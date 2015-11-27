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Spotify Premium 3 aylığına 1 liradan daha ucuza

Spotify’dan heyecan verici bir kampanya! Şimdi 3 aylık Spotify Premium’u sadece 0,99TL’ye satın almak için bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizleri bekliyor.
3 yıl
11,8b
1
37
Diğer Yazılım
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en çok kullanılan online müzik dinleme servislerinden olan Spotify heyecan verici bir kampanya ile karşımızda. Ayda 9,99TL’ye satılan Spotify Premium üyeliğini şimdi 3 aylık olarak 0,99TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Kullanıcıların Premium ile tanışması odağında yapılan bu kampanya için daha önce Premium’u denemiş olan kullanıcıların faydalanamayacağı bilgisi veriliyor. Yani eğer öncesindeki bir dönemde 1 aylık bedava premium kampanyasından faydalanmışsanız bu kampanyaya dahil olamıyorsunuz. Tabi yeni bir hesap açarak faydalanma hakkınızın bulunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

2 Ocak 2016 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilen kampanya, Spotify adına ciddi bir tehdit olan Apple Music’e karşılık gerçekleştirilmiş de olabilir. Konuya ilişkin olarak Spotify Premium sayfasına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Spotify Premium sayesinde çalma listelerinizi veya beğendiğiniz müzikleri telefonunuza kaydederek çevrim dışı dinleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Ayrıca ücretsiz sürümde yayınlanan görsel ve sesli reklamlardan da kurtuluyorsunuz.
Spotify Premium 3 aylığına 1 liradan daha ucuza
 

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metebyr 3 yıl en beğenilen
spotify.com/...

kullanım şartlarında eğer 3 ay dolarsa aylık 10 liradan otomatik devam eder 3 ay dolmadan şu bağlantıdan iptal edilmeli diyor
bu link akıllarda olsun eğer 3 aydan fazla kullanmak istenmiyorsa.

şu spotify da aylık 5 lira olsa çok uzun zamandır kullanıyor olacağım ama ne bileyim 10 çok gibi. 5 yapsalar premium sayısı 2 kattan fazla artar gibime geliyor. 5 lira çok tatlı miktar çünkü, bizden gibi samimi
spotify.com/...kullanım şartlarında eğer 3 ay dolarsa aylık 10 liradan otomatik devam eder 3 ay dolmadan şu bağlantıdan iptal edilmeli diyo...
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yokbeolumbe 3 yıl
Enpara ile 50 kuruştan daha ucuz
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deserthawk 3 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak. Çalma listesini çevrimdışı olarak dinlemek çok kolay bir tıkla (pc ve mobil programda)

Fakat diyelim ben bir albümü komple nasıl çevrimdışı olarak dinleyebileceğimi bulamadım. Bilen var mı?
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Kurt Knispel 3 yıl
koçari
CanERYVZ Tüh! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene. Vah! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene. Aman! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene. Sürekli olarak hata vererek sinir bozmaya başladı, vermiyorum dese tamam da ne diye bahane uyduruyorsun. 3 farklı kart denedim, 3 ünden de daha önce onlarca alışveriş yapıldı. Sorunuda söylemiyor böyle hata diyip duruyor


Yoğunluk nedeniyle olabilir. Bende ps vita için oyun almaya çalışıyorum.sürekli hata veriyor.

Dikkat edin spotify benden 2 kez çekmiş.
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kojiro 3 yıl
3 ay 10 tl dese yine kapış kapış gidecek 3 ay 1 tl diyor :D bu nasıl bir cömertlik. acaba uyuşturucuyu başta ucuza verip sonra sömürecek mi... bu oyuna düşmeyin arkadaşlar fazla bağlanmayın.
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senersongur 3 yıl
Boş yere hiçbir işe yaramayan uyduruk bir uygulamaya para vermeye gerek yok.
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koçari 3 yıl
Görmeyen varsa diye
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dhretireduser 3 yıl ahmet.
Tüh! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Vah! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Aman! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.

Sürekli olarak hata vererek sinir bozmaya başladı, vermiyorum dese tamam da ne diye bahane uyduruyorsun.

3 farklı kart denedim, 3 ünden de daha önce onlarca alışveriş yapıldı.

Sorunuda söylemiyor böyle hata diyip duruyor


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dhretireduser 3 yıl dhretireduser
CanERYVZ
Tüh! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Vah! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Aman! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.

Sonunda alabildim. 3AY premium bu fiyata harika. Diğer hesabımdaki tüm listelerimi aktardım ve indirdim. En üst düzey ses seviyesinde indirme imkanı sunuyor daha ne olsun..
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koçari 3 yıl dhretireduser
CanERYVZ
Tüh! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Vah! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.
Aman! Bir sorun oldu, lütfen sonra yeniden dene.

Sürekli olarak hata vererek sinir bozmaya başladı, vermiyorum dese tamam da ne diye bahane uyduruyorsun.

3 farklı kart denedim, 3 ünden de daha önce onlarca alışveriş yapıldı.

Sorunuda söylemiyor böyle hata diyip duruyor




Yoğunluk nedeniyle olabilir. Bende ps vita için oyun almaya çalışıyorum.sürekli hata veriyor.
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DH Misafiri 3 yıl
bu windows 10 da evrensel maağza diyorlar ama masaüstü mağazasında spotify falan yok ne ayak bu microsoft
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lowelas 3 yıl
tam ne işe yarar bu uygulama istediğin her müzik var mıdır?
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gurkanse 3 yıl
premium'u ücretsiz kullanmak varken ne gerek var para ödemeye :D
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EnemyDestroyeD 3 yıl
hemen kaptım çok güzel oldu en para ile 50 kuruşa geldi
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