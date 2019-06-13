Star TV'deki Avlu dizisi Netflix'e transfer oldu

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Bugüne kadar Star TV’de iki sezonu yayınlanan Avlu isimli dizinin yeni sezonları sadece Netflix’te yayınlanacak. Böylece Hakan Muhafız ve Atiye ile birlikte platformda üç adet Netflix yapımı Türk dizisi bulunacak.

Kadın hapishanesinde geçen ve şiddet sahneleri gerekçe gösterilerek RTÜK ile karşı karşıya gelen Avlu’nun üçüncü sezonu daha özgür sahnelerden oluşacak. Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk gibi önemli isimler yer alıyor. Yönetmenliği ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal birlikte üstleniyor.

Demet Evgar, dizinin Netflix’e satılması ile ilgili olarak, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk aslında. Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. O yüzden çok gurur duyuyorum" dedi.

Avlu dizisi, 30 Mayıs tarihinde yayınlanan 44. bölüm ile 2. sezonunu tamamlamıştı. Dizinin 3. sezonun yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dijital medya devi Netflix, arşivindeki Türk yapımı içerik sayısını arttırmaya devam devam ediyor. Son 10 günde platforma 11 adet Türk filmi eklendi.