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Sports Car Challenge, Google Play Store'da yayınlandı.

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
16
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Galaxy on Fire 2'nin geliştiricisi olan FishLabs Entertainment, Sports Car Challenge oyununu iOS'in ardından Android için de yayınladı. İlk yapımda olduğu gibi ABYSS oyun motorunun güç verdiği Sports Car Challenge, gerçekçi grafikler ve orijinal motor sesleriyle donatılmış.
Audi TTS Coupé, Bentley Continental GT V8, Bentley Continental Supersports ISR, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, Lamborghini Aventador LP 700-4, Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera S, Porsche Cayman R ve Volkswagen Scirocco R'nin birçok özelleştirme seçeneği ile yer aldığı oyunda, yüksek çözünürlüklü çevrelerde ve üç farklı oyun modunda gerçekçi bir sürüç deneyimi yaşayabileceksiniz.
Benzerlerinin aksine tamamen ücretsiz edinilebilen Sports Car Challenge'a Google Play Store'daki sayfasını ziyaret ederek ya da cihazınız üzerinden ulaşabilirsiniz. 29MB büyüklüğündeki APK'yı yükledikten sonra oyun için gerekli bazı dosyalar indirmeniz gerekiyor. İlerleyen haftalarda yeni araçlar ve yollarla güncellenecek.
Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S ve Motorola RAZR gibi modellerde düzgün çalışmadığı, bazılarında ise oyunun yavaş ilerlediğinden şikayet ediliyor. Sonraki sürümlerde uyumluluk sorunlarının giderilmesini ümit ediyoriz. Henüz oyunun Tegra HD sürümüyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.

iOS versiyonu için yayınlanan tanıtım videosu aşağıdadır.

http://www.androidpolice.com/2012/06/23/fishlabs-developer-of-galaxy-on-fire-releases-sports-car-challenge-promising-detailed-graphics-and-prestigious-marques/ Yorum Yaz
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Talladega 7 yıl en beğenilen
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun
-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.
-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.
-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.
-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama
detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos
umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Bl00dyHell 7 yıl
Grafikler güzel fakat oyunda aksiyon veya herhangi bir amaç yok. Oynanış yönünden çok zayıf kalmış.
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crashday 7 yıl
huawei ideos x5'de kasıyor.Araba modellemeleri çok güzel fakat çevreye o kadar önem vermemişler.
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CWaRRioR 7 yıl
sertacarslan
Telefonda ya da tablette hakkını vererek yarış oyunu oynayabilen var mıdır?Ben beceremiyorum ne yalan söyleyeyim...

Aynen yaa... Real Racing 2 nin grafikleri, içeriği vs. hoşuma gitmişti ama sensörle oynamak tam bir işkence benim için. Şöyle oyunları destekleyen küçük boyutlarda bluetooth gamepad olsa, o zaman harika olur işte
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JoeyBane 7 yıl
forumiphone
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.

Hocam verdiğin bilgiler için teşekkürler. Aventador için bi yüklemek lazım(:
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hazarRS 7 yıl
forumiphone
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.

hocam üşenmeyip yazmışsınız elinize sağlık. yeterince bilgi edindim ben şahsen.
haber de güzel olmuş. arada sırada böyle araba yarışı oyunlarının olduğunu öğrenmek iyi oluyor. dokunmatik ekranda adam akıllı oynanmasa bile eğlencelik zaman geçirmek için birebir.
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dost1984 7 yıl
:) yalnışlık oldu pardon tam tersi
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Talladega 7 yıl en beğenilen
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun
-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.
-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.
-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.
-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama
detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos
umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ozan387 7 yıl Talladega
forumiphone
denemek istenyenlere ek bir biligi vereyim 600 mb inene kadar bilginiz olsun
-volkswagen cin sponsorlugunda olusturulan bir uygulama yanı neden ford yok gibi seyler yazan olmus app store da boyle olacagını onceden bilin sadece vw grubu ama lambo bugatti var ilerde belkı degısır ama suan vw grubu uygulamsı ve destek hattı yok yanı mesela ben golf gt olsun istiyodum sonucta vw, eposta atıyım dedım destege tıkladım hic bir halt yok sadece adı var.
-artısı uygulama sizden para ıstemıyor hıc bir kısmıdan in app yok sırf araba uzerine kurulu ve suan uc pist var asfalt karlı asfalt ustelık biri vw nin test pisti baya gercekci.
-arabalarını iç kısmı gosterilmis videoda, galeride arabaların içini görebiliyoruz ama bu detaylar oyuna baslayınca azlarıyor ama genede gostergeler bile aktıf calısmakta guzel olmus helede aventador.
-yarıs yok sadece tek biz varız yanı slalom,sure birde yerinde firen testi var burası kırılma noktası olmus bir sure sonra hepsi bitiyor yeni araba bekler oluyorsunuz ama gelıyor mesela ben iphone ılk cıktıgında 1.0 iken daha azdı sımdı 1.7 oldu en az 5 araba ve pist geldi guncel tutulan bir uygulama
detayları cok hos sankı bir real racing yada androıdde gt racing gibi muadılı olan bir oyun ozellıke bedava olması cok hos
umarım yardımcı olmus olurum sız bu uygulamayı indirerken iyi gunler.

Bilgiler icin tesekkurler. Bugatti, vw nin yan kurulusudur (VW, bugattiyi satin almistir).
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dost1984 7 yıl
dost1984
galaxy s2 de güzel sorunsuz çalışıyor grafikler muhteşem kontrol 10/5

ben 26 sında cıkkacak olan ( Offroad Legend ) oyununu bekliyorum
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bLind 7 yıl
Grafikler superde oynanabilirlik cok kotu yada ben beceremiyorum :)
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dost1984 7 yıl
galaxy s2 de güzel sorunsuz çalışıyor grafikler muhteşem kontrol 10/5
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gFalcon 7 yıl dost1984
dost1984
galaxy s2 de güzel sorunsuz çalışıyor grafikler muhteşem kontrol 10/5

Hocam 5 uzerinden nasil 10 verebildiniz?
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