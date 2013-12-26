Spor yapmayı sevenlere özel yeni WP8 uygulaması: Egzersiz

Dünya çapında gelişimine hızlı bir şekilde devam eden Windows Phone platformu için Türk geliştirici Kadir Aba tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Egzersiz, spor yapmayı sevenlere faydalı bilgiler sunabiliyor.

Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Egzersiz, farklı ortamlarda spor yapan kişilere yardımcı olabiliyor ve bünyesinde kategoriler halinde hazırlanmış çalışma grupları ve planlar barındırıyor.

Yapılan hareketleri de gösterebilen 1 MB boyutundaki Egzersiz uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/egzersiz/d9762143-1719-4794-92b9-ba55ac07ed5e