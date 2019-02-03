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Spotify podcast firması satın alacak

Son dönemde büyük ilgi görmeye başlayan podcast yayınları dev platformların da ilgisini çekiyor. Spotify bu alanda ün yapmış Gimlet Media’yı satın almak üzere.
3 ay
2,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik hizmeti sektörünün lideri olmasına rağmen Apple’ın nefesini ensesinde hisseden Spotify önemli bir hamle yapıyor. Podcast alanında lider firmalardan Gimlet Media yakında Spotify bünyesine katılabilir.

Katalog genişleyecek

Kişilerin genel sohbet, eğitim veya tiyatro gibi pek çok kategoride ses veya video kaydı yapmasına benzetebileceğimiz podcast konsepti son dönemde ilgi görmeye başladı. Özellikle radyo tiyatrosu tarzında hazırlanan podcast yayınları revaçta.

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Gimlet Media ise Reply All, StartUp ve Crimetown gibi popüler podcast dizilerinin arkasındaki isim. Bu diziler Spotify ve iTunes üzerinde en popüler podcastler arasında. Homecoming serisi de geçen yıl Amazon Video için dizi haline getirilmişti. 2014 yılında kurulan firma 100 milyon dolar civarında bir değerlemeye ulaşmıştı.

Spotify’ın Gimlet Media için 200-230 milyon dolar civarında bir meblağı gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hali hazırda platform pek çok podcast yayınını ilk olarak sunma gibi promosyonlara imza atmıştı ancak Gimlet Media’nın Spotify için özel diziler hazırlayacağı ifade ediliyor. Böylece iTunes karşısında da avantaj elde edebilecek.

 

https://www.slashgear.com/spotify-negotiating-gimlet-podcast-company-acquisition-for-roughly-230m-02564462/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIME 3 ay
resimdeki telefon nedir bilen var mı?
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esmerbuyucu 3 ay TIME
Pixel 2 XL...
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StrongUnion 3 ay
Podcast dinlemeyi çok severim.Umarım güzel şekilde sunarlar.İngilizce listening geliştirmek isteyenlere tavsye ederim.
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Infinitum 3 ay
Çok iyi, podcast işini Apple'ın elinden aldılar gibi şu durumda bile.
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elektrontan 3 ay
Bu ne doyumsuzluk ya!
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