Spider-Man: Homecoming gişedeki yolculuğuna müthiş başladı

Marvel ve Sony ortaklığında çekilen ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam: Eve Dönüş), geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi. Marvel sinematik evreninde geçen ilk Örümcek-Adam filmi olan Homecoming, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Hem ABD'de hem de ABD dışında sinemaseverlerden yoğun ilgi gören Spider-Man: Homecoming, vizyondaki ilk haftasonunda gişede müthiş bir performans sergileyerek tüm beklentilerin üzerine çıktı.Vizyona girmeden önce, ABD'deki ilk haftasonunda 90 - 100 milyon aralığında bir gişe hasılatı elde etmesi beklenen film, ABD'de 117 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.

Özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi gören Spider-Man: Homecoming, vizyonadaki ilk haftasonunda ABD dışında 140.5 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin dünya genelinde gişe hasılatı 257 milyon dolara ulaştı.

Marvel ve Sony anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Bu arada Marvel ve Sony arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Filmin 175 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesini ve tanıtım masraflarını Sony karşılarken, filmde kreatif kararlar ve yapım aşaması Marvel'e emanet edildi. Buna karşılık Marvel gişe hasılatından herhangi bir pay almayacak ancak Örümcek-Adam ürünlerinden elde edilen gelir Marvel'e gideceği için şirketin buradan önemli bir kazanç elde etmesi bekleniyor. Zira yeni filmin çıkışı ile birlikte Örümcek-Adam'ın lisanlı ürünlerine talebin bir hayli artması bekleniyor.

Öte yandan Marvel belki de en sevilen karakteri olan Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evreninde kullanmaya devam edecek. Bir yandan Homecoming ile başlayan yeni üçlemede sinemaseverlerin karşısına çıkacak yeni Örümcek-Adam, bir yandan da Avengers: Infinity War ve Avengers 4'te boy gösterecek.

http://deadline.com/2017/07/spider-man-homecoming-opening-despicable-me-3-overseas-china-weekend-international-box-office-1202125675/