Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı

Çevrim içi müzik sektöründe rekabetin giderek kızıştığı bu günlerde platformların farklı etkinlik ve kampanyalarına şahit oluyoruz. Spotify bir süredir ara verdiği 99 kuruş kampanyasını yeniden başlattı.

Cazip kampanya

Normalde yılda iki kez yapılan deneme sürümü teklifinde daha önce Premium aboneliği kullanmamış olanlar 3 ay boyunca 99 cent veya 99 kuruş karşılığında deneme şansına sahip oluyor. 3 ay bitiminde dilerse devam ediyor dilerse de aboneliği iptal ediyor.

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Kampanya 15 Mayıs ve 1 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Sonrasında bu imkândan faydalanamıyorsunuz. Ayrıca 15 Nisan tarihinden önce Premium aboneliğini iptal etmiş olan varsa 3 aylık 10$ şeklinde bir kampanyaya dahil olabilir. Şimdilik bununla ilgili Türkçe sayfada bir bilgi mevcut değil.

Spotify toplamda 100 milyon ücretli aboneye ulaştı ve mali tablolarda düzelme işaretleri var. Apple Music ise 50 milyon ücretli aboneye ulaşmış durumda. Spotify’ın en büyük avantajı reklamlı ücretsiz sürümün olması. Böylece Premium tarafa kullanıcı çekebiliyor. Apple Music ise iOS kullanıcılarına güveniyor.