Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek

    Ülkemizde Mi 9T ismiyle raflarda olan Redmi K20 modeli güncellenmeye hazırlanıyor. Uzun süredir farklı sızıntılarla görülen Redmi K30’un, 120 Hz ekrana sahip olacağı ortaya çıktı.
    14 sa.
    1,3b
    7
    2
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek
    Tam Boyutta Gör
    Çin pazarına Redmi K20, Avrupa’ya ve ülkemize ise Mi 9T serisi altında sunulan Xiaomi modelleri oldukça beğenildi. Tanıtılalı bir yıl olmasa da görünen o ki Redmi K20 serisi güncellenmeye hazırlanıyor. En azından son zamanlardaki Redmi K30 sızıntılarının buna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ise Redmi K30’un canlı fotoğrafları sayesinde 120 Hz ekran ile birlikte kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı.

    60 Hz’e düşürme seçeneği mevcut

    AIDA64 uygulamasının bulunduğu fotoğraf yardımıyla, cihazın teknik özellikleri hakkında da bazı bilgiler önümüze serilmiş oldu. Bunlar 6.66 inç 1080 x 2400 çözünürlüğünde ekran, Adreno 618 GPU (Snapdragon 730 veya 730G ile birlikte), şeklinde sıralanabiliyor. Redmi K30’un dikkat çekici özelliği ise 120 Hz tazeleme hızında ekrana sahip olması.

    Daha öncesinde farklı üreticilere ait modellerde 90 Hz tazeleme hızını sıkça gördük. Bu cihazlara sahip bazı kullanıcılar pil tüketiminden şikayetçi oluyorlardı. Redmi K30’da da 60 Hz tazeleme hızına geri çekme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz. Böylece pil tüketimini önemseyen kullanıcılar cihazı standart tazeleme hızında kullanabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı"

    Yüksek tazeleme hızlarının kullanıma oldukça akıcılık kattığını biliyoruz. Redmi ise 90 Hz ile kalmayıp 120 Hz’e yükseldiği için çok daha etkileyici bir deneyimi kullanıcılara sunabilir. Şimdilik resmi bir tanıtım tarihi olmasa da Redmi K30 serisi için heyecanlı bekleyişin devam edeceğini söyleyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/22/redmi-k30-live-photos-confirm-display-has-a-120hz-refresh-rate/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 6 sa.
    120’den sonrasını çoğu insan algılayamıyor diyorlar ama bakalım oralarıda göreceğiz.



    Ben 60 fps’de iPad’de World of Tanks Blitz oynarken 120 hz ekranlı iPad’e geçince eskisi artık atlıyor gibi gözükmeye başladı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 13 sa.
    "1080 x 2400" bu nedir arkadaş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi 3 sa. Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu 3 sa. Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı 4 sa. AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor 4 sa. Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak 5 sa. Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak 6 sa. Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu 6 sa. Oppo akıllı telefonları için kendi işlemcisini üretmeye başlayacak 7 sa. Kamudaki veriler veri.gov.tr ile vatandaşa açılacak 7 sa. Xiaomi'den Mi Watch'taki tüm sorunları giderecek güncelleme geliyor 8 sa. Devialet iş birliğiyle tasarlanan Huawei Sound X'in tanıtım tarihi açıklandı 9 sa. Fas, fintech ile finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi planlıyor 9 sa. İstanbul Teknik Üniversitesi iletişim teknolojileri etkinliği düzenliyor 10 sa. Huawei nova 6 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı 10 sa. İşletim sistemli modem! "Keenetic Extra DSL incelemesi" 10 sa. Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor 11 sa. Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı 11 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi 12 sa. Bad North: Jotunn Edition bu hafta ücretsiz 13 sa. Spotify, kullanıcıların kazananı belirleyeceği ödül töreni düzenleyecek 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek Sonraki Halı sahaya adam çağırma uygulamasına Mobilfest'te yakından bakıyoruz 14 sa. Mobilefest'te canlı ses yarışması uygulaması Bestup'ın standındayız 21 sa. Michael Jackson filmi için hazırlıklar başladı 1 gün Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak 1 gün Intel yeniden dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi oldu 1 gün Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu 1 gün Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi 1 gün İstediğiniz kasayı topladım "DH Master incelemesi" 1 gün ESA, astronotların uzay görevleri sırasında “uyku” haline geçmelerinin etkilerini inceliyor 1 gün Twitter artık iki faktörlü kimlik doğrulaması için telefon numarası istemeyecek 1 gün Galaxy S11 nasıl olacak? Render görselleri muhtemel Galaxy S11 tasarımını ortaya koydu 1 gün General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir 1 gün Snapchat, FaceApp benzeri yaşlandırma ve gençleştirme filtresini kullanıma sundu 1 gün Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı 1 gün Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi 1 gün Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı 1 gün Samsung SDI ve BMW arasında 3.2 milyar dolarlık dev batarya anlaşması 1 gün Pil sorunu olmayan akıllı saat | Huawei Watch GT2 1 gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Türkiye, mobil uygulama pazarının kilit oyuncusu olabilir" 1 gün PS Store'da Black Friday indirimleri başladı: RDR 2, Metro Exodus, Resident Evil 2... Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları
    DonanımHaber
    Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim