Opera'nın Android versiyonuna VPN desteği geliyor

Teknoloji Editörü
Opera Software, bugün Android platformundaki mobil tarayıcısının, proxy ve VPN işlevlerini destekleyen yeni bir beta sürümünü yayınladı. Yeni özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında tüm kullanıcılarda aktif olacağı belirtildi.
iOS için bir tarih verilmedi
Opera tarayıcısının VPN özelliği, kullanıcılara Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere üç geniş coğrafi bölgeye bağlanma seçeneği sunacak. Ayrıca hız konusunda endişe duyan kullanıcılar ise, VPN'in "En Uygun Konum" özelliğini kullanarak, bağlantı hızlarının en verimli olacağı VPN suncusuna bağlanabilecekler.Opera bu gelişme ile birlikte Android platformunda VPN'i destekleyen en büyük tarayıcı konumuna geldi. Maalesef şirket bu özelliğin iOS'a gelip gelmeyeceği ile ilgili bir takvim açıklamış değil. Eğer bu özelliği hemen denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Opera beta tarayıcı uygulamasını indirebilirsiniz.
https://blogs.opera.com/mobile/2019/02/opera-browser-vpn-coming-to-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
blogs.opera.com/...
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"Opera Software, bugün Android platformundaki mobil tarayıcısının, proxy ve VPN işlevlerini destekleyen yeni bir beta sürümünü yayınladı."
Bari VPN deyin geçin.. Kusura bakmayın ama bu yazı daha da saçma olmuş.