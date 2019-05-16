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Spotify platformunda 99 kuruş kampanyası yeniden başladı

Spotify çevrim içi müzik platformunu denemek istiyorsanız yeni bir 99 kuruş kampanyası başlamış durumda. 1 Temmuz 2019 tarihine kadar kampanyaya katılabilirsiniz.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik sektöründe rekabetin giderek kızıştığı bu günlerde platformların farklı etkinlik ve kampanyalarına şahit oluyoruz. Spotify bir süredir ara verdiği 99 kuruş kampanyasını yeniden başlattı.

Cazip kampanya

Normalde yılda iki kez yapılan deneme sürümü teklifinde daha önce Premium aboneliği kullanmamış olanlar 3 ay boyunca 99 cent veya 99 kuruş karşılığında deneme şansına sahip oluyor. 3 ay bitiminde dilerse devam ediyor dilerse de aboneliği iptal ediyor.

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Kampanya 15 Mayıs ve 1 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Sonrasında bu imkândan faydalanamıyorsunuz. Ayrıca 15 Nisan tarihinden önce Premium aboneliğini iptal etmiş olan varsa 3 aylık 10$ şeklinde bir kampanyaya dahil olabilir. Şimdilik bununla ilgili Türkçe sayfada bir bilgi mevcut değil.

Spotify toplamda 100 milyon ücretli aboneye ulaştı ve mali tablolarda düzelme işaretleri var. Apple Music ise 50 milyon ücretli aboneye ulaşmış durumda. Spotify’ın en büyük avantajı reklamlı ücretsiz sürümün olması. Böylece Premium tarafa kullanıcı çekebiliyor. Apple Music ise iOS kullanıcılarına güveniyor.

 

https://www.engadget.com/2019/05/15/spotify-99-cent-premium-offer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Hollow 3 hf.
Bu kampanya ile birlikte tekrar Spotify'a geri döndüm. TIDAL'a her ay 20 TL bayılıyorduk.
İyi oldu. Zaten istediğim zaman Spotify'ı reklamsız dinliyordum. Ama indirme olayı çok kullanışlı oluyor.
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gs09gs09 3 hf.
Cevrim disi modu icinde para veremem :)
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Sleeep 3 hf.
👏👏
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Nerevarine 3 hf.
Her şey böyle başlamıştı Kasım 2015’te. Hala premium kullanıyorum.
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stackman 3 hf.
Ben de bu 3 aylık denemeyle başlamıştım. Sonrasında bırakamadım. Çok kullanışlı.
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Guest-BA224EDD2 3 hf.
Daha önce hiç almadım isterse 0.01 kuruş olsun yine almam.
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Rachsuchtig 3 hf.
2016 sonunda Spotify kullanamya başlamama sebep olan kampanya. Bittiğinde ücretsiz kullanmayı denedim ama çok kısıtlı olduğu için yeniden üyelik aldım. Hâlâ kullanıyorum
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Portraitclub 3 hf.
Niye daha önce kullanmamış olanlara yapıyorlar herkese açık bir şekilde yapsalar herkese ulaşırdı. Ya da daha önce denemiş olanlara farklı bir bişey yapsalar bu yüzden SoundCloud kullanıyorum idare ediyor en azından reklam yok.
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ulashoca41 3 hf. Portraitclub
yeni hesap açıp 3 aylık alıyoruz listemizi yeni hesapla paylaşıyoruz biraz uğraştırıcı ama olsun :D
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