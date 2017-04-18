Nintendo Switch Mini geliyor

Nintendo’nun farklı kullanım konseptleri ile ilgi gören yeni konsolu Switch satış konusunda da beklentileri aşmış durumda. 2 milyonun üzerinde sattığı tahmin edilen Nintendo Switch için daha küçük bir versiyon iddiaları gündemde.
Her yaşa göre değil
Her ne kadar tablet tarzında geliştirilmiş olsa da kullanım konseptleri dikkate alındığında Nintendo Switch belirli bir yaş grubunun üzerine hitap ediyor ve taşınabilir olarak uzun süreli oyun oynamak pek mümkün değil. Bu da hitap kitlesini sınırlıyor.
Analiz uzmanlarına göre firma önümüzdeki yıl bir mini versiyon çıkartabilir. Nintendo Switch Mini oyun konsolu daha çok 3DS veya 2DS gibi el konsollarına benzeyecek. Hitap ettiği yaş grubunu düşürecek olan Mini ayrıca kullanım sürelerini de çok ileriye taşıyacak.Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 580 hız aşırtma rakamları ortaya çıktı"
Uzmanlar böyle bir konsolun ilgi göreceğini belirtiyor. Piyasaya çıkacağı tahmin edilen Mart 2018 yılından Mart 2019 yılına kadar konsol 6-7 milyon adet satacak. O döneme kadar Nintendo Switch konsolunun da 25 milyon civarında satacağı tahmin ediliyor. Böylece toplam 31 milyon adet Nintendo Switch versiyonları satılmış olacak.
Son dönemde konsol pazarında büyük kan kaybeden ve rakiplerinin gerisinde kalan Nintendo için Switch konsolu adeta can suyu oldu. Mini ile birlikte önümüzdeki yıllarda firma pazarın yine en iddialı isimlerinden birisi olmaya aday olabilir.
http://wccftech.com/nintendo-release-switch-mini-fy2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3DS veya 2DS benzeri bir şekli olsun.Ama kenarlarında yine çıkarılabilir Joyconlar olursa iyi olur.3DS ve 2DS gibi iki ekranlı olması benim için sorun değil ama üst ekran yerinden çıkarılabilir bir şey olursa fena olmaz.
Özetle:
Nintendo Switch'e benzesin ama biraz daha küçük olsun.
Mini mini birler
Çalışkan ikiler
Tembel üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafirdir beşler
Altılar altınımı çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler seksek olup gittiler
Dokuzlar doktor olup çıktılar
Onlar kırmızı donlar