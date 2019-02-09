Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı

Spotify platformunun ücretsiz versiyonunu tercih eden kullanıcılara kötü bir haber geldi. Şirket yeni güncellediği hizmet şartlarına, çevrimiçi müzik dinlerken reklam engelleyici yazılımlarla reklamların çıkmasını engelleyen kullanıcıların hesaplarıyla ilgili önemli maddeler ekledi.

1 Mart tarihinde devreye girecek

Bildiğiniz üzere Spotify kullancılarına iki farklı plan sunuyor. Birincisi ücretli olan ve reklamsız müzik dinlemenizi sağlayan ücretli hesap. Diğeri ise müzik dinlerken arada reklamların da çıktığı ücretsiz bir sürüm. Reuters'in yaptığı 2018 tarihli bir araştırmaya göre en az 2 milyon Spotify kullanıcısı, şarkıların arasında reklam görmemek için reklam engelleyici yazılım kullanıyor.

https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/#s2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirket bu yeni düzenleme ve hizmet şartlarınınyürürlüğe gireceğini açıklarken, bu tarihten itibaren reklam engelleyici yazılımlarını aktif tutan kullanıcı hesaplarının tamamenaçıkladı. Ücretsiz kullanıcıların şartları kabul etmesi için bir şey yapmaları gerekmiyor. 1 Mart tarihinden itibaren Spotify'a bağlandıklarındakabul ettikleri anlamına gelecek.