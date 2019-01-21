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Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek

Dijital müzik servisi Spotify, beğenmediğiniz sanatçıları engellemenize izin vermeye hazırlanıyor. Bu sayede engellediğiniz sanatçılara ait hiçbir şarkı önünüze çıkmayacak.
4 ay
2,8b
1
23
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek
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Popüler dijital müzik servisi Spotify, ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. Beğenmediğiniz sanatçıları uygulama üzerinden engelleyebileceksiniz. Böylece engellediğiniz sanatçılara ait hiçbir şarkı uygulama üzerinde karşınıza çıkmayacak.

Beta testine başlandı

Spotify yeni özelliği test etmeye başlamış bile. Sanatçının profilinde bulunan “bu sanatçıyı çalma” seçeneğine tıklayarak çok basit bir şekilde engelleme işlemini yapabileceksiniz. Böylelikle kitaplığınız, çalma listeleriniz ve radyo istasyonları dahil hiçbir yerde o sanatçıyla karşılaşmayacaksınız. Özellikle “Haftalık Keşif” kısmında Spotify tarafından size önerilen şarkıları inceleyebildiğiniz için bu bölümde de beğenmediğiniz sanatçıların gözükmemesi oldukça yararlı olacaktır.

Ancak engellediğiniz sanatçı bir başka sanatçı ile düet yapmışsa bu şarkılar kaybolmayacak. Sanatçı engelleme özelliği ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmıştı ama firma uygulamaktan vazgeçmişti. Görünen o ki artık kullanıcıların sanatçıları engellemesine izin verilecek.

Ayrıca Bkz. "Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor"

Beta aşamasında olan engelleme özelliği bazı kullanıcıların kullanıma sunulmuş. Tüm kullanıcıların yararlanabileceği şekilde yayınlanacağı tarih ise şu an için bilinmiyor ama kullanılabilir durumda olduğu için çok uzun sürmeyecektir.


https://www.thurrott.com/cloud/social/198104/spotify-will-soon-let-you-block-artists Yorum Yaz
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Sipihrz 4 ay en beğenilen
Şükürler olsun dandik rapciler artık listeme düşmeyecek.
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Chromosty 4 ay
Ulan sonunda bee. Darısı youtube'a
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opysium 3 ay
6ix9ine seri F5 çek kardeşim
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Chromosty 3 ay
Kullanıyorum zaten. Ancak uygulamanın içinde olması her zaman daha avantajlı. Mobilde özellikle.
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Chromosty 3 ay
Kullanıyorum zaten. Ancak uygulamanın içinde olması her zaman daha avantajlı. Mobilde özellikle.
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DH Misafiri 3 ay
umarım müzik türü engellemeyide en kısa zamanda getirirler. Türkçe rap, hiphopı anında engellerim.
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DH Misafiri 3 ay
Dandik repciler demiş.
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Serlilo 3 ay
İlk engelleyeceğim sanatçılar "sanat ile siyaseti ayırt edemeyenler"
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alemburda34 3 ay
İnternet yokken artık çok bekletiyor. Başlat bastığımda müzik 30 sn sonra başlıyor. Büyük ihtimalle bir kontrol mekanizması koydular.
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Gunpower-storm 3 ay
Spotify'da sevdiğim şarkıları kitaplığa yükler dinlerim. Rastgele şarkı bulmak için spotify bakılacak son yerdir bana göre(sevdiğiniz sanatçıdan bakarsınız onu bilmem'yani mesela hymn for the weekendi seviyorsanız coldplayın şarkılarına bakarsınız ama rap godu seviyorsanız boş rapçıların boş sanatını dinlemeyin')
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Whippoorwill 3 ay
Apple Music'ten de bekliyoruz.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Saçma olmuş. Bir müzik türünü sevmeyebilirsin ama bazı şarkıcıları sevmiyorum demek saçma. Genelde parça sevilmez şarkıcı değil. Yani illa ki bir şarkıcının bir veya birkaç güzel parçası vardır, bir şarkıcının her parçası da sevilmez iyisi vardır kötüsü vardır. Ama tamamen bir sanatçıyı engellemek bir art niyet veya bir kibir göstergesidir bana göre. Yolda veya bir mekanda duyunca yolu mu değiştiricen mekanı mı kapatacaksın her sanatçı hayatın bir rengi, bir yerde iyi bir iş yapar kalbini kazanır eğer kalbin varsa eğer.
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hakikidaredevil 3 ay MonitörKertenkelesi
olm neyine alındın bu kadar :d hiçbir şarkısını sevmediğim bir sürü şarkıcı var. istemiyorum dinlemek ama bakıyorum haftalık keşifte onlar var.
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barballow 4 ay
Yeni akım yüzünden sürekli popüler parçalarda istemediğim müzikler yer alıyordu. Bu özelliğin gelmesi kullanım verimliliği açısından faydalı olacaktır.
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