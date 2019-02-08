Opera'nın Android versiyonuna VPN desteği geliyor

Opera Software, bugün Android platformundaki mobil tarayıcısının, proxy ve VPN işlevlerini destekleyen yeni bir beta sürümünü yayınladı. Yeni özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında tüm kullanıcılarda aktif olacağı belirtildi.

iOS için bir tarih verilmedi

Opera tarayıcısının VPN özelliği, kullanıcılara Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere üç geniş coğrafi bölgeye bağlanma seçeneği sunacak. Ayrıca hız konusunda endişe duyan kullanıcılar ise, VPN'in "En Uygun Konum" özelliğini kullanarak, bağlantı hızlarının en verimli olacağı VPN suncusuna bağlanabilecekler.

https://blogs.opera.com/mobile/2019/02/opera-browser-vpn-coming-to-android/

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Opera bu gelişme ile birlikteplatformunda VPN'i destekleyen en büyük tarayıcı konumuna geldi. Maalesef şirket bu özelliğinile ilgili bir takvim açıklamış değil. Eğer bu özelliği hemen denemek istiyorsanızOpera beta tarayıcı uygulamasını indirebilirsiniz.