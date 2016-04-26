Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı

Spotify şifrenizi en kısa zamanda değiştirmek isteyebilirsiniz. Spotify kullanıcı adı, şifre, hesap türleri ve diğer detayları barındıran yüzlerce kayıt 23 Nisan'da Pastebin.com adlı metin paylaşım sitesinde ortaya çıktı. Akla gelen ilk mantıklı açıklama "hack" olurken Spotify böyle bir ihlalinin söz konusu olmadığını söyleyerek yalanladı.

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Şirket sözcüsü Graham James, Spotify'nin hacklenmediğini ve kullanıcı kayıtlarının güvende olduğunu söyleyerek, düzenli olarak Pastebin ve diğer siteleri takip ettiklerini ifade etti. Spotify kimlik bilgileri bulunca da ilk olarak doğruladıklarını ve eğer öyleyse hemen şifrelerini değiştirmeleri için etkilenen kullanıcıları bilgilendirdiklerini belirtti.

Spotify, hacklenmeyi inkar etse de bu müzik akışı platformunu hedef alan ilk saldırı değil. Benzer güvenlik ihlalleri 2009, 2014 yıllarında ve geçtiğimiz Kasım ayında meydana geldi. Şirketin artık kendi güvenlik önlemlerini arttırdığını umuyoruz ancak hala basit iki faktörlü kimlik doğrulama hizmeti bile sunmuyor. Spotify'nin verilerinizin güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen şifrenizi değiştirmenin bir zararı yok. Yeni şifre girişi yaparken mutlaka tüm oturumları kapattığınızdan emin olmanızda fayda var.

http://www.techradar.com/news/audio/spotify-user-data-ends-up-online-but-company-says-it-wasn-t-hacked-1319744