Nintendo Switch Mini geliyor

Nintendo’nun farklı kullanım konseptleri ile ilgi gören yeni konsolu Switch satış konusunda da beklentileri aşmış durumda. 2 milyonun üzerinde sattığı tahmin edilen Nintendo Switch için daha küçük bir versiyon iddiaları gündemde.

Her yaşa göre değil

Her ne kadar tablet tarzında geliştirilmiş olsa da kullanım konseptleri dikkate alındığında Nintendo Switch belirli bir yaş grubunun üzerine hitap ediyor ve taşınabilir olarak uzun süreli oyun oynamak pek mümkün değil. Bu da hitap kitlesini sınırlıyor.

Analiz uzmanlarına göre firma önümüzdeki yıl bir mini versiyon çıkartabilir. Nintendo Switch Mini oyun konsolu daha çok 3DS veya 2DS gibi el konsollarına benzeyecek. Hitap ettiği yaş grubunu düşürecek olan Mini ayrıca kullanım sürelerini de çok ileriye taşıyacak.

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Uzmanlar böyle bir konsolun ilgi göreceğini belirtiyor. Piyasaya çıkacağı tahmin edilen Mart 2018 yılından Mart 2019 yılına kadar konsol 6-7 milyon adet satacak. O döneme kadar Nintendo Switch konsolunun da 25 milyon civarında satacağı tahmin ediliyor. Böylece toplam 31 milyon adet Nintendo Switch versiyonları satılmış olacak.

Son dönemde konsol pazarında büyük kan kaybeden ve rakiplerinin gerisinde kalan Nintendo için Switch konsolu adeta can suyu oldu. Mini ile birlikte önümüzdeki yıllarda firma pazarın yine en iddialı isimlerinden birisi olmaya aday olabilir.