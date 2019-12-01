Stadia kontrolcüsü telefon ve bilgisayarlarda bir süre daha kablolu kalacak

Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia bazı bölgelerde kullanıma açılmış durumda. Stadia ile birlikte gönderilen özel kontrolcü de cihazınıza bağlanmak yerine Wi-Fi yardımıyla direkt olarak sunucuyla iletişime geçerek, gecikmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Chromecast ile çalışan bu özellik maalesef telefon ve bilgisayarlarda çalışmıyor. Bu da kullanıcıların Stadia kontrolcüsünü telefon ve bilgisayarlarına kabloyla bağlamaları manasına geliyor. Görünen o ki bu durum biraz daha devam edecek.

2020 hedefleniyor

Daha öncesinde Stadia kontrolcüsünün kablosuz olarak çalışma özelliğinin servisin çıkışından hemen sonra geleceği belirtiliyordu. Bugün aynı mağaza sayfasına girildiğinde ise “2020’de gelecek” yazısıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla telefon ve bilgisayarlarında Stadia kontrolcüsü kullanmak isteyenlerin bir süre daha kabloya mahkum kalacağını söyleyebiliriz.

Tabii ki üçüncü taraf kontrolcüler yardımıyla Stadia’yı kablosuz olarak kullanma imkanınız mevcut. Microsoft Xbox, Sony PlayStation, Nintendo Switch vb. kolları bilgisayarınıza veya telefonunuza bağlayarak kullanabilirsiniz. Stadia kontrolcüsü için ise Chromecast kullanmanız gerekecek.

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Stadia kontrolcüsüyle birlikte duyurulan diğer birçok özellik de hala kullanılamıyor. Örneğin kontrolcü üzerindeki 3.5 mm çıkışla ses alma, mobilde ekran görüntüsü alma veya sesli sohbete cevap verme gibi özellikler bunlardan bazıları. Duyurulan Google Asistan fonksiyonellikleri de eksik durumda. Görünen o ki platformun tam olarak kullanılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var.

https://ww.9to5google.com/2019/11/30/wireless-stadia-controller-phones/