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Spotify arayüzü yenileniyor: Yeni arayüzden görüntüler

Dijital müzik platformu Spotify'ın arayüzünde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni arayüz, yeni üyelerin kullanımına sunuldu. Yeni arayüzün beraberinde getirdiği yenilikler haberimizde...
1 yıl
8,7b
1
34
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz
Dijital müzik platformu Spotify’ın arayüzünde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Bugüne kadar küçük geliştirmeler yapılan arayüz, ilk defa kapsamlı bir şekilde yenilenecek.

Yeni arayüz, sadece yeni kaydolan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. İlerleyen günlerde –belki aylar sonra- yeni arayüzün tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeni arayüzde en belirgin fark olarak yenilenen navigasyon çubuğu göze çarpıyor. Eskisinde 5 adet butondan oluşan navigasyon çubuğu, yenisinde 3 adet buton barındırıyor. Çalan şarkının gösterildiği ekran, bazı çalma listelerinde yenilenmişti. Albüm kapağı, dikey olarak arkaplanı tamamen kaplayacak şekilde gösteriliyordu. Yeni arayüzde bu görünüm tüm çalma listeleri ve albümler için kullanılıyor.

Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz

Tüm şarkılar ve çalma listeleri için beğenme özelliği eklendi. Bu sayede beğendiklerinizi tek bir yerde görüntüleyebilecek ve dilerseniz sadece beğendiklerinizi dinleyebileceksiniz. Beğenme özelliğinin eklenmesiyle, çalma listelerini takip etme özelliği rafa kaldırıldı.

 

Spotify arayüzü yenileniyor: Yeni arayüzden görüntüler
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Solda eski arayüz, sağda yeni arayüz 

Bir çalma listesinin öne çıkan şarkıları, çalma listesi sayfasında “Öne çıkanlar” isimli başlığın altında listeleniyor.  Normalde “Gözat” sayfasında listelenen müzik türleri ve kategorileri, yeni arayüzde “Arama” sayfasına taşınmış. Müzik türleri için farklı renklerde arkaplana sahip butonlar tercih edilmiş.

Eğer yeni açtığınız hesaptan çıkış yapıp eski hesabınıza giriş yaparsanız yeni arayüzü kullanmaya devam edebilirsiniz fakat uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda eski görünüme dönüyor. Yeni arayüzü Android ve iOS cihazlarınızdan deneyebilirsiniz.


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Cessabit 1 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Krethuss 1 yıl
Eski sürümün fotolarının hepsinde üst çubukta tüm özellikleri açmışlar % sine kadar bluetooth bile açık. Diğerinde kapatmışlar daha temiz görünsün diye komedi
Eski sürümün fotolarının hepsinde üst çubukta tüm özellikleri açmışlar % sine kadar bluetooth bile açık. Diğerinde kapatmışlar daha temiz görünsün diye komedi ...
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simbolmina 1 yıl
şu Melahat hanımın öncesi sonrası resmi pis
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SlimmShadyyTR 11 ay
2 tasarımda güzel yenisinin çok farkı yok ama beğendim
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Valentino 1 yıl
Yenilendi sanırım pek bir fark göremedim ben ama.
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turkworks 1 yıl
Oturumu kapattım yeni hesap açtım fakat yine aynı yine aynı. Yeni arayüze nasıl erişebilirim?
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Osakawa 1 yıl
spotify tasarımı zaten sade ve minimalist bir yapıya sahipti, yeni tasarım da o kadar bir değişiklik yok fakat ben onu da beğendim. ikisi de gayet güzel. değişiklik yapmasada olurmuş.
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9unkarekoku 1 yıl
Şu şarkı çalarken bildirim alanındanki sonraki, önceki şarkı butonlarına da bi ayar verseler iyi olacak bütün butonlar hiç yer yokmuş gibi dipdibe duruyor!
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Ironim 1 yıl
Eskisinden çok da farkı yok
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Whippoorwill 1 yıl
Yeni halini beğendim. Apple Music'ten çok daha şık duruyor.
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cansev07 1 yıl
Android için equalizer ayarı getirsinler en önce
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devrimdoga 1 yıl cansev07
Yok mu? Uzun süredir android kullanmıyorum henüz beklediğim modeller gelmedi, bilmediğimden soruyorum.
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MaitreSkiLL 1 yıl
Deezer’ın arayüzü hiçbir müzik platformunda yok. Süreyya hanımın değişimi gibi olmuş 😂
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001ATB 1 yıl
spotify bence her güncelleme ile daha da kötü oluyor kullanım deneyimi açısından
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