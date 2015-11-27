Spotify Premium 3 aylığına 1 liradan daha ucuza

Haber Müdürü
Dünyanın en çok kullanılan online müzik dinleme servislerinden olan Spotify heyecan verici bir kampanya ile karşımızda. Ayda 9,99TL’ye satılan Spotify Premium üyeliğini şimdi 3 aylık olarak 0,99TL karşılığında satın alabilirsiniz.
Kullanıcıların Premium ile tanışması odağında yapılan bu kampanya için daha önce Premium’u denemiş olan kullanıcıların faydalanamayacağı bilgisi veriliyor. Yani eğer öncesindeki bir dönemde 1 aylık bedava premium kampanyasından faydalanmışsanız bu kampanyaya dahil olamıyorsunuz. Tabi yeni bir hesap açarak faydalanma hakkınızın bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
2 Ocak 2016 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilen kampanya, Spotify adına ciddi bir tehdit olan Apple Music’e karşılık gerçekleştirilmiş de olabilir. Konuya ilişkin olarak Spotify Premium sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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Kullanıcıların Premium ile tanışması odağında yapılan bu kampanya için daha önce Premium’u denemiş olan kullanıcıların faydalanamayacağı bilgisi veriliyor. Yani eğer öncesindeki bir dönemde 1 aylık bedava premium kampanyasından faydalanmışsanız bu kampanyaya dahil olamıyorsunuz. Tabi yeni bir hesap açarak faydalanma hakkınızın bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
2 Ocak 2016 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilen kampanya, Spotify adına ciddi bir tehdit olan Apple Music’e karşılık gerçekleştirilmiş de olabilir. Konuya ilişkin olarak Spotify Premium sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Spotify Premium sayesinde çalma listelerinizi veya beğendiğiniz müzikleri telefonunuza kaydederek çevrim dışı dinleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Ayrıca ücretsiz sürümde yayınlanan görsel ve sesli reklamlardan da kurtuluyorsunuz.
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kullanım şartlarında eğer 3 ay dolarsa aylık 10 liradan otomatik devam eder 3 ay dolmadan şu bağlantıdan iptal edilmeli diyor
bu link akıllarda olsun eğer 3 aydan fazla kullanmak istenmiyorsa.
şu spotify da aylık 5 lira olsa çok uzun zamandır kullanıyor olacağım ama ne bileyim 10 çok gibi. 5 yapsalar premium sayısı 2 kattan fazla artar gibime geliyor. 5 lira çok tatlı miktar çünkü, bizden gibi samimi