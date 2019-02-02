Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü

Yılın dördüncü çeyreğinde rekor PS4 satışları yapan Sony’de yüzler gülüyor ancak mobil bölüm ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde de mobil bölüm ayağa kalkmayı başaramadı.

Oyun bölümü çıkışta

Yapılan açıklamaya göre firmanın geçen yıl son çeyrekte elde ettiği gelir 22 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında düz bir çizgi izlenirken faaliyet karı da 3.5 milyar dolar ile geçen yıldan farklı değildi.

Gelirlere en büyük katkıyı Sony’nin oyun bölümü yaptı. Konsol ve oyun satışları toplamda 7.3 milyar dolar gelire ulaşırken yüzde 12 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı ise 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Geçen yıl son çeyrekte 8 milyon PS4 konsolu satan Sony, çoğunda önemli indirimler uyguladığı için kara yansımasını göremedi. Bunun yerine yüzde 25 artış gösteren oyun satışları aradaki boşluğu kapattı. PS Plus ise 36.3 milyon aboneye ulaştı.

Sony Pictures yine önemli yapımlarla geçen yılı karda kapattı. Aralık sonunda Venom filmi 855 milyon dolar, Spider-Man: Into the Spider-Verse yapımı da 225 milyon dolar hasılat elde etti. Bölüm ise 2.7 milyar dolar geliri kasasına koydu.

Mobil bölüm kan kaybetmeye devam etti. Xperia XZ3 beklentilerin altında kalınca faaliyet zararı da 142 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gelir de yüzde 40 düşüşle 1.3 milyar dolar seviyesine indi.

Akıllı telefon kameralarının sensör sayısı artmaya başlayınca elbette Sony’ye de yansıması oluyor. Geçen yıl son çeyrekte 2 milyar dolar gelir elde eden bölüm düz bir çizgi izledi ancak bu yıl Sony önemli bir artış bekliyor.