Spotify Windows Phone için güncellendi









Geçtiğimiz günlerde 2014 raporunu yayınlayan müzik uygulaması Spotify, Windows Phone platformu için güncellendi.

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Resmi blogundan güncellemeyi duyuran Spotify, Windows Phone kullanıcıları için "şimdiye kadar en iyi görünen" uygulamalarını yayınladıklarını belirtti. Daha karanlık bir arka plan, yazı tiplerinde ve ikonlarda değişiklik yapıldığı ve yeni tasarım ile kullanıcıların favori müziklerine ulaşmasının çok daha kolay olacağı söylendi.Ayrıca güncelleme çevrimdışı müzik dinleme, düzenleme ve yeni müzikleri keşfetme konusunda da iyileştirmeler sunuyor. Yeni "gözat" seçeneği ile kullanıcılar her türlü ruh haline veya ortama uygun müziklere kolayca erişebilecekler.Windows Phone kullanıcıları uygulama marketini kullanarak güncellenmiş sürümü indirebilir veya uygulamalarını güncelleyebilirler.