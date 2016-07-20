Spotify, Asya pazarında güçlenmenin planlarını yapıyor

Çevrimiçi müzik hizmetleri arasındaki rekabet giderek daha fazla ısınıyor ve firmalar, hareket alanını genişletmek için yeni bölgelere açılmaya çalışıyor. Sahip olduğu 3 milyar civarında nüfus ile Asya pazarı şüphesiz en büyük hedef. Spotify, bu kıtadaki ağırlığını artırma planları yapıyor.

Planlar

Firma, hem yeni aboneler kazanmak hem de mevcut üyelerin daha fazla zaman geçirmesini amaçlıyor. Bu bakımdan yerli ödeme sistemlerinin entegrasyonu, yerli içerikler ve gelir durumuna göre abonelik fiyatı belirleme gibi farklı seçenekler masada.

Spotify, hali hazırda Singapur, Malezya, Endonezya, Hong Kong, Filipinler ve Tayvan’da erişime açık durumda. Örneğin Endonezya’da kullanıcılar bugüne kadar 20 milyon saat müzik dinledi ve uygulamaya günde 90 dakika zaman harcadılar. Filipinler’de ise, her 4 internet kullanıcısından birisi Spotify abonesi. Yani kıtada hizmete ilgi büyük.

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Firma ilk etapta ünlü bir Güney Koreli sanatçının eserlerini, Güneydoğu Asya’daki kullanıcılara sunduğu oynatma listelerine dahil ediyor. Oynatma listelerinin yerelleşmesi ve bazı anahtar kelimelere hitap etmesi, ilgi çekmesi açısından önem taşıyor. Örneğin geçen yıl Endonezya’da çıkan orman yangını sonucu Malezya ve Singapur’un etkilenmesi sonrasında, ülkelerde duman ile ilgili pek çok şarkıyı barındıran liste uzun süre hit olmuş.

Diğer bir hamle de ücret tarafında. Örneğin Singapur’da aylık abonelik ücreti 7.30$. Hong Kong’da 6.2$ ve Filipinler’de ise 2.7$. Ayrıca kredi kartı yanında banka havalesi, ATM ödemeleri, Doku Wallet gibi sanal cüzdanlar, mobil operatörler gibi seçenekler de eklenmiş.

Spotify, bu hamleler ile Asya kıtasında daha fazla kullanıcı kazanabileceğini düşünüyor. Hali hazırda 30 milyon ücretli, toplamda da 100 milyon üyesi olan Spotify, Apple ile arasındaki farkı da açmayı istiyor.