Spotify'dan öğrencilere %50 indirim: Türkiye'de de başladı!

Son dönemde çevrim içi müzik hizmetlerinin ülkemizde öğrencilere yönelik ilgi çekici kampanyalar yaptığını görüyoruz. Genç nüfusu sektöre dahil etmek amacını taşıyan bu kampanyalara son olarak Spotify eklendi.

Ülkemizde de Başladı

Hizmet bir süredir belirli ülkelerde öğrenciler için Premium abonelikte yarı yarıya indirim kampanyası başlatmıştı. Yükseköğrenim öğrencileri gerekli başvuruyu yaptıktan sonra yerel fiyata göre yarı yarıya indirim elde ediyor. İndirim toplam 12 ay sürüyor. Kullanıcı üç kere daha bu indirimi uzatabiliyor. Yani toplamda 4 yıl boyunca indirimden faydalanmış oluyor.

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Spotify deneme yaptığı ülkelerde öğrenci kitlesinin hizmete ilgi gösterdiğini görmüş. Bu açıdan 33 ülkeye daha indirimi yaygınlaştırma kararı almış. Türkiye ile birlikte pek çok ülkenin üniversite öğrencileri kampanyadan faydalanabilecek. Hali hazırda platformun ilgili sayfasında indirim başlamış durumda. Öğrenciler gerekli belgeleri sağladıktan sonra 6.99TL karşılığında hizmeti kullanmaya başlayabilecek.