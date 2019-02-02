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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü

Toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşan PS4 konsolu donanım açısından çok kazandırmıyor ancak oyun satışları ve PS Plus abonelikleri açısından önemli katkılar yapıyor.
3 ay
9,4b
1
15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın dördüncü çeyreğinde rekor PS4 satışları yapan Sony’de yüzler gülüyor ancak mobil bölüm ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde de mobil bölüm ayağa kalkmayı başaramadı.

Oyun bölümü çıkışta

Yapılan açıklamaya göre firmanın geçen yıl son çeyrekte elde ettiği gelir 22 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında düz bir çizgi izlenirken faaliyet karı da 3.5 milyar dolar ile geçen yıldan farklı değildi.

Gelirlere en büyük katkıyı Sony’nin oyun bölümü yaptı. Konsol ve oyun satışları toplamda 7.3 milyar dolar gelire ulaşırken yüzde 12 civarında artış yaşandı. Faaliyet karı ise 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bkz. "LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor"

Geçen yıl son çeyrekte 8 milyon PS4 konsolu satan Sony, çoğunda önemli indirimler uyguladığı için kara yansımasını göremedi. Bunun yerine yüzde 25 artış gösteren oyun satışları aradaki boşluğu kapattı. PS Plus ise 36.3 milyon aboneye ulaştı.

Sony Pictures yine önemli yapımlarla geçen yılı karda kapattı. Aralık sonunda Venom filmi 855 milyon dolar, Spider-Man: Into the Spider-Verse yapımı da 225 milyon dolar hasılat elde etti. Bölüm ise 2.7 milyar dolar geliri kasasına koydu.

Mobil bölüm kan kaybetmeye devam etti. Xperia XZ3 beklentilerin altında kalınca faaliyet zararı da 142 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gelir de yüzde 40 düşüşle 1.3 milyar dolar seviyesine indi.

Akıllı telefon kameralarının sensör sayısı artmaya başlayınca elbette Sony’ye de yansıması oluyor. Geçen yıl son çeyrekte 2 milyar dolar gelir elde eden bölüm düz bir çizgi izledi ancak bu yıl Sony önemli bir artış bekliyor.

 

https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/18q3_sony.pdf Yorum Yaz
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Arda 88 3 ay en beğenilen
Senden iyisi gelmedi saygılar W810İ.
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oly1786 3 ay
yani mobil hariç kütür kütür para kazanıyor herifler.
Sinema, müzik, oyun ve diğer interaktif eğlenceler Çinlilerin giremediği ve giremeyeceği yerler. Çünkü orada özgür düşünce ve fikri hak diye bir şey yok. Bu nedenle Akıllıca yatırımlar yapmışlar.
Bakın Samsung ve Apple mobilde 1-2 yılda ne hale geliverdi.
yani mobil hariç kütür kütür para kazanıyor herifler.Sinema, müzik, oyun ve diğer interaktif eğlenceler Çinlilerin giremediği ve giremeyeceği yerler. Çünk...
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Arda 88 3 ay en beğenilen
Senden iyisi gelmedi saygılar W810İ.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +13
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snakefatih 3 ay
Kapatsın o zaman mobile bölümünü. O kısımda dünya kadar rakibi var
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TheNewAtilla 3 ay
40 dolardan hesaplasak sadece ps plustan 1.440 milyar dolar gelirleri var. Enayi parası yeminle
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dark dragon 3 ay TheNewAtilla
Amerika, Avrupad’aki adam için çerez parası plus. O yüzden düşünmeden alıyor, enayilik olarak gören pc kafasındaki oyuncular, bizim gibi fakir ülkelerindeki oyuncular. Zaten 1 senedir verdiği oyunlarla parasının hakkını vermeye başladı.
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esmerbuyucu 3 ay
Gelirlerinin üçte birini PS'ye borçlu olan şirket 😂
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unknownartist 3 ay
Çeyrek başı 22 milyar dolar, 4 çeyrek desen 88 milyar dolar
Hala çok büyük şirket yau :d
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joven 3 ay
Sony ps5 ve ps5 Pro olarak 2020 son çeyreği çıkar
çıkış fiyatları ps5 olanı 500 $ Pro olanı 700$
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oly1786 3 ay
yani mobil hariç kütür kütür para kazanıyor herifler.
Sinema, müzik, oyun ve diğer interaktif eğlenceler Çinlilerin giremediği ve giremeyeceği yerler. Çünkü orada özgür düşünce ve fikri hak diye bir şey yok. Bu nedenle Akıllıca yatırımlar yapmışlar.
Bakın Samsung ve Apple mobilde 1-2 yılda ne hale geliverdi.
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WmGMD 3 ay
ps5 gelsin de bi ps4 alayım ucuzundan
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koçari 3 ay WmGMD
Seçimden sonra dolar bir daha zıplarsa bu fiyatları da ararsın. 1400 tl ye ps satılırken biraz daha düşsün falan diyorduk. 1100 e falan internetten bulunuyordu. şimdi 2bin tl ye dayandı en düşük versiyonları.
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