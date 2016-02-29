Speedify: Yüksek internet hızı için Wi-Fi ve 3G/4G bağlantıları birleştirin

Mobil cihazınızla mümkün olan en hızlı internet deneyimini elde etmek ister misiniz? Bunu yapmanızı sağlayan bir uygulama var. Speedify, hızlı ve ne olursa olsun kesintiye uğramayan bir internet bağlantısı elde etmenize imkan sağlayan yeni bir tür VPN uygulaması olarak tanımlanabilir. Uygulama, hız artışına gerçekten ihtiyacınız olduğunda, size kesintisiz bir internet deneyimi sunabiliyor.

Her ay 1GB ücretsiz trafikle gelen Speedify, Wi-Fi ve 3G / 4G mobile bağlantıyı birleştirerek hızlı HD video akışı, yükleme, indirme ve web gezintisi keyfi yaşayabilmenizi sağlıyor. Farklı ağlardan yararlanan uygulama bu sayede bağlantı kaybını önleyerek kesintisiz internet sunuyor. Ayrıca beş kıtaya yayılmış hızlı sunucularıyla Speedify'nin küresel ağına kesintisiz erişim sağlıyor.

Speedify kullanarak örneğin internet bağlantılarının tümünü tek IP adresi altında birleştirerek, yüksek çözünürlük ve daha hızlı tamponlama (buffering) için Netflix akışını iki Internet bağlantısı arasında bölüştürebilirsiniz. Speedify ücretsiz olarak denenebilmesine rağmen ödemeli bir abonelik sistemine sahip. Ödemeler aylık ya da yıllık plan dahilinde Google Play veya App Store hesabınızdan tahsil ediliyor.