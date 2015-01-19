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Spotify Windows Phone için güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde 2014 raporunu yayınlayan müzik uygulaması Spotify, Windows Phone platformu için güncellendi.

Resmi blogundan güncellemeyi duyuran Spotify, Windows Phone kullanıcıları için "şimdiye kadar en iyi görünen" uygulamalarını yayınladıklarını belirtti. Daha karanlık bir arka plan, yazı tiplerinde ve ikonlarda değişiklik yapıldığı ve yeni tasarım ile kullanıcıların favori müziklerine ulaşmasının çok daha kolay olacağı söylendi.

Ayrıca güncelleme çevrimdışı müzik dinleme, düzenleme ve yeni müzikleri keşfetme konusunda da iyileştirmeler sunuyor. Yeni "gözat" seçeneği ile kullanıcılar her türlü ruh haline veya ortama uygun müziklere kolayca erişebilecekler.

Windows Phone kullanıcıları uygulama marketini kullanarak güncellenmiş sürümü indirebilir veya uygulamalarını güncelleyebilirler.
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Microsoft Specialist 4 yıl
hâlâ ücretsiz olmasını bekliyorum.
(androidde ücretsiz, ios da büyük ihtimal ücretsizdir)
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zedkid 4 yıl
Diğer platformlarda premium ayrıcalıklarından faydalanmak ücretli.. iosta premium olmadan arada şarkı diniyorsun hiç olmazsa bu illa premium istiyor
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doctor_bey 4 yıl
Windows Phone'da arayüz olarak gördüğüm en iyi uygulamalardan
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Wi Fi 4 yıl
Deezer candır.
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montaj34 4 yıl
Özellikle ses kalitesi çok iyi.yabancı müzik seviyorsanız Premium üyelik alın,asla pişman olmazsınız.
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lapya 4 yıl
Ne zaman guncelleme geldi? Bende guncel gozukuyor...
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lapya 4 yıl lapya
lapya
Ne zaman guncelleme geldi? Bende guncel gozukuyor...

Guncelleme geldi... :)10 numara olmus...
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ademoz05 4 yıl
Harika olmuş yeni sürüm
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The Dark Knight 4 yıl
Gene premium istiyor
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GOTHAM CITY 4 yıl ademoz05
ademoz05

Harika olmuş yeni sürüm

Androidde yıllardır harika
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