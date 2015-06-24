Spivo ile kamera açınızı aksiyon sırasında değiştirin!

Selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim çubukları, kişisel görüntüleme amacıyla aksiyon dünyasında uzun zamandır aktif olarak kullanılıyor. Ancak yapıları gereği kamerayı belirli bir açıda sabit tutan bu ürünler, bazı harika anların kaçırılmasına da neden olabiliyor. Bu sorunu çözmeyi amaçlayan ürünlerden Spivo ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Dış görünüş itibariyle standart bir özçekim çubuğu gibi görünen Spivo, farkını kafa bölümünün hareket edebiliyor olmasıyla koyuyor. Tutma bölümünde yer alan basit bir buton (Üstteki görsel) üzerinden harekete geçen kafa bölümü, böylelikle bağlı aksiyon kamerası veya akıllı telefonların istenildiği zaman kişiye ya da kişinin baktığı yöne doğru oldukça hızlı şekilde döndürülmesine imkan tanıyor. Bu sayede aksiyonun önemli anlarının kaçırılmasını önleyen Spivo, ihtiyaca bağlı olarak üç farklı boyut ile elde edilebiliyor ve evrensel tripod bağlantısı yardımıyla destek noktasında hiçbir sorun yaşatmıyor.

Kickstarter'da 30,000$ bağış toplamayı hedefleyen ürün, yapılacak en az 50$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/734583776/spivo-trigger-your-adventure/