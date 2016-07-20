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Spotify, Asya pazarında güçlenmenin planlarını yapıyor

Çevrimiçi müzik sektörünün büyük ismi Spotify, Asya pazarında hareket alanını genişletmek için yerelleşme ve çeşitli ödeme sistemleri ile entegrasyon konusunda adımlar atıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi müzik hizmetleri arasındaki rekabet giderek daha fazla ısınıyor ve firmalar, hareket alanını genişletmek için yeni bölgelere açılmaya çalışıyor. Sahip olduğu 3 milyar civarında nüfus ile Asya pazarı şüphesiz en büyük hedef. Spotify, bu kıtadaki ağırlığını artırma planları yapıyor.

Planlar

Firma, hem yeni aboneler kazanmak hem de mevcut üyelerin daha fazla zaman geçirmesini amaçlıyor. Bu bakımdan yerli ödeme sistemlerinin entegrasyonu, yerli içerikler ve gelir durumuna göre abonelik fiyatı belirleme gibi farklı seçenekler masada.

Spotify, hali hazırda Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Filipinler ve Tayvan’da erişime açık durumda. Örneğin Endonezya’da kullanıcılar bugüne kadar 20 milyon saat müzik dinledi ve uygulamaya günde 90 dakika zaman harcadılar. Filipinler’de ise, her 4 internet kullanıcısından birisi Spotify abonesi. Yani kıtada hizmete ilgi büyük.

Ayrıca Bkz. "Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu"

Firma ilk etapta ünlü bir Güney Koreli sanatçının eserlerini, Güneydoğu Asya’daki kullanıcılara sunduğu oynatma listelerine dahil ediyor. Oynatma listelerinin yerelleşmesi ve bazı anahtar kelimelere hitap etmesi, ilgi çekmesi açısından önem taşıyor. Örneğin geçen yıl Endonezya’da çıkan orman yangını sonucu Malezya ve Singapur’un etkilenmesi sonrasında, ülkelerde duman ile ilgili pek çok şarkıyı barındıran liste uzun süre hit olmuş.

Diğer bir hamle de ücret tarafında. Örneğin Singapur’da aylık abonelik ücreti 7.30$. Hong Kong’da 6.2$ ve Filipinler’de ise 2.7$. Ayrıca kredi kartı yanında banka havalesi, ATM ödemeleri, Doku Wallet gibi sanal cüzdanlar, mobil operatörler gibi seçenekler de eklenmiş.

Spotify, bu hamleler ile Asya kıtasında daha fazla kullanıcı kazanabileceğini düşünüyor. Hali hazırda 30 milyon ücretli, toplamda da 100 milyon üyesi olan Spotify, Apple ile arasındaki farkı da açmayı istiyor. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-20/spotify-focuses-on-localization-to-smooth-next-expansion-in-asia Yorum Yaz
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mrtdgci89 2 yıl
Fiyat politikası doğru belirlenirse spotify her yerde iş yapar.
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personalcomputer 2 yıl
ÇHC'nin internet duvarı buna izin vermeyebilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Cin merkezli QQ music kullaniyorum, kafam rahat. Telif derdi yok ve ucretsiz sekilde cogu muzigi cevrimdisi dinleyebiliyorsun. Yuksek cozunurluklu bazi muzikleri kaydetmek icin ya da bazi yeni albumler icin (Turk sanatcilarda karsilasmadim henuz) uyelik istiyor.
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atkosturanadam 2 yıl
Premium olarak kullaniyorum telefonlarda en cok sevdigim programdir kendisi.
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kadirirdem 2 yıl
ben eski usül mp3 lere devam edeceğim :))
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kucukyenici 2 yıl
Deezer daha sıcak geliyor. Arayüzü de güzel.
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tnt-2 2 yıl
deezerla spotifyi kıyaslamak spotifye haksızlık olur.
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alemburda34 2 yıl
Keske operatorler spotify kullanirken harcadigimiz interneti kotadan saymasa ayni sekilde radyo programlari icinde gecerli. Hep bi kisitlama oliyor
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Civitas Terrana 2 yıl
Bu şirlet Last.fm ile olan ortaklığını niye tanıtmıyor anlamıyorum.


Reklam yaparken sadece Spotify'ın özelliklerini anlatıyorlar. Oysa last.fm'in özelliklerini de tanıtlasalar daha çok müşteriye ulaşabilirler.
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