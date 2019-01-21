Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor

Android Q sürümünde, Google’un karanlık moda vereceği önemi artıracağı tahmin ediliyordu. Ortaya çıkan çoğu sızıntı da bunu destekliyor. Geçtiğimiz gün tasarım değişikliği ile gündeme gelen Google Asistan için bu sefer karanlık mod özelliği görüldü.

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Google uygulamasının beta versiyonunda ortaya çıktı

Google Asistan, Google uygulamasıyla beraber güncellendiği için beta versiyonunda karanlık mod özelliği ortaya çıktı. Uygulamanın 9.5 versiyon koduna sahip sürümünde hava durumu ve uçuş bilgilerine kadar tüm cevaplar siyah arka plan üzerinde beyaz yazıya sahip. Resimlerde de fark edebileceğiniz üzere beta aşamasında olduğu için uygulamanın tamamı karanlık moda uyum sağlayamıyor ama yakın zamanda düzelecektir.

Google uygulaması içerisinde pil tasarrufu veya karanlık mod seçeneği yardımıyla bu özelliği açabileceksiniz. Uygulamanın Asistan kısmı dışında farklı yerlerinde de siyah arka planlı alanlar bulunuyor. Yani son sürümde tüm Google uygulamasını kapsayan bir karanlık mod özelliği göreceğiz. Daha öncesinde firmanın YouTube, Google Play Oyunlar vb. uygulamalarına bu destek gelmişti.

https://9to5google.com/2019/01/19/google-assistant-preps-dark-mode/