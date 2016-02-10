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Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi

Merakla beklenen Star Wars: Bölüm 8 ile gişede rekabet etmemesi için ertelenen filmlere, usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One da katıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
16
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi

Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg, şu sıralar yeni filmi Ready Player One için hazırlıklarını sürdürüyor. Usta yönetmeni bir süredir uzak kaldığı bilim-kurgu türüne döndürecek olan filmin 2017 yılında çıkması planlanmış olsa da, Star Wars: Bölüm 8 yüzünden bu planlarda değişikliğe gidiliyor.
2017'nin yaz aylarında çıkması beklenen Star Wars: Bölüm 8, geçtiğimiz günlerde Disney tarafından Aralık 2017'ye alındı. Bölüm 7 ile gişede rakip tanımadığını gösteren Star Wars'un çıkış tarihindeki bu değişiklik, 2017 vizyon takviminde birçok filmi yerinden oynattı. Başta Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz olmak üzere birçok filmin vizyon tarihi Star Wars yüzünden değiştirildi. Gişede Star Wars: Bölüm 8 ile karşılaşmamak için çıkış tarihi değiştirilen filmlere Ready Player One da katıldı.
15 Aralık 2017'de vizyona girmesi beklenen Ready Player One'ın vizyon tarihi 30 Mart 2018 olarak değiştirildi. Böylece film hem yeni Star Wars filmi ile yarışmaktan kurtulacak, hem de daha fazla IMAX salonunda gösterime girme şansı yakalayacak.
Ernie Cline'ın 2011 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak. Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü, bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.

http://deadline.com/2016/02/warner-bros-ready-player-one-spielberg-2018-star-wars-episode-viii-1201699211/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
metroid
Ve şimdi SW haterlarının yorumlarını bekliyoruz.

Hater ne arkadaş ya sanki New York'ta yaşıyor, sanki orada doğdu büyüdü de Türkçe'yi sonradan öğrenmiş gibi yorum yazmayın. Hater kelimesinin Türkçe karşılığı var mı, var. O zaman kullansana kardeşim niye hater yazıyorsun, ne kadar itici oluyorsunuz bir bilsen!
metroidVe şimdi SW haterlarının yorumlarını bekliyoruz.Hater ne arkadaş ya sanki New York'ta yaşıyor, sanki orada doğdu bü...
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freshwind 3 yıl
Konusu güzel bir nevi matrix evrenine girecez gibi birşey
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Mutlak.Sıfır 3 yıl
Konusu ilginç ve güzel, birde Spielberg olunca insanı bir merak sarıyor.
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V4LKyR 3 yıl
Star Wars gerçekten de boş beleş Amerikan kültürünün ürettiği bir ürün.
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
metroid
Ve şimdi SW haterlarının yorumlarını bekliyoruz.

Hater ne arkadaş ya sanki New York'ta yaşıyor, sanki orada doğdu büyüdü de Türkçe'yi sonradan öğrenmiş gibi yorum yazmayın. Hater kelimesinin Türkçe karşılığı var mı, var. O zaman kullansana kardeşim niye hater yazıyorsun, ne kadar itici oluyorsunuz bir bilsen!
2 Yanıt Yanıtla +13
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metroid 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

metroid

Ve şimdi SW haterlarının yorumlarını bekliyoruz.


Hater ne arkadaş ya sanki New York'ta yaşıyor, sanki orada doğdu büyüdü de Türkçe'yi sonradan öğrenmiş gibi yorum yazmayın. Hater kelimesinin Türkçe karşılığı var mı, var. O zaman kullansana kardeşim niye hater yazıyorsun, ne kadar itici oluyorsunuz bir bilsen!






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simbolmina 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
metroid
Ve şimdi SW haterlarının yorumlarını bekliyoruz.

Hater ne arkadaş ya sanki New York'ta yaşıyor, sanki orada doğdu büyüdü de Türkçe'yi sonradan öğrenmiş gibi yorum yazmayın. Hater kelimesinin Türkçe karşılığı var mı, var. O zaman kullansana kardeşim niye hater yazıyorsun, ne kadar itici oluyorsunuz bir bilsen!

Türkçe karşılığını yazarsanız seviniriz. Türkçeye çevirmeyin ama, karşılığını yazın lütfen.
1 Yanıt Yanıtla
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senersongur 3 yıl
Star Wars çöp bir seri. Hala kim izler merak ediyorum.
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abraxsas 3 yıl
Ben şahsen bundan sonraki star wars a gitmem, 2015 de çekileni izlemiş biri olarak (eski serilerin yanına bile yaklaşamamış), birçok kişinin
aynı kanıda olduğunu da düşünüyorum. ilk film kadar hasılat beklemesinler bence :)
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WB 3 yıl
Star wars filmi Aralik a erteleyerek baya filme meydan okumus anlasilan..
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mahsur kalan adam 3 yıl
Filmin konusu güzel
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metroid 3 yıl
Ve şimdi SW hater'larının yorumlarını bekliyoruz.
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