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Spotify kendi orijinal dizilerini çekecek

Dünyanın en popüler online müzik servislerinden birine sahip olan Spotify, kendi orijinal dizilerini çekeceğini duyurdu. 12 orijinal dizi önümüzdeki dönemde Spotify üzerinden yayınlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kendi orijinal dizilerini çekmeye başlayan Netflix'in bu alanda yakaladığı başarı, internet TV kavramını ortaya çıkardı ve online içerik platformu bulunan birçok firmayı harekete geçirdi. Apple, Google ve Sony gibi firmalar son dönemde orijinal dizi alanına önemli yatırımlar yaptılar. Her geçen gün daha da kalabalıklaşan bu alana yönelen firmalara Spotify da katıldı. Dünyanın en popüler müzik servislerinden birine sahip olan Spotify, kendi dizilerini çekmeye başlıyor.
Halihazırda çeşitli TV dizilerinden kısa videoları ve müzik kliplerini kendi online platformu üzerinden yayınlamakta olan Spotify, bundan sonra kendi dizilerini de yayınlayacağını duyurdu. Uzunlukları 1 ile 15 dakika arasında değişen 12 orijinal dizi, önümüzdeki aylarda online müzik servisi üzerinden yayınlanacak. Hepsi bir şekilde müzik ile bağlantılı olacak bu dizilerin bir kısmının da yeni çıkacak albümlere eşlik edecek şekilde hazırlanacağı söyleniyor.
Spotify'ın önümüzdeki dönemde yayınlayacağı bu orijinal diziler arasında: Beach Boys ve Metallica gibi müzik gruplarının kariyerlerinde önemli yer tutan bir anın anlatılacağı Landmark adlı bir belgesel dizisi, Tim Robbins'in yapımcılığını üstleneceği bir mokümanter ve hip hop dünyasını anlatan bir mini dizi yer alacak. Bu diziler ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve İsveç'te yaşayan Spotify kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulacak.

http://www.tweaktown.com/news/52042/spotify-hops-original-tv-train-12-shows-incoming/index.html Yorum Yaz
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sonic26 3 yıl
Premium üyelere paralı olması kadar saçma bi şey yok
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b0Ni 3 yıl sonic26
sonic47

Premium üyelere paralı olması kadar saçma bi şey yok

öyle mi olacakmış?
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kadirirdem 3 yıl
para basıyorlar çekerler tabi ama dijital müzik bu adamların hakkı...
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shadowtr 3 yıl
Müzik endüstrisinde kalıp müzikal veya belgesel tarzı işler yaparsa alakalı olur.
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GenkaNuank 3 yıl
Premiumu olanlar izleyebilecek mi yoksa ayrı tarife mi olacak o önemli.
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PunkBunny 3 yıl
Degisik fikirmiş.
Tuttururlar inşallah seviyorum spotify'ı
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PaTRaiN1 3 yıl
Onlara neden ücretsiz bize paralı bende premium hesap kullanıyorum.
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serkan78689 3 yıl PaTRaiN1
PaTRaiN1
Onlara neden ücretsiz bize paralı bende premium hesap kullanıyorum.

Çünkü sen ortadoğulusun.

Tek neden bu. Bende öyleyim.
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mu5tafa 3 yıl
Farklılık yaratmaları gerek. Yoksa kaybolup gidecekler..
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adRenaliN57 3 yıl
Güzel olabilir. İzlerim.
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