Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak!

160 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi Spotify, şimdiye kadar yalnızca Premium aboneler için sunduğu "isteğe bağlı liste oynatma özelliğini" ücretsiz paketine de dahil etti. Bununla da yetinmeyen İsveçli popüler müzik veri akışı servisi Spotify, kullanıcıların %75'e kadar veri tüketimini azaltan "veri tasarruf modunu" free aboneler için kullanıma sundu.

90 milyondan fazla ücretsiz kullanıcısı ve 71 milyondan fazla Premium abonesi bulunan Spotify, halihazırda bulunan kullanıcılardan %55'inin ücretsiz servisi kullandığını belirtirken %60'lık kesiminse öncelikli olarak Free sürümü kullandığını sonrasında ücretli aboneliğe geçiş yaptığını belirtti.

Yeni Spotify Free özellikleri

Ücretsiz hizmet kısmına eklediği yeni özelliklerle Premium ile ücretsiz paket arasındaki makası daraltan Spotify, bu hamlesiyle rakiplerinin bir adım önüne geçmek istiyor. Normalde ücretsiz paket kullanan aboneler, çalma listelerinde yalnızca "karışık çal" modunu kullanabilirken, eklenen yeni özellikler sayesinde daha fazla kontrole sahip. Ücretsiz kullanıcılar; Spotify'ın en iyi on beş keşif listesinden istedikleri şarkıyı, herhangi bir parça atlama mecburiyetinde bulunmaksızın veya karışık çalmayı beklemeden seçme ve çalma imkanına sahip. Buradaki önerilerde yapay zeka algoritmalarından yararlandığını belirten firma, listelerde 750 parça ve tam 40 saat müziğin olduğunu söylüyor.

Makine öğrenme altyapısını kullanan uygulama, özel oynatma listeleri için bazı yeni kişiselleştirme araçlarını da kullanıma sundu. Listeye parça ekledikçe kullanıcısının sevdiği şarkı türlerini öğrenecek olan Spotify, sonrasında ise kişisel müzik önerilerinde bulunacak.

Ücretli aboneliklerde bulunan çevrimdışı müzik dinleme özelliğinin bir benzerini Free sürümü için de kullanıma sunan şirket, veri tasarruf moduyla birlikte mobil veri tüketiminde %75'e varan tasarruf etmeyi planlıyor. Bahsi geçen yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android işletim sistemini kullanan cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

https://newsroom.spotify.com/2018-04-24/personalized-discovery-listen-to-music-you-love-with-all-new-free-on-spotify/