Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi

Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg, şu sıralar yeni filmi Ready Player One için hazırlıklarını sürdürüyor. Usta yönetmeni bir süredir uzak kaldığı bilim-kurgu türüne döndürecek olan filmin 2017 yılında çıkması planlanmış olsa da, Star Wars: Bölüm 8 yüzünden bu planlarda değişikliğe gidiliyor.

2017'nin yaz aylarında çıkması beklenen Star Wars: Bölüm 8, geçtiğimiz günlerde Disney tarafından Aralık 2017'ye alındı. Bölüm 7 ile gişede rakip tanımadığını gösteren Star Wars'un çıkış tarihindeki bu değişiklik, 2017 vizyon takviminde birçok filmi yerinden oynattı. Başta Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz olmak üzere birçok filmin vizyon tarihi Star Wars yüzünden değiştirildi. Gişede Star Wars: Bölüm 8 ile karşılaşmamak için çıkış tarihi değiştirilen filmlere Ready Player One da katıldı.

15 Aralık 2017'de vizyona girmesi beklenen Ready Player One'ın vizyon tarihi 30 Mart 2018 olarak değiştirildi. Böylece film hem yeni Star Wars filmi ile yarışmaktan kurtulacak, hem de daha fazla IMAX salonunda gösterime girme şansı yakalayacak.

Ernie Cline'ın 2011 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak. Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü, bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.

http://deadline.com/2016/02/warner-bros-ready-player-one-spielberg-2018-star-wars-episode-viii-1201699211/