Sports Car Challenge, Google Play Store'da yayınlandı.

Haber Editörü
Galaxy on Fire 2'nin geliştiricisi olan FishLabs Entertainment, Sports Car Challenge oyununu iOS'in ardından Android için de yayınladı. İlk yapımda olduğu gibi ABYSS oyun motorunun güç verdiği Sports Car Challenge, gerçekçi grafikler ve orijinal motor sesleriyle donatılmış.
Audi TTS Coupé, Bentley Continental GT V8, Bentley Continental Supersports ISR, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, Lamborghini Aventador LP 700-4, Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera S, Porsche Cayman R ve Volkswagen Scirocco R'nin birçok özelleştirme seçeneği ile yer aldığı oyunda, yüksek çözünürlüklü çevrelerde ve üç farklı oyun modunda gerçekçi bir sürüç deneyimi yaşayabileceksiniz.
Benzerlerinin aksine tamamen ücretsiz edinilebilen Sports Car Challenge'a Google Play Store'daki sayfasını ziyaret ederek ya da cihazınız üzerinden ulaşabilirsiniz. 29MB büyüklüğündeki APK'yı yükledikten sonra oyun için gerekli bazı dosyalar indirmeniz gerekiyor. İlerleyen haftalarda yeni araçlar ve yollarla güncellenecek.
Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S ve Motorola RAZR gibi modellerde düzgün çalışmadığı, bazılarında ise oyunun yavaş ilerlediğinden şikayet ediliyor. Sonraki sürümlerde uyumluluk sorunlarının giderilmesini ümit ediyoriz. Henüz oyunun Tegra HD sürümüyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.
iOS versiyonu için yayınlanan tanıtım videosu aşağıdadır.
http://www.androidpolice.com/2012/06/23/fishlabs-developer-of-galaxy-on-fire-releases-sports-car-challenge-promising-detailed-graphics-and-prestigious-marques/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.
-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.
-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.
-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama
detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos
umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.