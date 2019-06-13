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Pokemon GO benzeri Stranger Things oyunu geliyor

Netflix’in popüler dizisi Stranger Things için konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu geleceği duyuruldu. Next Games ortaklığıyla geliştirilen oyun 2020 yılında Android ve iOS’a çıkış yapacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Pokemon GO benzeri Stranger Things oyunu geliyor
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Konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu dendiğinde ilk akla gelen hiç şüphesiz Pokemon GO oluyor. Popülerliği sayesinde geliştiricisi Niantic’e önemli kazanç sağlayan yeni oyun türü, diğer firmalarında dikkatini çekti. Örneğin Next Games tarafından geliştirilen The Walking Dead: Our World buna örnek olarak verilebilir.

E3 konferansına katılan Netflix de Stranger Things için hali hazırda sunulan oyunlar hakkında konuştuktan sonra yeni bir oyun daha geleceğini duyurdu. Platformun popüler dizisi Stranger Things için konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu geliyor. Arkasında da Next Games var.

2020 yılında Android ve iOS’a çıkacak

Yeni Stranger Things, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde oyuncuların kendi bölgelerinde oynamasına imkan tanıyor. Dizinin karanlık dünyası Upside Down artırılmış gerçeklik ile sunulacak. Arkadaşlarınızla takımlar kurarak Upside Down içerisinde bulunan yaratıklara karşı savaşacaksınız.

Firma tarafından konum tabanlı RPG/yapboz oyunu olarak tanımlanan yeni Stranger Things oyunu, dizinin sevenlerinin tahmin edilebileceği gibi 1980’li yıllar temasında olacak. Kısacası Stranger Things’deki arkadaşlık ve fantastik canavarlarla savaşma ruhunun gerçek hayata taşınması amaçlanıyor.

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Yeni oyun hakkında yalnızca kapak fotoğrafı paylaşıldı. Kısacası elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Oyunun 2020 yılında iOS ve Android için sunulması planlanıyor. Diziyi takip edenler için üçüncü sezonun ise 4 Temmuz tarihinde yayınlanacağını hatırlatalım.


https://www.nextgames.com/company-release/next-games-announces-mobile-game-based-on-the-hit-netflix-original-stranger-things-set-for-2020-launch-1560366252-775/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the spooks 6 gün
Güzel dizi tavsiyem izleyin :)
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intel7mix 1 hf.
Gelmesin bölümleri geçmek için para isteyen bir oyun olacağı çok açık.
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Imarex 1 hf.
Nası bir şey olucak acaba bekliyoruz pokemon go hiç oynamamistim umarım onun gibi saçma bir şey yapmazlar
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