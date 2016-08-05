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Spotify yeni özelliği ile şarkı keşfetmeyi daha da kolaylaştırıyor

Spotify, Yeni Müzik Radarı adını taşıyan yeni bir özelliği bugün kullanıcılarının beğenisine sundu. Bu özellik sayesinde yeni şarkılar keşfetmek artık daha kolay olacak.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler müzik servislerinin başında gelen Spotify, bugün kullanıcılarına yeni bir özellik sundu. Yeni Müzik Radarı (Release Radar) adını taşıyan bu yeni özellik sayesinde her hafta kullanıcılara yeni bir çalma listesi sunulacak ve bu çalma listesinde sadece yeni albümlerinden şarkılar yer alacak. Bu sayede Spotify kullanıcıları yeni albümler içerisinden hoşlarına gidebilecek şarkıları kolay bir şekilde keşfedebilecekler.
 Daha önce "Haftalık Keşif" özelliği ile her hafta kullanıcılarına sevebilecekleri şarkılardan oluşan bir çalma listesi sunan Spotify, Yeni Müzik Radarı sayesinde ise aynı şeyi yeni albümler için de yapmayı amaçlıyor. Haftalık Keşif listesi her hafta pazartesi yayınlanmaya devam ederken, bundan sonra cuma günleri de Yeni Müzik Radarı listesi kullanıcıların beğenisine sunulacak.
 Yeni çıkan şarkılar ile ilgili yeterince veri bulunmadığı için kullanıcıların ilgisini çekecek listeler oluşturmak son derece zorlu bir görev olsa da Spotify yeni tekniklerden faydalanarak bu engeli aşmayı başarmış gibi görünüyor. Haftalık Keşif listesini oluştururken kullandıkları dinleme ve listeleme verilerinin yeni çıkan albümlerde olmadığına dikkat çeken Spotify yöneticisi Edward Newett, bu yüzden bunun yerine ses araştırmaları konusunda yaşanan yenilikliklerden faydalandıklarını ifade etti.
New York'taki araştırma ekiplerinin yeni derin öğrenme teknikleri üzerinde çalıştığını söyleyen Newett, bu teknikleri kullanarak listeleme veya şarkı tercihlerini değerlendirerek değil, doğrudan sese bakarak kullanıcılara özel listeler hazırladıklarını açıkladı.

http://www.theverge.com/2016/8/5/12380816/spotify-release-radar-personalized-discovery-curation Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 2 yıl en beğenilen
Artık bir de şu şarkı sözü olayı geri gelse iyi olacak.
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KNTLG 2 yıl
Belki şaşırıp ,beni ayıplayabilirsizin ama ismini duyduğum halde hiç kullanmadığım bir uygulamaydı , haberi görünce dur bi bakıyım neymiş bu dedim , harbi çok güzelmiş yav. şimdilik ücretsiz takılıyorum, olmadı ücretli versiyona geçerim.
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bkaakco 2 yıl
Güzel bir özellik olmuş. Yeni çıkanlar listesine girip bakmaya gerek kalmayacak. Yalnız özellik şu an yok sanırım, ben rastlamadım.
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AprilEthereal1 2 yıl
10000 şarkı limitini öğrendikten sonra soğudum bu uygulamadan
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Grkwnxs 2 yıl AprilEthereal1
AprilEthereal1
10000 şarkı limitini öğrendikten sonra soğudum bu uygulamadan

Nasıl bir limit bu anlamadım
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DokuzKuyrukluTilki 2 yıl AprilEthereal1
AprilEthereal1

10000 şarkı limitini öğrendikten sonra soğudum bu uygulamadan

10.000 şarkı! 10.000 tam kalite şarkı ne demek biliyor musun? Şu an 1000 tane tam kalite olmamasına rağmen 2.5 gb yer kaplıyor. 25 gblık arşiv yapacaksan ki gereksiz ama yaptın diyelim Spotify'ın genel sistemine ters bir işlemdir bu. Çok dinlediğin sevdiğini indirir gerisini online dinlersin.Olayı bu zaten. Gerekli bir limittir ayrıca.

Napıcan? Apple Music mi kullanıcan?
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ShadowofDeath06 2 yıl en beğenilen
Artık bir de şu şarkı sözü olayı geri gelse iyi olacak.
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irish 2 yıl ShadowofDeath06
ShadowofDeath06

Artık bir de şu şarkı sözü olayı geri gelse iyi olacak.

Uygulaması var. Çok da güzel...
about.musixmatch.com/...
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