Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek

Popüler dijital müzik servisi Spotify, ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor. Beğenmediğiniz sanatçıları uygulama üzerinden engelleyebileceksiniz. Böylece engellediğiniz sanatçılara ait hiçbir şarkı uygulama üzerinde karşınıza çıkmayacak.

Beta testine başlandı

Spotify yeni özelliği test etmeye başlamış bile. Sanatçının profilinde bulunan “bu sanatçıyı çalma” seçeneğine tıklayarak çok basit bir şekilde engelleme işlemini yapabileceksiniz. Böylelikle kitaplığınız, çalma listeleriniz ve radyo istasyonları dahil hiçbir yerde o sanatçıyla karşılaşmayacaksınız. Özellikle “Haftalık Keşif” kısmında Spotify tarafından size önerilen şarkıları inceleyebildiğiniz için bu bölümde de beğenmediğiniz sanatçıların gözükmemesi oldukça yararlı olacaktır.

Ancak engellediğiniz sanatçı bir başka sanatçı ile düet yapmışsa bu şarkılar kaybolmayacak. Sanatçı engelleme özelliği ilk olarak 2017 yılında ortaya çıkmıştı ama firma uygulamaktan vazgeçmişti. Görünen o ki artık kullanıcıların sanatçıları engellemesine izin verilecek.

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Beta aşamasında olan engelleme özelliği bazı kullanıcıların kullanıma sunulmuş. Tüm kullanıcıların yararlanabileceği şekilde yayınlanacağı tarih ise şu an için bilinmiyor ama kullanılabilir durumda olduğu için çok uzun sürmeyecektir.

https://www.thurrott.com/cloud/social/198104/spotify-will-soon-let-you-block-artists