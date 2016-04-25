iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var

CEO Tim Cook yönetiminde Apple her zamankinden daha fazla çevre dostu olmayı bir öncelik haline getirmiş durumda. Şirket 2015 yılında enerjisinin yüzde 93'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etti. Bu aynı zamanda iMessage göndermek için kullanılan enerjiyi de kapsıyor. Apple, veri merkezleri aracılığıyla gönderilen her iMessage'ın arkasında yüzde 100 yenilenebilir enerji olduğunu gösteren küçük sevimli bir video hazırladı.

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Apple veri merkezlerini temiz enerjiyle çalıştırmanın yanı sıra aynı zamanda eski iPhone'ların çöpe atılmasını önlemek için cesur girişimlerde bulunuyor. Geçen ay Apple, geri dönüşümde kullanılmak üzer iPhone'ları parçalarına ayırabilen 29 kollu Liam isimli robotunu tanıtmıştı. Robot her 11 saniyede bir iPhone'u parçalarına ayırabilmesiyle dikkat çekmişti.

Ayrıca şirket, çatısında güneş panellerinin yer aldığı ve tamamlandığında 130 Megawatt temiz enerji üretebilecek uzay üssü görünümlü yeni devasa şirket binasıyla, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Campus 2 olarak adlandırılan yeni Apple merkezinin inşası son hızıyla devam ediyor.

http://mashable.com/2016/04/23/apple-imessage-renewable-energy/#x6S9XMGJOSqO