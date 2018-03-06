Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spotify uygulamayı yasa dışı yollarla Premium kullananların hesaplarını kapatıyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler müzik uygulaması Spotify, uygulamayı para vermeden Premium gibi kullananların hesaplarını kapatmaya başladı. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
7,9b
1
11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, uygulamayı yasa dışı yollarla Premium gibi kullanan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı. Spotify'ın 159 milyon kullanıcısı var ve bunlardan sadece 71 milyonu Premium özelliklere sahip ücretli abonelik kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde halka arz kararı alan Spotify'ın ücretli abonelikleri en üst seviyeye çekmek için böyle bir karar aldığı söyleniyor.

Yasa dışı hesaplar devre dışı bırakılıyor

Uygulamanın Android versiyonunda kullanıcılar "Dogfood" olarak bilinen Spotify'ın modifikasyonlu bir sürümünü kullanabiliyorlar. Bu sürüm Spotify'ın Premium özelliklerinin hepsine erişim sağlamıyor ancak uygulamadaki reklamları kaldırıyor.
Ayrıca Bkz. "Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok"
Spotify modifiye edilmiş bu versiyonu yükleyen kullanıcılarına e-posta göndererek, anormal bir etkinlik tespit edildiğini ve hesaplarının devre dışı bırakıldığını duyurdu. E-postanın devamında kullanıcıların Google Play'den Spotify'ın resmi uygulamasını indirdikleri takdirde hesaplarına tekrar erişebilmelerinin mümkün olacağı belirtiliyor.

https://www.theverge.com/2018/3/5/17080920/spotify-cracking-down-pirating-premium-free-account Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Pahalı değil ve verilen parayı da hak ediyor bir seneyi gecik bir süredir kullanıyorum. Memnunum
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 1 yıl
Hifi kalitesinde olsa hakederdi ancak bu şekilde en fazla 5tl verilir fazlası değil!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
10 liraya çok diyip gidip sigara ve içki almıyorlar mı deli oluyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇevreMühendisi 1 yıl
1st of all do a clean install then reboot phone.
Use a VPN on your PC and login to your Spotify account via website.
Then install this mod Spotify on your device.
Use the same VPN country on your device to login.
Done.Play and enjoy the app.
I don't receive nothing in my mail from Spotify.
Cheers.
Alintidir. Sanirim hala kullanilabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mabovski 1 yıl
YouTube reyize devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K4PTAN 1 yıl
Hocam spotify sitesinde öğrenciler için 7 liraydı sanırım. Cepteteb üyesiyim nasıl 3,5 yaparım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
10 liraya çok diyip gidip sigara ve içki almıyorlar mı deli oluyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Cepte Teb + Öğrenci indirimi ile kullanıyorum yanılmıyorsam 3,5 TL ye geliyor. Bildiğin bedava :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 1 yıl
Hifi kalitesinde olsa hakederdi ancak bu şekilde en fazla 5tl verilir fazlası değil!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
spotify++ dan bahsediyolar sanırım eski sürüm olursa farkedemiyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 1 yıl dere.beyi
dere.beyi
spotify++ dan bahsediyolar sanırım eski sürüm olursa farkedemiyorlar...

Ben 7.1.0.1025 sürümü kullanıyorum fark ederler mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
Pahalı değil ve verilen parayı da hak ediyor bir seneyi gecik bir süredir kullanıyorum. Memnunum
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 1 yıl
Bir ara bende kullanmıştım şuan premium ama umarım kapatmazlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spotify, mod apk ve
5 etiket daha korsan kullanım Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kullanıcıdan Microsoft’a 600 milyon dolarlık tazminat davası 1 yıl Ethereum'un başlangıç blokuna yanlışlıkla 500 milyon dolar gönderildi 1 yıl Xiaomi CEO'su sinyalini verdi: Mi Band 3 geliyor 1 yıl Uzay boşluğuna ne kadar dayanabilirsiniz? İşte uzayda kıyafetsiz kalırsanız başınıza gelecekler 1 yıl Fast food robotu Flippy köfte pişirmeye başladı 1 yıl AMD ekran kartlarının DOTA 2 ve PUBG performansı arttırıldı 1 yıl WeChat dünya çapında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı 1 yıl Apple akıllı hoparlörü için Oscar'lı yönetmen Spike Jonze'a reklam filmi çektirdi 1 yıl Harvard Üniversitesi'nden Profesör Rogoff: Bitcoin'in değeri 100 dolara düşebilir 1 yıl Türk Telekom'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi 1 yıl 2018 Mercedes-AMG GT Coupe, 640 beygirlik motoruyla Cenevre'yi renklendirdi 1 yıl Nokia'nın en ucuz Android telefonunu inceledik 1 yıl Microsoft devletlere Azure bulut hizmetinin lokal sürümünü sunacak 1 yıl Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu, önümüzdeki haftalarda Dünya'ya düşecek 1 yıl Skoda Vision X konsepti Cenevre'de tanıtıldı 1 yıl Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı" 1 yıl Le Fil Rouge konsepti Hyundai'nin gelecekteki tasarım dilini gösteriyor 1 yıl Android P ile telefonlar Bluetooth klavye ve mouse'a dönüşebilecek 1 yıl 2018 Toyota Auris, iki hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 karşılaştırma 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Spotify uygulamayı yasa dışı yollarla Premium kullananların hesaplarını kapatıyor Sonraki iMessage içerisinden Google araması yapabilirsiniz 1 yıl 600 beygirlik Polestar 1 hibrit, Cenevre'de beğeni topladı 1 yıl Wikipedia: “Türkiye’yi özledik” 1 yıl Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı 1 yıl Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler 1 yıl Finisar dünyanın en büyük VCSEL üreticisi olma amacında 1 yıl Instagram "Portre Modu" özelliği üzerinde çalışıyor 1 yıl Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018’de Teknotel Telekom’da yerini aldı. 1 yıl İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak 1 yıl Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti 1 yıl LG X4 duyuruldu 1 yıl Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir 1 yıl Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi yüzde 10 performans artışı ile gelebilir 1 yıl Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok 1 yıl Steam üzerinde en fazla oran Nvidia ekran kartlarına ait 1 yıl 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı 1 yıl DARPA yaralanan askerleri kurtarmak için askerlerin biyolojik saatini yavaşlatacak 1 yıl 4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim