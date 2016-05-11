Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek

Kendi orijinal dizilerini çekmeye başlayan Netflix'in bu alanda yakaladığı başarı, internet TV kavramını ortaya çıkardı ve online içerik platformu bulunan birçok firmayı harekete geçirdi. Apple, Google ve Sony gibi firmalar son dönemde orijinal dizi alanına önemli yatırımlar yaptılar. Her geçen gün daha da kalabalıklaşan bu alana yönelen firmalara Spotify da katıldı. Dünyanın en popüler müzik servislerinden birine sahip olan Spotify, kendi dizilerini çekmeye başlıyor.

Halihazırda çeşitli TV dizilerinden kısa videoları ve müzik kliplerini kendi online platformu üzerinden yayınlamakta olan Spotify, bundan sonra kendi dizilerini de yayınlayacağını duyurdu. Uzunlukları 1 ile 15 dakika arasında değişen 12 orijinal dizi, önümüzdeki aylarda online müzik servisi üzerinden yayınlanacak. Hepsi bir şekilde müzik ile bağlantılı olacak bu dizilerin bir kısmının da yeni çıkacak albümlere eşlik edecek şekilde hazırlanacağı söyleniyor.

Spotify'ın önümüzdeki dönemde yayınlayacağı bu orijinal diziler arasında: Beach Boys ve Metallica gibi müzik gruplarının kariyerlerinde önemli yer tutan bir anın anlatılacağı Landmark adlı bir belgesel dizisi, Tim Robbins'in yapımcılığını üstleneceği bir mokümanter ve hip hop dünyasını anlatan bir mini dizi yer alacak. Bu diziler ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İsveç'te yaşayan Spotify kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulacak.

http://www.tweaktown.com/news/52042/spotify-hops-original-tv-train-12-shows-incoming/index.html