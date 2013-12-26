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Spor yapmayı sevenlere özel yeni WP8 uygulaması: Egzersiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
481
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spor yapmayı sevenlere özel yeni WP8 uygulaması: Egzersiz
Dünya çapında gelişimine hızlı bir şekilde devam eden Windows Phone platformu için Türk geliştirici Kadir Aba tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Egzersiz, spor yapmayı sevenlere faydalı bilgiler sunabiliyor.
Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Egzersiz, farklı ortamlarda spor yapan kişilere yardımcı olabiliyor ve bünyesinde kategoriler halinde hazırlanmış çalışma grupları ve planlar barındırıyor.
Yapılan hareketleri de gösterebilen 1 MB boyutundaki Egzersiz uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/egzersiz/d9762143-1719-4794-92b9-ba55ac07ed5e Yorum Yaz
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