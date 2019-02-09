Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
Spotify platformunun ücretsiz versiyonunu tercih eden kullanıcılara kötü bir haber geldi. Şirket yeni güncellediği hizmet şartlarına, çevrimiçi müzik dinlerken reklam engelleyici yazılımlarla reklamların çıkmasını engelleyen kullanıcıların hesaplarıyla ilgili önemli maddeler ekledi.
1 Mart tarihinde devreye girecek
Bildiğiniz üzere Spotify kullancılarına iki farklı plan sunuyor. Birincisi ücretli olan ve reklamsız müzik dinlemenizi sağlayan ücretli hesap. Diğeri ise müzik dinlerken arada reklamların da çıktığı ücretsiz bir sürüm. Reuters'in yaptığı 2018 tarihli bir araştırmaya göre en az 2 milyon Spotify kullanıcısı, şarkıların arasında reklam görmemek için reklam engelleyici yazılım kullanıyor.Şirket bu yeni düzenleme ve hizmet şartlarının 1 Mart tarihinde yürürlüğe gireceğini açıklarken, bu tarihten itibaren reklam engelleyici yazılımlarını aktif tutan kullanıcı hesaplarının tamamen askıya alınacağını veya kapatılacağını açıkladı. Ücretsiz kullanıcıların şartları kabul etmesi için bir şey yapmaları gerekmiyor. 1 Mart tarihinden itibaren Spotify'a bağlandıklarında güncellemeyi kabul ettikleri anlamına gelecek.
https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/#s2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
niye suistimal ediyorsunuz
Koskoca forum var bir araştırın bakalım millet ne kadar fiyata kullanıyor? Hiç mi bir şey almadan önce araştırmıyorsunuz? Hiç mi uygun fiyat aramıyorsunuz anlamıyorum.
Akıllı adam gider enpara ile aile üyeliği alır. 6 ay boyunca toplam 10.5tl ile keyfine bakar. Sizin gibiler de o para verülür mü yahuu... sağıyorlar milleti der ve amele gibi müzik indirme sitelerinde sürünür.