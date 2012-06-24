Sports Car Challenge, Google Play Store'da yayınlandı.





Galaxy on Fire 2'nin geliştiricisi olan FishLabs Entertainment , Sports Car Challenge oyununu iOS'in ardından Android için de yayınladı. İlk yapımda olduğu gibi ABYSS oyun motorunun güç verdiği Sports Car Challenge, gerçekçi grafikler ve orijinal motor sesleriyle donatılmış.

Audi TTS Coupé, Bentley Continental GT V8, Bentley Continental Supersports ISR, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, Lamborghini Aventador LP 700-4, Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera S, Porsche Cayman R ve Volkswagen Scirocco R'nin birçok özelleştirme seçeneği ile yer aldığı oyunda, yüksek çözünürlüklü çevrelerde ve üç farklı oyun modunda gerçekçi bir sürüç deneyimi yaşayabileceksiniz.

Benzerlerinin aksine tamamen ücretsiz edinilebilen Sports Car Challenge'a Google Play Store 'daki sayfasını ziyaret ederek ya da cihazınız üzerinden ulaşabilirsiniz. 29MB büyüklüğündeki APK'yı yükledikten sonra oyun için gerekli bazı dosyalar indirmeniz gerekiyor. İlerleyen haftalarda yeni araçlar ve yollarla güncellenecek.

Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S ve Motorola RAZR gibi modellerde düzgün çalışmadığı, bazılarında ise oyunun yavaş ilerlediğinden şikayet ediliyor. Sonraki sürümlerde uyumluluk sorunlarının giderilmesini ümit ediyoriz. Henüz oyunun Tegra HD sürümüyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı.





http://www.androidpolice.com/2012/06/23/fishlabs-developer-of-galaxy-on-fire-releases-sports-car-challenge-promising-detailed-graphics-and-prestigious-marques/