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Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak!

Spotify'dan ücretsiz aboneler için yeni dönem! Yalnızca ücretli abonelikler için sunduğu birkaç özelliği Free sürümüne taşıyan Spotify'ın duyurduğu yeni özellikler haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak!
160 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi Spotify, şimdiye kadar yalnızca Premium aboneler için sunduğu "isteğe bağlı liste oynatma özelliğini" ücretsiz paketine de dahil etti. Bununla da yetinmeyen İsveçli popüler müzik veri akışı servisi Spotify, kullanıcıların %75'e kadar veri tüketimini azaltan "veri tasarruf modunu" free aboneler için kullanıma sundu. 
90 milyondan fazla ücretsiz kullanıcısı ve 71 milyondan fazla Premium abonesi bulunan Spotify, halihazırda bulunan kullanıcılardan %55'inin ücretsiz servisi kullandığını belirtirken %60'lık kesiminse öncelikli olarak Free sürümü kullandığını sonrasında ücretli aboneliğe geçiş yaptığını belirtti. 

Yeni Spotify Free özellikleri

Ücretsiz hizmet kısmına eklediği yeni özelliklerle Premium ile ücretsiz paket arasındaki makası daraltan Spotify, bu hamlesiyle rakiplerinin bir adım önüne geçmek istiyor. Normalde ücretsiz paket kullanan aboneler, çalma listelerinde yalnızca "karışık çal" modunu kullanabilirken, eklenen yeni özellikler sayesinde daha fazla kontrole sahip. Ücretsiz kullanıcılar; Spotify'ın en iyi on beş keşif listesinden istedikleri şarkıyı, herhangi bir parça atlama mecburiyetinde bulunmaksızın veya karışık çalmayı beklemeden seçme ve çalma imkanına sahip. Buradaki önerilerde yapay zeka algoritmalarından yararlandığını belirten firma, listelerde 750 parça ve tam 40 saat müziğin olduğunu söylüyor. 
Makine öğrenme altyapısını kullanan uygulama, özel oynatma listeleri için bazı yeni kişiselleştirme araçlarını da kullanıma sundu. Listeye parça ekledikçe kullanıcısının sevdiği şarkı türlerini öğrenecek olan Spotify, sonrasında ise kişisel müzik önerilerinde bulunacak. 
Ücretli aboneliklerde bulunan çevrimdışı müzik dinleme özelliğinin bir benzerini Free sürümü için de kullanıma sunan şirket, veri tasarruf moduyla birlikte mobil veri tüketiminde %75'e varan tasarruf etmeyi planlıyor. Bahsi geçen yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android işletim sistemini kullanan cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor. 

https://newsroom.spotify.com/2018-04-24/personalized-discovery-listen-to-music-you-love-with-all-new-free-on-spotify/ Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 1 yıl en beğenilen
Parasını hak eden 2 uygulamadan biri diğeri de Netflix..
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psychomax13 1 yıl
Kesinlikle müthiş bir hizmet. Netflix ile birlikte kalplerimizi çalmaya devam ediyorlar :)
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scorpionnn 1 yıl
parasi ver rahatla keske mobil ödeme olsa daha iyi olurdu
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1 Avatar
Tensi 1 yıl
Hizmet kalitesine lafim yokta bunu bizim icin yapmiyorlar ki. Adamlar bedava veriyoruz hem de cok fazla bantgenisligi harciyoruz, azaltalim sunu demisler. Yapmisken hadi size "kiyak" geciyoruz diye lanse ediyorlar. Kendi yararlarina yaptiklari isi reklam da kullanmislar iste. :D Ama yayinladiklari radyolar iyi gercekten.
Edit : Fazla argo kelime yazmisim. 17:34'teki mesaji okuyunca utanip ceki duzen verdim.
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DH Misafiri 1 yıl
Haberin mahalle kahvesinden kamil abi yazmış. Kıyak ne biçim kelime nerede eğitim alıyorsunuz siz. Bu kelime elbette ki argomuza ait ancak topluma bilgi ve haber vermek niteliğindeki yazılarda kullanmak dilden hiç haberdar olmamak demek.
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Vega 1 yıl
Spotify’a gelen son güncelleme sonrası kitaplığımdaki şarkılara ulaşamıyorum. Yani Şarkılarım isimli bir bölüm yok. Acaba bug olabilir mi?Bayağı bir kurcaladım ama bulamadım.
iPhone’da bu sorunu yaşayan var mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Celonfix 1 yıl
HI-FI desteği gelse keşke artık.
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Red Wheelbarrow 1 yıl
Parayı hakeden 2 şirketten biridir Spotify diğeri de Türk Telekom.
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astegon 1 yıl Red Wheelbarrow
Türk Telekom
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BekirTemel 1 yıl
premium sana kurban olsun spo.
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kenan_0 1 yıl
Spotify ve Netflix abonesiyim muhteşem ikisi de.
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deoks 1 yıl
Adamlar biliyor spotify ın tadını bir kere alan bir daha bırakamaz. Free de olsa yakalayayım derdinde. Ayda 7 liraya çok büyük bit hizmet sağlıyorlar.
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YasinKsmG 1 yıl
Aboneligi yenileyecektim bu haberi beklyiroum bir sure daha kullanacagim eger free yeterli olursa satin almayacagim
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Sunstorms 1 yıl
İlla kredi kartı tanımlayacaz kardeşim kredi kartı bilgisi paylaşmak istemiyorum zaten netede kapalı, şunun yerine adam gibi mobil ödeme seçeneği koyun para verip premium kullanalım!
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Das Boot 1 yıl Sunstorms
üye olduktan sonra kredi kartını kaldırabilirsin. aldığın abonelik süresi boyunca premium kullanıyorsun yine.
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