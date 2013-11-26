Spotify'in Connect özelliği Android platformuna da getirildi

Geçtiğimiz dönemde ülkemizde de kullanıma sunulan müzik servisi Spotify'ın Android uygulaması Connect özelliğiyle güncellendi.





Premium üyeler tarafından kullanılabilen ve kısa zaman önce iOS platformuna da getirilen Connect özelliği, Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak destekli hoparlörlere müzik aktarımı yapılmasına imkan tanıyor. Bluetooth yerine Wi-Fi kullandığı için çok daha iyi bir menzil sunan uygulama, sadece servis bünyesinde yer alan içeriklerin aktarılmasına izin veriyor ve ayrıca güncellemeyle birçok hatadan kurtuluyor. Aynı zamanda Android 4.4 Kitkat üzerinde görüntülerin doğru yüklenmemesi sorunun da kısa zaman içerisinde çözüleceği belirtiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Spotify uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.mobile.android.ui