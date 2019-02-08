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Opera'nın Android versiyonuna VPN desteği geliyor

Android platformunun en popüler internet tarayıcılarından biri olan Opera'nın yeni bir beta sürümü yayınlandı. Artık Opera uygulamasında yerleşik bir VPN deseği yer alacak.
3 ay
3,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Opera Software, bugün Android platformundaki mobil tarayıcısının, proxy ve VPN işlevlerini destekleyen yeni bir beta sürümünü yayınladı. Yeni özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında tüm kullanıcılarda aktif olacağı belirtildi.

iOS için bir tarih verilmedi

Opera tarayıcısının VPN özelliği, kullanıcılara Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere üç geniş coğrafi bölgeye bağlanma seçeneği sunacak. Ayrıca hız konusunda endişe duyan kullanıcılar ise, VPN'in "En Uygun Konum" özelliğini kullanarak, bağlantı hızlarının en verimli olacağı VPN suncusuna bağlanabilecekler.
Opera bu gelişme ile birlikte Android platformunda VPN'i destekleyen en büyük tarayıcı konumuna geldi. Maalesef şirket bu özelliğin iOS'a gelip gelmeyeceği ile ilgili bir takvim açıklamış değil. Eğer bu özelliği hemen denemek istiyorsanız buraya tıklayarak Opera beta tarayıcı uygulamasını indirebilirsiniz.

https://blogs.opera.com/mobile/2019/02/opera-browser-vpn-coming-to-android/ Yorum Yaz
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Kerim5100 3 ay en beğenilen
VPN yoksa bu ne

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sosisvesalam 3 ay
pornocular mutlu
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DH Misafiri 3 ay
Opera fan'ı değilim ama bakın ne diyor;
Beta users around the world are among the first ones to test our free, unlimited and no-log VPN feature.

blogs.opera.com/...
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suti0 3 ay
stack social sitesinde 15 dolara ömürboyu vpn satın almıştım. dolar 2,80 iken. ilgilenen olursa bol miktarda ömürboyu teklif var. ücretsiz olan vpn ye güvenmeyenler bir denesin derim.
stacksocial.com/...
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The Hollow 3 ay
Proxy ile VPN farklı şeyler. Bu Proxy'dir. Ayrıca Opera, tarayıcıda ki her işleminizi kayıt altına alıyor. Yani günlük tutuyor. Wikipedia, Imgur ve porno izlemek için kullanabilirsiniz. Başka bir işe yaramaz. VPN'ün asıl amacı ise güvenliktir.
"Opera Software, bugün Android platformundaki mobil tarayıcısının, proxy ve VPN işlevlerini destekleyen yeni bir beta sürümünü yayınladı."
Bari VPN deyin geçin.. Kusura bakmayın ama bu yazı daha da saçma olmuş.
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DH Misafiri 3 ay
Şuan zaten vpn mevcut :-D
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sosisvesalam 3 ay
pornocular mutlu
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Kerim5100 3 ay en beğenilen
VPN yoksa bu ne

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CWaRRioR 3 ay Kerim5100
Proxy. Data saver özelliği açıksa farklı sunucudan yönlendirilmiş oluyorsunuz.
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Fenomenon 3 ay
Bu zaten hali hazırda var. Ben yıllardır opera kullanıyorum, sürekli vardı bu özellik. Veri tasarrufunu açtığım zaman otomatik olarak vpn üzerinden bağlanıyor. wikpedia gibi sitelere girebilyorum.
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