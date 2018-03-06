Spotify uygulamayı yasa dışı yollarla Premium kullananların hesaplarını kapatıyor

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, uygulamayı yasa dışı yollarla Premium gibi kullanan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı. Spotify'ın 159 milyon kullanıcısı var ve bunlardan sadece 71 milyonu Premium özelliklere sahip ücretli abonelik kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde halka arz kararı alan Spotify'ın ücretli abonelikleri en üst seviyeye çekmek için böyle bir karar aldığı söyleniyor.

Yasa dışı hesaplar devre dışı bırakılıyor

Uygulamanın Android versiyonunda kullanıcılar "Dogfood" olarak bilinen Spotify'ın modifikasyonlu bir sürümünü kullanabiliyorlar. Bu sürüm Spotify'ın Premium özelliklerinin hepsine erişim sağlamıyor ancak uygulamadaki reklamları kaldırıyor.

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Spotify modifiye edilmiş bu versiyonu yükleyen kullanıcılarına e-posta göndererek, anormal bir etkinlik tespit edildiğini ve hesaplarının devre dışı bırakıldığını duyurdu. E-postanın devamında kullanıcıların Google Play'den Spotify'ın resmi uygulamasını indirdikleri takdirde hesaplarına tekrar erişebilmelerinin mümkün olacağı belirtiliyor.

https://www.theverge.com/2018/3/5/17080920/spotify-cracking-down-pirating-premium-free-account