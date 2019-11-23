Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek

Çin pazarına Redmi K20, Avrupa’ya ve ülkemize ise Mi 9T serisi altında sunulan Xiaomi modelleri oldukça beğenildi. Tanıtılalı bir yıl olmasa da görünen o ki Redmi K20 serisi güncellenmeye hazırlanıyor. En azından son zamanlardaki Redmi K30 sızıntılarının buna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ise Redmi K30’un canlı fotoğrafları sayesinde 120 Hz ekran ile birlikte kullanıcılara sunulacağı ortaya çıktı.

60 Hz’e düşürme seçeneği mevcut

AIDA64 uygulamasının bulunduğu fotoğraf yardımıyla, cihazın teknik özellikleri hakkında da bazı bilgiler önümüze serilmiş oldu. Bunlar 6.66 inç 1080 x 2400 çözünürlüğünde ekran, Adreno 618 GPU (Snapdragon 730 veya 730G ile birlikte), şeklinde sıralanabiliyor. Redmi K30’un dikkat çekici özelliği ise 120 Hz tazeleme hızında ekrana sahip olması.

Daha öncesinde farklı üreticilere ait modellerde 90 Hz tazeleme hızını sıkça gördük. Bu cihazlara sahip bazı kullanıcılar pil tüketiminden şikayetçi oluyorlardı. Redmi K30’da da 60 Hz tazeleme hızına geri çekme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz. Böylece pil tüketimini önemseyen kullanıcılar cihazı standart tazeleme hızında kullanabilecekler.

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Yüksek tazeleme hızlarının kullanıma oldukça akıcılık kattığını biliyoruz. Redmi ise 90 Hz ile kalmayıp 120 Hz’e yükseldiği için çok daha etkileyici bir deneyimi kullanıcılara sunabilir. Şimdilik resmi bir tanıtım tarihi olmasa da Redmi K30 serisi için heyecanlı bekleyişin devam edeceğini söyleyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/11/22/redmi-k30-live-photos-confirm-display-has-a-120hz-refresh-rate/