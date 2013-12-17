Spotify, LG akıllı televizyonlarına geliyor





Kullanıcıların etkileşime girdiği elektronik cihaz kategorilerine yayılma stratejisi izleyen çevirmiçi müzik hizmeti Spotify, LG ev sinema sistemlerinden sonra akıllı televizyonlarına da geliyor.





LG ve Spotify arasında yapılan işbirliği ile Spotify uygulaması 2013 yılında piyasaya çıkmış tüm LG akıllı televizyonları için indirmeye sunulacak. Ancak uygulama sadece Premium kullanıcılar için kullanılabilir olacak. İlk ay kullanım ücretsiz iken sonrasında aylık ödemeler başlayacak.





20 milyondan fazla parçaya sahip olan Spotify, web ve mobil uygulamaların yanında Philips, Samsung ve LG akıllı televizyonları ile ev sinema sistemlerinde de boy gösteriyor.