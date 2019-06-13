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Star TV'deki Avlu dizisi Netflix'e transfer oldu

Netflix, ilk iki sezonu Star TV'de yayınlanan Avlu dizisini transfer etti. Dizinin üçüncü sezonu sadece Netflix izleyicileri ile buluşacak. Netflix'in üçüncü Türk yapımı dizisi olacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,7b
1
25
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Star TV'deki Avlu dizisi Netflix'e transfer oldu
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Bugüne kadar Star TV’de iki sezonu yayınlanan Avlu isimli dizinin yeni sezonları sadece Netflix’te yayınlanacak. Böylece Hakan Muhafız ve Atiye ile birlikte platformda üç adet Netflix yapımı Türk dizisi bulunacak.

Kadın hapishanesinde geçen ve şiddet sahneleri gerekçe gösterilerek RTÜK ile karşı karşıya gelen Avlu’nun üçüncü sezonu daha özgür sahnelerden oluşacak. Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk gibi önemli isimler yer alıyor. Yönetmenliği ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal birlikte üstleniyor.

Demet Evgar, dizinin Netflix’e satılması ile ilgili olarak, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk aslında. Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. O yüzden çok gurur duyuyorum" dedi.

Avlu dizisi, 30 Mayıs tarihinde yayınlanan 44. bölüm ile 2. sezonunu tamamlamıştı. Dizinin 3. sezonun yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dijital medya devi Netflix, arşivindeki Türk yapımı içerik sayısını arttırmaya devam devam ediyor. Son 10 günde platforma 11 adet Türk filmi eklendi.



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Imarex 1 hf. en beğenilen
Netflix iyice çöplüğe dönmeye başladı 1 tane daha böyle dizi görürsem üyeliğimi iptal edicem
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SC0RPI0N 1 hf.
Kaliteli kadro ve kaliteli dizi Netflix en iyisini yapmış
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Dalette 1 hf.
youtube kirlettikleri yetmezmiş gibi sıra netflix her yerde yerli dizi görmek zorun damı millet
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edirneli86 6 gün
Lucifer da Netflix orijinal olarak başlamadı mı 4. Sezona.?
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__Nikolaus__ 6 gün
Beğenmeyen izlemez dünya kadar dizi var netflix de, 1 senedir severek kullanıyorum netflixi.
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The Hollow 1 hf.
Netflix'in buradaki adını Çöpflix olarak değiştirsinler. Millet TV'de bu tarz dizilerden kaçarken, bunlar transfer ediyor. Gerçi, Dünya bizi kıskanıyor, o başka... Örnek;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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devcitybg 1 hf. The Hollow
ne bu 2 dolar ?
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Witsel 1 hf.
Netflix umarım Halkayı da alır.
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DH Misafiri 1 hf.
dizi vis a vis in uyarlaması zaten netflıxin almasına sasırmadım avluyu 1 sezon ızledım vis a vis kadar rahat olamıyordu o ortamı netflıxın daha ıyı yansıtacagını dusunuyorum demet evgara zaten bayılırım emınım dızı daha guzel olacak ve kesınlıkle muhafızdan daha kalıtelı bır dizi avlu.
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Thingol 1 hf.
Halka'yı alsana sayın Netflix, Avlu nedir?
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CWaRRioR 1 hf.
Şu ana kadar online yayınlanmış en iyi Türk dizisi Şahsiyet'ti bence.
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sml_akyz 1 hf. CWaRRioR
Çok kısa sürdü
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emrebdt 1 hf.
2.sezon zaten katlanılası değildi birde devam edem diziyi mi aldılar cidden?İlk sezonu izleyin geçin.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Hakandan iyi olduğu gerçeği :/
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TransparanTilki 1 hf.
zaten netflix original dizisinden uyarlamalı dizi değil mi bu? neyine şaşırıyorlarsa
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