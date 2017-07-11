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Spider-Man: Homecoming gişedeki yolculuğuna müthiş başladı

Bu hafta gösterime giren yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming, vizyondaki ilk haftasında gişede müthiş bir performans sergiledi. Film ilk haftasonunda beklentilerin üzerine çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
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21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel ve Sony ortaklığında çekilen ilk Örümcek-Adam filmi olan Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam: Eve Dönüş), geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi. Marvel sinematik evreninde geçen ilk Örümcek-Adam filmi olan Homecoming, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
 
Hem ABD'de hem de ABD dışında sinemaseverlerden yoğun ilgi gören Spider-Man: Homecoming, vizyondaki ilk haftasonunda gişede müthiş bir performans sergileyerek tüm beklentilerin üzerine çıktı.Vizyona girmeden önce, ABD'deki ilk haftasonunda 90 - 100 milyon aralığında bir gişe hasılatı elde etmesi beklenen film, ABD'de 117 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin üzerine çıktı.
 
Özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi gören Spider-Man: Homecoming, vizyonadaki ilk haftasonunda ABD dışında 140.5 milyon dolar hasılat elde etti. Böylece filmin dünya genelinde gişe hasılatı 257 milyon dolara ulaştı.

 Marvel ve Sony anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Bu arada Marvel ve Sony arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Filmin 175 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesini ve tanıtım masraflarını Sony karşılarken, filmde kreatif kararlar ve yapım aşaması Marvel'e emanet edildi. Buna karşılık Marvel gişe hasılatından herhangi bir pay almayacak ancak Örümcek-Adam ürünlerinden elde edilen gelir Marvel'e gideceği için şirketin buradan önemli bir kazanç elde etmesi bekleniyor. Zira yeni filmin çıkışı ile birlikte Örümcek-Adam'ın lisanlı ürünlerine talebin bir hayli artması bekleniyor.
 
Öte yandan Marvel belki de en sevilen karakteri olan Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evreninde kullanmaya devam edecek. Bir yandan Homecoming ile başlayan yeni üçlemede sinemaseverlerin karşısına çıkacak yeni Örümcek-Adam, bir yandan da Avengers: Infinity War ve Avengers 4'te boy gösterecek.
 

http://deadline.com/2017/07/spider-man-homecoming-opening-despicable-me-3-overseas-china-weekend-international-box-office-1202125675/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 2 yıl en beğenilen
Zaten bu filmin serisi genelde 700 milyon civari hasilat yakaliyor ekstra basarili sayilabilmesi icin bu rakamin uzerine cikmasi gerekir.
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aspirin_00 2 yıl
film diğer serileri gibidir gittik ama örümcek adamı bu kadar tiye alan bir bölüm görmedim. Resmen yerden yere vurmuşlar. Fİlm örümcek adam değil örümcek çocuk olarak isimlendirilseydi kesin gitmezdik. 10/4,5
berbat ötesi olmuş...
film diğer serileri gibidir gittik ama örümcek adamı bu kadar tiye alan bir bölüm görmedim. Resmen yerden yere vurmuşlar. Fİlm örümcek adam değil örümcek çocuk ...
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Kerim5100 2 yıl
Tabi başlayacaktı. Beklenenden çok daha iyi bir Spider-Man filmi :D
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seglopsi 2 yıl
karakterlerin tipi yakın zaman aralıklarında fazla değişince insanların pek izleyesi gelmiyor, biz sarı kafayla başladık 3 bölüm, çizgi filmine/romanına da yakın tipti, hadi ona veda ettik sonradan, ergen minik örümcek bi tip geldi. onu da tam bağrımıza bastık derken şimdi de irlanda-amerikan kırması itici gelen bi tip çıktı. bu sefer de ben izlemeyeceğim. zaten bu ara hollywood'da iyice bozdu, yeni bişey onlarda da yok aynı intel gibiler eski şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
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Mianfei 2 yıl
Nerde ilk filmdeki reyiz. Şu son 2 tip okadar itici ve rolle alakası yok ki spider mandan tiksindim
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OverClocK1ng 2 yıl
Film izlediğim en EZİK örümcek adam filmiydi. Böyle olduğunu bilsem gitmezdim. Merak ettiğim için gittim. Zaten gişedeki yolculuğuna iyi başlamış olsa da onlar da iyi olduğunu zannedip giden ama çoğu beğenmeyen kişilerdir...
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avianca 2 yıl
batman ve spider-man dışında pek takip etmiyorum bu süper kahramanların filmlerini. bi ara bakarız.
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BekirTemel 2 yıl
Örümcek adamın fazla basitleştirildiğine katılıyorum ama berbat da değildi.
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ugrygl 2 yıl
başka film izleyin benden söylemesi.
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noahford 2 yıl
Bir Marvel Klasiği . Başarılı senaryo harika grafikler tabi ki Sony daha ne olsun seri rekorunu kırabilecek bir film bence 800 milyonu zorlar.
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Ripper Roo 2 yıl
Böyle mal filmler nasıl böyle gişe yapıyorlar anlamıyorum. İnsan bu kadar mı zevksiz olur.
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Prequel 2 yıl
Ergen filmi desem ergenlere hakaret olur mu bilmiyorum, anaokullu filmi.
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anteplee35 2 yıl
Bence mükemmeldi yine böyle amcası ölecek filan bekliyordum ailesine saldıracaklar filan alışılmış bir senaryo bekliyordum ancak farklı gelince daha güzel oldu. Oldukça komik olmuş özellikle en son sahne (filmin baya sonu yani bitişin de bitişi diyelim izleyen anlamıştır) kostüm olayı da mükemmel olmuş
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