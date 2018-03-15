Spotify arayüzü yenileniyor: Yeni arayüzden görüntüler

Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz

Dijital müzik platformu Spotify’ın arayüzünde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Bugüne kadar küçük geliştirmeler yapılan arayüz, ilk defa kapsamlı bir şekilde yenilenecek.

Yeni arayüz, sadece yeni kaydolan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. İlerleyen günlerde –belki aylar sonra- yeni arayüzün tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeni arayüzde en belirgin fark olarak yenilenen navigasyon çubuğu göze çarpıyor. Eskisinde 5 adet butondan oluşan navigasyon çubuğu, yenisinde 3 adet buton barındırıyor. Çalan şarkının gösterildiği ekran, bazı çalma listelerinde yenilenmişti. Albüm kapağı, dikey olarak arkaplanı tamamen kaplayacak şekilde gösteriliyordu. Yeni arayüzde bu görünüm tüm çalma listeleri ve albümler için kullanılıyor.

Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz

Tüm şarkılar ve çalma listeleri için beğenme özelliği eklendi. Bu sayede beğendiklerinizi tek bir yerde görüntüleyebilecek ve dilerseniz sadece beğendiklerinizi dinleyebileceksiniz. Beğenme özelliğinin eklenmesiyle, çalma listelerini takip etme özelliği rafa kaldırıldı.

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Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz

Bir çalma listesinin öne çıkan şarkıları, çalma listesi sayfasında “Öne çıkanlar” isimli başlığın altında listeleniyor. Normalde “Gözat” sayfasında listelenen müzik türleri ve kategorileri, yeni arayüzde “Arama” sayfasına taşınmış. Müzik türleri için farklı renklerde arkaplana sahip butonlar tercih edilmiş.

Eğer yeni açtığınız hesaptan çıkış yapıp eski hesabınıza giriş yaparsanız yeni arayüzü kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda eski görünüme dönüyor. Yeni arayüzü Android ve iOS cihazlarınızdan deneyebilirsiniz.