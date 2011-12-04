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Standart&Poor's, HP'nin kredi notunu düşürdü

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Önce mobil işletim sistemi webOS'nin geliştirilmesini ve cihaz üretilmesini durduran ve ardından zorunlu bir CEO değişikliğine giden HP, kredi derecelendirme kuruluşlarından not eksiltme almaya başladı.

Standart&Poor's kredi derecelendirme kuruluşu HP'nin kredi notlarında değişikliğe gitti. Yeni değişikliğe göre kurumsal kredi notu A'dan BBB+'ya düşürüldü. Bunun anlamı firmanın finansal beklentileri karşılamak için yeterli kapasiteye sahip olması ancak değişen şartların ve faktörlerin kapasitesini zayıflatma ihtimalinin olması.

Kısa dönem kredi notu ise A-2'den A-1'e düşürüldü. Bu da yine kurumsal kredi notuyla hemen hemen aynı anlama geliyor. Firmanın dış görünüşü de dengeli olarak tanımlandı. Bu kararlar firmanın borç veya kredi alırken daha yüksek faizden almasına sebep olacak.

Kuruluş azaltmanın sebebi olarak agresif satın alma hareketlerinin likidite ve finansal esnekliği azaltmasını, yönetim kurulundaki değişikliklerin de yakın dönemde operasyonel ve işletim risklerini artırmasını gösterdi. 

Kuruluş ayrıca işletim trendinin ve finansal politikaların sonraki aşamasına bakarak notun daha da düşürülebileceğini ancak yükselme gibi bir ihtimalin bulunmadığını da belirtti.


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haymatloshan 7 yıl
S&P ve Fitch gibi kurumların son zamanlardaki yönlendirmelerine güvenmiyorum.Sürekli kurtarma paketleri çıkartan,cari açığı almış başını giden ülkelerin kredi notlarını bile istemeye istemeye değiştirmişti.
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Castiel 7 yıl
HP dekı yol harıtasındakı dalgalanmalar sureklı tepe yonetıcısı degısıklıklerı bunda cok buyuk etken olmuştur
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