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Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni tasarımın ardından bu sefer Google Asistan’a karanlık mod özelliği geleceği öğrenildi. Özellik, Google uygulamasının beta versiyonunda ortaya çıktı.
4 ay
4,2b
2
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor
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Android Q sürümünde, Google’un karanlık moda vereceği önemi artıracağı tahmin ediliyordu. Ortaya çıkan çoğu sızıntı da bunu destekliyor. Geçtiğimiz gün tasarım değişikliği ile gündeme gelen Google Asistan için bu sefer karanlık mod özelliği görüldü.
Ayrıca Bkz. "Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı"

Google uygulamasının beta versiyonunda ortaya çıktı

Google Asistan, Google uygulamasıyla beraber güncellendiği için beta versiyonunda karanlık mod özelliği ortaya çıktı. Uygulamanın 9.5 versiyon koduna sahip sürümünde hava durumu ve uçuş bilgilerine kadar tüm cevaplar siyah arka plan üzerinde beyaz yazıya sahip. Resimlerde de fark edebileceğiniz üzere beta aşamasında olduğu için uygulamanın tamamı karanlık moda uyum sağlayamıyor ama yakın zamanda düzelecektir.

Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor
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Google uygulaması içerisinde pil tasarrufu veya karanlık mod seçeneği yardımıyla bu özelliği açabileceksiniz. Uygulamanın Asistan kısmı dışında farklı yerlerinde de siyah arka planlı alanlar bulunuyor. Yani son sürümde tüm Google uygulamasını kapsayan bir karanlık mod özelliği göreceğiz. Daha öncesinde firmanın YouTube, Google Play Oyunlar vb. uygulamalarına bu destek gelmişti.


https://9to5google.com/2019/01/19/google-assistant-preps-dark-mode/ Yorum Yaz
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9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Karanlık tarafa geçiş bir an önce tamamlanmalı..
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adroid 4 ay
Android 5.1'li telefonuma gelmeyen asistan madem gelmeyecekti niye hava attınız android 5.0 a destek diye
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keremec 4 ay
Oled ekranlılar bunu beğendi <3
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9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Karanlık tarafa geçiş bir an önce tamamlanmalı..
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ONY86 4 ay
tüm dünyadaki teknolojiyi geride bırakacak mikemmel bi özellik
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Darkad 4 ay
Google doğru yolda. Gmail,Keep,Takvim,Hesap Makinesi hatta Play Store bile karanlık desteği almalıdır bir an önce.
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