulları göz önüne alınca haksızsın diyemem ama 3000 TL ye işlemcisi gpu su hızlı bir telefon alıpta surundurecekse hattım bana ters . Şöyle örnek vereyim son model Ferrari var ama tüp taktırmaya benziyor avea

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mcclayn6 3 yıl
OverClocK1ng
mcclayn6 Çekmeyen avea dan mı bahsediyorsun ? 100 GB verse ne yazar
Valla arkadaşım. Çekmeyen derken, Ne kadar çekmeyen Burada ne kadar derken bahsettiğim şu: Ben Aveada 1000 Dakika + 1000SMS ve 8GB İnterneti 32 liraya alıyorum. Çekme konusunda ise, çekiyor ama Kuşadasından çıkıp köylere gidince bazı yerlerde çekmeyebiliyor. Veya İnternet Edgee düşüyor. 4.5g ye geçince, İnternet çekim gücü çok artacak. Bunu daha önce okumuştum. İnternet öyle olacakmış. Yukarıda kullandığım ve 32 lira ödediğim paketi Vodafone da kullanmaya kalksam Red 8 GB olanı almak zorundayım. Çünkü 8GB onda var. Fiyatı da kontratlı 89 lira. Ne kadar çekmiyor: 32 lira ödediğim 8GB lık pakete 89 lira verdirecek kadar çekmiyor değil yani. 89 lira vereceğime, varsın bu kadar çeksin ama 32 lira ödeyeyim. Çok da kötü değil sonuçta. Arada çekmesin, ayda 57 lira, yılda da neredeyse 700 lira cebime kalsın...

Belki ekonomik koşulları göz önüne alınca haksızsın diyemem ama 3000 TL ye işlemcisi gpu su hızlı bir telefon alıpta surundurecekse hattım bana ters . Şöyle örnek vereyim son model Ferrari var ama tüp taktırmak benziyor avea
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OverClocK1ng 3 yıl mcclayn6
mcclayn6
3000 TL ye işlemcisi gpu su hızlı bir telefon alıpta surundurecekse hattım bana ters . Şöyle örnek vereyim son model Ferrari var ama tüp taktırmak benziyor avea

Ben de şöyle diyeyim o zaman: Son model Ferrari almak istiyorum ama Türkiye'de yaşıyorum. Yollar çok kötü diye almayayım mı?
Hızlı ve iyi donanımlı bir telefon istiyor olmam, arada bir, ayda yılda bir daha az çekecek diye yılda fazladan 700 lira vermemi gerektirmez.
Avea süründürmüyor. Turkcell Vodafone un Ferrari'si 400 ile gidecekse Avea'nınki 350 ile gidiyor. Gören de hiç çekmiyor sanır.
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hksdejavu 3 yıl
Teoride guzel bir cozum. Ama bilgisayarda iki dsl baglantisini birlestirmeyi denemistim birakin toplam hizi almayi normal baglantimin yarisina dustu hiz. Ucretsiz kullaniyordum tabi. Ucretli uyelikte durum farkli olabilir
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Armin van Buuren* 3 yıl
OverClocK1ng
FenomenonBenim kota zar zor yetiyor zaten. Vodafonun beleş Interneti olmasa hayatta yetmez. Benim gibi olan çok kişi vardır. O yüzden bu kotalarla çok zor.
Nerede yaşıyorsunuz ki? Köyde falan değilse, geçin TürkTelekoma. Vodafone kadar güçlü çekmese de en azından adam gibi fiyata, adam gibi planlar var.1000 Dakika, 1000 Mesaj + 8 GB İnterneti 32 liraya alıyorum.1000 Dakika, 1000 Mesaj yanında 6 GB alırsın, 24.5 lira ödersin.24.5 liraya 6 GB İnternetli tarife de pahalı geliyorsa artık akıllı telefon kullanma yani...

6 GB nerde hocam? Varsa kampanya v.s alabilir miyim?
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abrenax 3 yıl
Samsung note4 de var bu özellik ama çalışmıyor. Kaç kere mobil internet boşa gitti sayesinde.
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Guest-1E7109D3E 3 yıl abrenax
enver328
Samsung note4 de var bu özellik ama çalışmıyor. Kaç kere mobil internet boşa gitti sayesinde.

Çünkü çalışması için 4g lte'ye ihtiyaç duyuyor açıklama kısmında belirtilmiş hiç dikkat etmediniz mi.
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simetrik 3 yıl
bu olay note4ümde var zaten
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kadirirdem 3 yıl
samsung bunu s5 modelinde özellik diye sunmuştu şimdi program olmuş güzel...
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