Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify, LG akıllı televizyonlarına geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
812
1
1
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spotify, LG akıllı televizyonlarına geliyor

Kullanıcıların etkileşime girdiği elektronik cihaz kategorilerine yayılma stratejisi izleyen çevirmiçi müzik hizmeti Spotify, LG ev sinema sistemlerinden sonra akıllı televizyonlarına da geliyor.

LG ve Spotify arasında yapılan işbirliği ile Spotify uygulaması 2013 yılında piyasaya çıkmış tüm LG akıllı televizyonları için indirmeye sunulacak. Ancak uygulama sadece Premium kullanıcılar için kullanılabilir olacak. İlk ay kullanım ücretsiz iken sonrasında aylık ödemeler başlayacak. 

20 milyondan fazla parçaya sahip olan Spotify, web ve mobil uygulamaların yanında Philips, Samsung ve LG akıllı televizyonları ile ev sinema sistemlerinde de boy gösteriyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
LG bu tarz iş birlikleri ile başarısına hız kazandırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus ROG G750 "Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim