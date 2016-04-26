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Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı

Online müzik platformu Spotify kullanıcılarına ait yüzlerce kullanıcı bilgisi 23 Nisan tarihinde Pastebin isimli metin paylaşım platformunda ortaya çıktı. Şirket ise hack iddialarını reddediyor...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
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13
Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Spotify şifrenizi en kısa zamanda değiştirmek isteyebilirsiniz. Spotify kullanıcı adı, şifre, hesap türleri ve diğer detayları barındıran yüzlerce kayıt 23 Nisan'da Pastebin.com adlı metin paylaşım sitesinde ortaya çıktı. Akla gelen ilk mantıklı açıklama "hack" olurken Spotify böyle bir ihlalinin söz konusu olmadığını söyleyerek yalanladı.
Ayrıca Bkz. "iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var"
Şirket sözcüsü Graham James, Spotify'nin hacklenmediğini ve kullanıcı kayıtlarının güvende olduğunu söyleyerek, düzenli olarak Pastebin ve diğer siteleri takip ettiklerini ifade etti. Spotify kimlik bilgileri bulunca da ilk olarak doğruladıklarını ve eğer öyleyse hemen şifrelerini değiştirmeleri için etkilenen kullanıcıları bilgilendirdiklerini belirtti.
Spotify, hacklenmeyi inkar etse de bu müzik akışı platformunu hedef alan ilk saldırı değil. Benzer güvenlik ihlalleri 2009, 2014 yıllarında ve geçtiğimiz Kasım ayında meydana geldi. Şirketin artık kendi güvenlik önlemlerini arttırdığını umuyoruz ancak hala basit iki faktörlü kimlik doğrulama hizmeti bile sunmuyor. Spotify'nin verilerinizin güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen şifrenizi değiştirmenin bir zararı yok. Yeni şifre girişi yaparken mutlaka tüm oturumları kapattığınızdan emin olmanızda fayda var.
Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı
 

http://www.techradar.com/news/audio/spotify-user-data-ends-up-online-but-company-says-it-wasn-t-hacked-1319744 Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.

320kbps zaten kalite'de sonuçta kalite denilen şey göreceli bir kavram. Halen mobil platformda 320kbps müzikten başka çok da bir seçenek yok. Dolayısıyla o eşitlik yanlış sayılmaz.
umut_barisBeter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.320kbps zaten kalite'de sonu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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dhdh 3 yıl umut_baris
umut_baris
Virinom

umut_baris

Virinom

umut_baris

Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.


320kbps zaten kalite'de sonuçta kalite denilen şey göreceli bir kavram. Halen mobil platformda 320kbps müzikten başka çok da bir seçenek yok. Dolayısıyla o eşitlik yanlış sayılmaz.

Çevrimiçi dinlemekte neden ısrarcı olur insanlar anlam veremiyorum.

Al yüksek kapasiteli bir micro sd kart. Flac, waw, ogg depola gitsin.

Hocam çünkü çevrimiçi müziği destekleyen kitle genel olarak belirli bir türe veya sanatçıya bağlı olmayan kitle. Ben de onlardan biriyim. Bir gün rap dinlerim bir gün pop dinlerim bazen yerli bazen yabancı. Dolayısıyla depolama benim için bir çözüm değil.

Ben de öyleyim ve depolamayı tercih ediyorum.

Korsan takılıyorum desene şuna. Depolamayı tercih ediyormuş bide...
umut_barisVirinomumut_barisVirinomumut_bar...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 3 yıl dhdh
dhdh


umut_baris

Virinom

umut_baris

Virinom

umut_baris

Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.


320kbps zaten kalite'de sonuçta kalite denilen şey göreceli bir kavram. Halen mobil platformda 320kbps müzikten başka çok da bir seçenek yok. Dolayısıyla o eşitlik yanlış sayılmaz.

Çevrimiçi dinlemekte neden ısrarcı olur insanlar anlam veremiyorum.

Al yüksek kapasiteli bir micro sd kart. Flac, waw, ogg depola gitsin.

Hocam çünkü çevrimiçi müziği destekleyen kitle genel olarak belirli bir türe veya sanatçıya bağlı olmayan kitle. Ben de onlardan biriyim. Bir gün rap dinlerim bir gün pop dinlerim bazen yerli bazen yabancı. Dolayısıyla depolama benim için bir çözüm değil.

Ben de öyleyim ve depolamayı tercih ediyorum.

Korsan takılıyorum desene şuna. Depolamayı tercih ediyormuş bide...


CD, DVD ve Itunes canım.
dhdhumut_barisVirinomumut_baris...
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Yanıtla +4
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danGerfuLL 3 yıl
320 kbps ogg var 320 kbps mp3 var.
Spotify ses kalitesi fena değil; ancak cdrip 320 kbps mp3 kalitesi de yok.
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deoksiriboz1001 3 yıl
aycibin
kendini altyapı konusunda geliştirmiyor.dünyada en yaygın smart tv platformlarından biri tizena zahmet edip bir uygulama geliştirmiyor,hadi onu geçtim playstation uygulamasındaki bug neredeyse 1 yıldır düzeltilmedi ve kesinlikle kullanılamıyor.hani farklı platformlara destek? bir de bu güvenlik sorunu mu çıktı? @umut_baris: itunesta satılan mp3ler de 320kbps değil mi? tamam kalitesi bir flac değil ama oldukça kaliteli bence.

itunes da 256 kbps aac formatı vardır. 320 kb mp3 ile arasında ayırt edilebilcek bir kalite farkı yok. zaten telefonun içindeki ses işleyicisinin marifeti ne kadar da ses kalitesini ayırt edebilelim.
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BiilimAdamı 3 yıl
bi o sızmamışdı a.
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Virinom 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.

320kbps zaten kalite'de sonuçta kalite denilen şey göreceli bir kavram. Halen mobil platformda 320kbps müzikten başka çok da bir seçenek yok. Dolayısıyla o eşitlik yanlış sayılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +10
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umut_baris 3 yıl Virinom
Virinom

umut_baris

Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.


320kbps zaten kalite'de sonuçta kalite denilen şey göreceli bir kavram. Halen mobil platformda 320kbps müzikten başka çok da bir seçenek yok. Dolayısıyla o eşitlik yanlış sayılmaz.

Çevrimiçi dinlemekte neden ısrarcı olur insanlar anlam veremiyorum.

Al yüksek kapasiteli bir micro sd kart. Flac, waw, ogg depola gitsin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl
Beter olsunlar. Bu adamlar yaygınlaştığından beri 320 kbps=kalite diyenler çoğaldı.
Yanıtla +3
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aycibin 3 yıl
kendini altyapı konusunda geliştirmiyor.dünyada en yaygın smart tv platformlarından biri tizen'a zahmet edip bir uygulama geliştirmiyor,hadi onu geçtim playstation uygulamasındaki bug neredeyse 1 yıldır düzeltilmedi ve kesinlikle kullanılamıyor.hani farklı platformlara destek?

bir de bu güvenlik sorunu mu çıktı?

@umut_baris: itunes'ta satılan mp3'ler de 320kbps değil mi? tamam kalitesi bir flac değil ama oldukça kaliteli bence.
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