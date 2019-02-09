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Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı

Spotify hizmet şartlarının en son güncellemesi, çevrimiçi müzik dinlerken reklam engelleyici kullanan hesaplar için ciddi uyarılar içeriyor. İşte önemli konunun detayları...
3 ay
3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Spotify platformunun ücretsiz versiyonunu tercih eden kullanıcılara kötü bir haber geldi. Şirket yeni güncellediği hizmet şartlarına, çevrimiçi müzik dinlerken reklam engelleyici yazılımlarla reklamların çıkmasını engelleyen kullanıcıların hesaplarıyla ilgili önemli maddeler ekledi.

1 Mart tarihinde devreye girecek

Bildiğiniz üzere Spotify kullancılarına iki farklı plan sunuyor. Birincisi ücretli olan ve reklamsız müzik dinlemenizi sağlayan ücretli hesap. Diğeri ise müzik dinlerken arada reklamların da çıktığı ücretsiz bir sürüm. Reuters'in yaptığı 2018 tarihli bir araştırmaya göre en az 2 milyon Spotify kullanıcısı, şarkıların arasında reklam görmemek için reklam engelleyici yazılım kullanıyor.
Şirket bu yeni düzenleme ve hizmet şartlarının 1 Mart tarihinde yürürlüğe gireceğini açıklarken, bu tarihten itibaren reklam engelleyici yazılımlarını aktif tutan kullanıcı hesaplarının tamamen askıya alınacağını veya kapatılacağını açıkladı. Ücretsiz kullanıcıların şartları kabul etmesi için bir şey yapmaları gerekmiyor. 1 Mart tarihinden itibaren Spotify'a bağlandıklarında güncellemeyi kabul ettikleri anlamına gelecek.

https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/#s2 Yorum Yaz
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joven 3 ay en beğenilen
Hayatınız olmuş beleş yahu adamlar negüzel hizmet vermişler
niye suistimal ediyorsunuz
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mavizaman 3 ay
ayda 15tl müzik dinlemeye verilir mi yahu valla iyi sağıyor herifler bravo...
2 Yanıt Yanıtla +8
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Kevin De Bruyne 3 ay mavizaman
Araştırmadan, bilmeden şu foruma yazmayın be arkadaşım. Tek yaptığınız zaten eleştirmek ve laf atmak başka da işiniz yok.
Koskoca forum var bir araştırın bakalım millet ne kadar fiyata kullanıyor? Hiç mi bir şey almadan önce araştırmıyorsunuz? Hiç mi uygun fiyat aramıyorsunuz anlamıyorum.
Akıllı adam gider enpara ile aile üyeliği alır. 6 ay boyunca toplam 10.5tl ile keyfine bakar. Sizin gibiler de o para verülür mü yahuu... sağıyorlar milleti der ve amele gibi müzik indirme sitelerinde sürünür.
Araştırmadan, bilmeden şu foruma yazmayın be arkadaşım. Tek yaptığınız zaten eleştirmek ve laf atmak başka da işiniz yok.Koskoca forum var bir araştırın b...
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Infinitum 3 ay
Cidden kafayı yedirtecek insanlar var, öğrenci + malum banka ile 3,5 liraya geliyor, keş gibi paket paket sigara içen adama ayda 15 lira olsaydı da verirdim deyince gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ulan elindeki çubuğa ne kadar veriyorsun günlük hiç düşündün mü?
Müzik la bu, bu kadar basit bir eğlence aktivitesi için ordan burdan ara şunu indir, kalitesine bak, reklamı geç, albüm kapağını ve ismi düzelt, şu dosyaya at bilmem ne diye neden eziyet çekeyim?
İnternete verdiğim para nasıl gücüme gitmiyorsa bu tür hizmetlere verdiğim para da gitmiyor.
Bu tür aktiviteleri istediğim zaman, istediğim gibi sağlayabilecek her hizmet en basitinden
bana zamandan kazandırıyor, dolayısıyla zaman para karşılığında kazanıldığı için dalga geçilen bu durum gayet normal.
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The Hollow 3 ay Infinitum
Hardcore torrent kullanıcılarına bu durumu anlatamazsınız. Alışmışlar uğraşmaya veya dandik kalitede seyretmeye.. Tabii ben de sizin gibi, maddi durumu el verdiği halde korsan kullananlar için konuşuyorum.
Film, dizi ve belgesel için Netflix + Amazon Prime Video kullanıyorum. Müzik için ise TIDAL HiFi kullanıyorum. Bu platformların yurtdışı US içeriklerine erişmek için bir de Amerika'da özel IP adresim var. Aylık toplam 100 TL gidiyor. Sonuç ise neredeyse tüm film, dizi, belgesel ve müzik içeriği. Tabii ki en kaliteli görüntü ve ses seçeneğiyle birlikte..
Çalışan bir insan kendisinin/ailesinin eğlencesine aylık 65 - 100 TL ayırabilir diye düşünüyorum. Üstelik gereksiz sinema masrafı aradan çıkmış oluyor.
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bkaakco 3 ay
Masaüstünde mobile göre bir yere kadar katlanılır ama şu gerçek ki benim gibi müziği tutku haline getirenler için premium çok önemli. Her platformda avantaj sağlıyor. "Ben zaten arada sırada dinlerim, mobilde işim olmaz" diyenler için ücretsiz üyelik yeterli. Her şeyde olduğu gibi ihtiyaçlara bağlı...
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maxmania 3 ay
artık reklam arası belki müzik dinlersinize getiriyor spotify da işi.
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csh 3 ay maxmania
Hizmetin surekliligi icin bu sart. Para odemek istemeyenler reklam dinlemek zorunda, yoksa sirket ayakta kalamaz.
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Omisis046 3 ay
#adblock özgürlüktür ulan. #adblockumadokunma
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mavizaman 3 ay
ayda 15tl müzik dinlemeye verilir mi yahu valla iyi sağıyor herifler bravo...
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The Red Devil 3 ay mavizaman
2.86 dolar. Gerçekten iyi sağıyorlar milleti.
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Kevin De Bruyne 3 ay mavizaman
Araştırmadan, bilmeden şu foruma yazmayın be arkadaşım. Tek yaptığınız zaten eleştirmek ve laf atmak başka da işiniz yok.
Koskoca forum var bir araştırın bakalım millet ne kadar fiyata kullanıyor? Hiç mi bir şey almadan önce araştırmıyorsunuz? Hiç mi uygun fiyat aramıyorsunuz anlamıyorum.
Akıllı adam gider enpara ile aile üyeliği alır. 6 ay boyunca toplam 10.5tl ile keyfine bakar. Sizin gibiler de o para verülür mü yahuu... sağıyorlar milleti der ve amele gibi müzik indirme sitelerinde sürünür.
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CWaRRioR 3 ay
Spotify önce şu aile üyeliği rezaletini bir düzeltsin. Hangi adresle kayıt olduğumu göstermeden diğer üyelerin aynı adreste olmalarını istiyor. 5 yıl önce nerdeydim, ne yazdım ne bileyim. Yeni üyelik aç diyorlar. O kadar playlist ne olucak sorusunun cevabı yok ama.
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Askaparta 3 ay
Zorla güzellik.
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~Lion King~ 3 ay
24 ay muud müzik aboneliğim var hepsini kapattım kafam rahat.
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BigMuffin 3 ay
Spotify üyelik ne kadar arkadaslar?
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Cute Hentai 3 ay BigMuffin
Eylül ayında aboneliği yenilemiştim. 15 lira diye hatırlıyorum 1 aylık ücreti.
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ramis78 3 ay BigMuffin
Öğrencilere de aylık 6.99tl
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10ff 3 ay
Bu programı şimdiye kadar 1 kere bile kullanmadım heralde. Kullandığım browser sayesinde ekran kilitli iken bile YouTube da müzik çalabiliyor. Sokaktayken felan müzik dinleme konusunu da 144p açarak hallettim böylece çok az veri ile kullanabiliyorum her yerde. Tabi Spotify yüksek kalite sunuyor ama günlük kullanımda çok fark etmiyor. Özellikle sokakta.
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Jül Sezar 3 ay 10ff
Helal sana
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Omisis046 3 ay 10ff
Hocam Kayra duymasın. 144p müzik adamın midesini bozar.
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spotify, reklam engelleyici ve
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