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Star Trek Beyond'dan yeni fragman ve poster

2009 yılında başlayan yeni Star Trek serisinin üçüncü filmi olan Star Trek Beyond'dan yeni bir fragman ve poster yayınlandı. Film bu yaz sinemaseverler ile buluşacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema ve televizyon dünyasının en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek (Uzay Yolu), bu yaz vizyona girecek yeni filmi Star Trek Beyond ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. J.J. Abrams'ın yönettiği 2009 yapımı film ile başlayan ve 2013 yılında vizyona giren Into Darkness ile devam eden yeni serinin üçüncü film olan Beyond için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman ve poster yayınlandı.
Dün Los Angeles'ta düzenlenen bir Star Trek etkinliği sırasında yayınlanan yeni fragman, birkaç ay önce yayınlanan ilk fragmandan oldukça farklı. Bir Star Trek filmine değil de yüksek bütçeli bir aksiyon filmine aitmiş gibi görünen ilk fragmanın aldığı negatif tepkilerin farkında olan Paramount, yayınladığı yeni fragmanda Kaptan Kirk'ün kendini bulma arayışına ve Atılgan ekibinin uzayın derinliklerinde karşılaşacakları zorluklara odaklanıyor.
Hızlı ve Öfkeli 4, 5 ve 6'nın yönetmeni olan Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği Star Trek Beyond'un başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin ve Simon Pegg yer alıyor. Atılgan mürettabatının sevilen karakterlerini canlandıran bu isimlere yeni filmde yıldız oyuncu Idris Elba ve Sofia Boutella katılacak. Star Trek Beyond, 22 Temmuz 2016'da vizyona girecek.
 

http://deadline.com/2016/05/stark-trek-beyond-new-trailer-1201760663/ Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl
OverClocK1ng
Son zamanlarda Idris Elbanın değeri de bilinmeye başladı bari.2017 de gösterime girecek olan Thorda da var.

Katılıyorum. Mesela şu klipteki oyunculuğu, mimik ve hareketleri oldukça üst düzey. youtube.com/...
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nemoberk 3 yıl
bir kere bu bir uzay yolu filmi değil uzayda geçen bir aksiyon filmi. uzay yolu dediğin merak ve gizem barındırır. tarantino ya verseler daha iyi çekerdi.
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_THANOS_ 3 yıl
Şu film icin o kadar uzuluyorum ki...Yahu Justin Lin'i yonetmen yapmak nedir? Bekleyeydiniz ya Abrams'ı.

İlk fragman seri icin bir hakaretti resmen,baya da tepki aldi haliyle. Bu fragman bir şeye benzemis Allah'tan ama film çok klişe duruyor ya. 3. Film olacak,herif hala yok Star Fleet'e su yuzden katildim,bu yuzden katildim,benim babam da boyleydi soyleydi. İki filmdir donen muhabbetler bi daha donuyor gereksiz bir sekilde

Biri cikar birlikteliginiz zayifliginiz der oburu bence insanligi kucumsuyorsun diye karsilik verir. 10 yildir klişe hollywood aksiyon filmlerinde donen muhabbetler. Şu uzay temasi kadar yaraticilikta ve hayal gucunde sinir tanimayan baska bir tema var mi ya? Su vasat muhabbetler yerine yapsaniza soyle farkli bir seyler,zekice senaryolar. Ama yok,onun yerine iki filmdir parcalanan gemiyi bi daha parcala,atraksiyon yarat.

Sinema sektoru efektlerden midir nedir gittikce aptallasmaya basladi.
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Barni Moloztaş 3 yıl
İyi görünüyor
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FreeRun 3 yıl
Görsel efekt kalitesi çok yüksek boyutta, nadir filmde bu kadar iyi görsel efektler yapılyor benim için özel bir seri.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sağlam bir şeye benziyor !
yalnız şu maskeli tipler fazla sırıtıyor !
insanın en büyük düşmanın gene insan olacağı vurgusuyla !
uzaylı maskesi yapmayı bıraktıklarında
gerçekten daha gerçekçi bir noktayı yakalayacaklar !
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ccguven 3 yıl
Tugrul_512bit
Bilgisayarlı görüntüleme teknikleri baya ilerlemiş. Uzay gemisinin her ayrıntısı çok güzel gözüküyor. Bunun için 50-60 tane GPU kullanmışlardır herhalde. Bu alanda o kadar ilerlemişler ki, casus uçakları ve hologramları ufo zannedebiliyoruz.

Render Farm'a para veriyorlar. 3000-6000 cpu ile birkaç hafta render alıyorlar. Tabi 6000 cpu kiralama bedeli milyon dolarları buluyor. Animasyon filmlerinin maliyetleri de en çok buradan kaynaklanıyor.
Bu arada filmdeki kötüler toplayıcılara ve protheanlara benzemiş(Mass effect). Ama bir türlü oyundaki atmosferi ve hikayeyi bir filmde yakalayamadılar daha.
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OverClocK1ng 3 yıl
Son zamanlarda Idris Elba'nın değeri de bilinmeye başladı bari.
2017 de gösterime girecek olan Thor'da da var.
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Kartal Göz 3 yıl
Film bomba gibi geliyor. İzlemek şart.
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casperfriendly 3 yıl
Nefes kesici bir fragman.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Bilgisayarlı görüntüleme teknikleri baya ilerlemiş. Uzay gemisinin her ayrıntısı çok güzel gözüküyor. Bunun için 50-60 tane GPU kullanmışlardır herhalde. Bu alanda o kadar ilerlemişler ki, casus uçakları ve hologramları ufo zannedebiliyoruz.
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mementopolis 3 yıl
J.J Abraham olmayinca birseye benzemis film :D güzel olmus gercekten :D
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