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Nintendo Switch Mini geliyor

Konsol pazarında başarılı bir çizgi izleyen Nintendo Switch konsolu yeni versiyonların da önünü açacak gibi duruyor. Analiz uzmanlarında bir Mini versiyon beklentisi oluşmuş durumda.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun farklı kullanım konseptleri ile ilgi gören yeni konsolu Switch satış konusunda da beklentileri aşmış durumda. 2 milyonun üzerinde sattığı tahmin edilen Nintendo Switch için daha küçük bir versiyon iddiaları gündemde.

Her yaşa göre değil

Her ne kadar tablet tarzında geliştirilmiş olsa da kullanım konseptleri dikkate alındığında Nintendo Switch belirli bir yaş grubunun üzerine hitap ediyor ve taşınabilir olarak uzun süreli oyun oynamak pek mümkün değil. Bu da hitap kitlesini sınırlıyor. 

Analiz uzmanlarına göre firma önümüzdeki yıl bir mini versiyon çıkartabilir. Nintendo Switch Mini oyun konsolu daha çok 3DS veya 2DS gibi el konsollarına benzeyecek. Hitap ettiği yaş grubunu düşürecek olan Mini ayrıca kullanım sürelerini de çok ileriye taşıyacak.

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Uzmanlar böyle bir konsolun ilgi göreceğini belirtiyor. Piyasaya çıkacağı tahmin edilen Mart 2018 yılından Mart 2019 yılına kadar konsol 6-7 milyon adet satacak. O döneme kadar Nintendo Switch konsolunun da 25 milyon civarında satacağı tahmin ediliyor. Böylece toplam 31 milyon adet Nintendo Switch versiyonları satılmış olacak.

Son dönemde konsol pazarında büyük kan kaybeden ve rakiplerinin gerisinde kalan Nintendo için Switch konsolu adeta can suyu oldu. Mini ile birlikte önümüzdeki yıllarda firma pazarın yine en iddialı isimlerinden birisi olmaya aday olabilir. 


http://wccftech.com/nintendo-release-switch-mini-fy2018/ Yorum Yaz
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michael01 2 yıl en beğenilen
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Kg34 1 yıl
Gerçekten böyle bir konsol gelecekse özellikleri bence şöyle olursa güzel olur:
3DS veya 2DS benzeri bir şekli olsun.Ama kenarlarında yine çıkarılabilir Joyconlar olursa iyi olur.3DS ve 2DS gibi iki ekranlı olması benim için sorun değil ama üst ekran yerinden çıkarılabilir bir şey olursa fena olmaz.
Özetle:
Nintendo Switch'e benzesin ama biraz daha küçük olsun.
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Murat.92 2 yıl
Nintendo Switch TV versiyonunu bekliyorum ben. Kutudan sadece televizyona takılarak çalışan bir konsol + pro kontroller ile gelen fiyat olarak da şöyle 50 dolar falan daha ucuz olan bir versiyonu yapılırsa önsipariş geçerim anında. Hatta bu dediğim güçlendirilmiş bir versiyon olursa değil 50 dolar ucuz, 50 dolar pahalı olsun alırım ben o aleti. Duy sesimi Nintendo!
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Kerim5100 2 yıl
Bunu bile beceremediler ki çalışmayan JoyCon burkulan kasa derken Mini beklentisi nedir arkadaş güldürmeyin ahahahahaha
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michael01 2 yıl en beğenilen
Yanıltıcı başlık atmak ancak bu kadar olur.
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javaprof 2 yıl
BENCE 3DS TEN UCUZ ÇIKABİLİR ŞÖYLE 250 DOLAR FALAN İYİ OLURDU.
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olağan_şüpheli 2 yıl
güzel olur. tv ye bağlamak istemeyenler için hem maliyet düşer hem taşınabilirlik artar. ayrıca bu mini cihazın çıkışı ile de 3ds e destek kesilir gibime geliyor
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nefendim 2 yıl
Tintindo tiviç mini geliyi


Mini mini birler

Çalışkan ikiler
Tembel üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafirdir beşler
Altılar altınımı çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler seksek olup gittiler
Dokuzlar doktor olup çıktılar
Onlar kırmızı donlar
1 Yanıt Yanıtla +2
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