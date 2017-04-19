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Spotify'dan öğrencilere %50 indirim: Türkiye'de de başladı!

Spotify’in Premium aboneliğine geçiş yapmak için öğrenci indirimi bekleyenlere müjde! Spotify bu haftadan itibaren üniversite öğrencilerine indirim yapmaya başladı.
2 yıl
10,5b
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28
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çevrim içi müzik hizmetlerinin ülkemizde öğrencilere yönelik ilgi çekici kampanyalar yaptığını görüyoruz. Genç nüfusu sektöre dahil etmek amacını taşıyan bu kampanyalara son olarak Spotify eklendi.

Ülkemizde de Başladı 

Hizmet bir süredir belirli ülkelerde öğrenciler için Premium abonelikte yarı yarıya indirim kampanyası başlatmıştı. Yükseköğrenim öğrencileri gerekli başvuruyu yaptıktan sonra yerel fiyata göre yarı yarıya indirim elde ediyor. İndirim toplam 12 ay sürüyor. Kullanıcı üç kere daha bu indirimi uzatabiliyor. Yani toplamda 4 yıl boyunca indirimden faydalanmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch Mini geliyor"

Spotify deneme yaptığı ülkelerde öğrenci kitlesinin hizmete ilgi gösterdiğini görmüş. Bu açıdan 33 ülkeye daha indirimi yaygınlaştırma kararı almış. Türkiye ile birlikte pek çok ülkenin üniversite öğrencileri kampanyadan faydalanabilecek. Hali hazırda platformun ilgili sayfasında indirim başlamış durumda. Öğrenciler gerekli belgeleri sağladıktan sonra 6.99TL karşılığında hizmeti kullanmaya başlayabilecek.

 

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Voidian 2 yıl en beğenilen
Nası doğrulandığını merak edenler için:
Kart bilgilerini girdikten sonra önce ödeme almadan bu sayfa geliyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Burayı doldurunca bura geliyo, daha belge almadığım için burdan ileriye gitmedim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit:Belge bulup yükledim,başka bişey istemedi.Değerlendirip bir kaç gün içinde dönüş maili atarız dedi.
Nası doğrulandığını merak edenler için:Kart bilgilerini girdikten sonra önce ödeme almadan bu sayfa geliyor
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tsnesus 2 yıl
1 aylık Aile paketi aldım. 3 kişilik yer var. Güzel bir Aile kurarsak 6 aya cikmaya düşünürüz kişi başı 5 TL.
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oxpays 2 yıl
Yakında emekli hesabı da gelir
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mares626 2 yıl
Türkiye seçince Türkiyede olan tek bir üniversite bile yok

Okul için spotify istek yolladım nasıl bir işse anlamadım gitti
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Jül Sezar 2 yıl
Apple Music varken bedava olsa Spotify kullanmam
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I want to play a game 2 yıl Jül Sezar
sportfy ye kıyasla daha mı iyi hocam
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nohackmove 2 yıl
Premium aile üyeliğim var. Öğrenci indirimini bu pakette de kullanabilir miyim acaba?
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Raizan 2 yıl
bilgileri doldurduktan sonra üniversite ismini yazınca listede çıkmıyor. aslına bakarsan türkiyede ki hiç bir üni listede çıkmıyor. dil ayarlarım ülke ayarlarım türkiye olarak. spotify a üyeliğimi facebook üzerinden yapmıştım. listede neden çıkmadığını bilen var mı
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BaDBoY21 2 yıl
okul seçemıyorum help me ?_ sız nasıl sectınız ?
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mgokhanozen 2 yıl
Bi de cepteteb, enpara ile ekstra indirim sağlanabilir mi acaba?
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Whisper 2 yıl
hifi desteği geldimi? tidal kullanıyorum
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alemburda34 2 yıl
"Sınırlı sayıda Öğrenci İndirim Teklifi bulunmaktadır ve stoklarla sınırlıdır. "
Haydaa sartlarda sinirli sayida yaziyor yarin sunu bir halledeyim. TTNET Müzikten gina geldi.
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