Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor

Dünyanın en popüler müzik servislerinin başında gelen Spotify, bugün kullanıcılarına yeni bir özellik sundu. Yeni Müzik Radarı (Release Radar) adını taşıyan bu yeni özellik sayesinde her hafta kullanıcılara yeni bir çalma listesi sunulacak ve bu çalma listesinde sadece yeni albümlerinden şarkılar yer alacak. Bu sayede Spotify kullanıcıları yeni albümler içerisinden hoşlarına gidebilecek şarkıları kolay bir şekilde keşfedebilecekler.

Daha önce "Haftalık Keşif" özelliği ile her hafta kullanıcılarına sevebilecekleri şarkılardan oluşan bir çalma listesi sunan Spotify, Yeni Müzik Radarı sayesinde ise aynı şeyi yeni albümler için de yapmayı amaçlıyor. Haftalık Keşif listesi her hafta pazartesi yayınlanmaya devam ederken, bundan sonra cuma günleri de Yeni Müzik Radarı listesi kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yeni çıkan şarkılar ile ilgili yeterince veri bulunmadığı için kullanıcıların ilgisini çekecek listeler oluşturmak son derece zorlu bir görev olsa da Spotify yeni tekniklerden faydalanarak bu engeli aşmayı başarmış gibi görünüyor. Haftalık Keşif listesini oluştururken kullandıkları dinleme ve listeleme verilerinin yeni çıkan albümlerde olmadığına dikkat çeken Spotify yöneticisi Edward Newett, bu yüzden bunun yerine ses araştırmaları konusunda yaşanan yenilikliklerden faydalandıklarını ifade etti.

New York'taki araştırma ekiplerinin yeni derin öğrenme teknikleri üzerinde çalıştığını söyleyen Newett, bu teknikleri kullanarak listeleme veya şarkı tercihlerini değerlendirerek değil, doğrudan sese bakarak kullanıcılara özel listeler hazırladıklarını açıkladı.

http://www.theverge.com/2016/8/5/12380816/spotify-release-radar-personalized-discovery-curation