Star Trek Beyond'dan yeni fragman ve poster

Sinema ve televizyon dünyasının en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek (Uzay Yolu), bu yaz vizyona girecek yeni filmi Star Trek Beyond ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. J.J. Abrams'ın yönettiği 2009 yapımı film ile başlayan ve 2013 yılında vizyona giren Into Darkness ile devam eden yeni serinin üçüncü film olan Beyond için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman ve poster yayınlandı.

Dün Los Angeles'ta düzenlenen bir Star Trek etkinliği sırasında yayınlanan yeni fragman, birkaç ay önce yayınlanan ilk fragmandan oldukça farklı. Bir Star Trek filmine değil de yüksek bütçeli bir aksiyon filmine aitmiş gibi görünen ilk fragmanın aldığı negatif tepkilerin farkında olan Paramount, yayınladığı yeni fragmanda Kaptan Kirk'ün kendini bulma arayışına ve Atılgan ekibinin uzayın derinliklerinde karşılaşacakları zorluklara odaklanıyor.

Hızlı ve Öfkeli 4, 5 ve 6'nın yönetmeni olan Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği Star Trek Beyond'un başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin ve Simon Pegg yer alıyor. Atılgan mürettabatının sevilen karakterlerini canlandıran bu isimlere yeni filmde yıldız oyuncu Idris Elba ve Sofia Boutella katılacak. Star Trek Beyond, 22 Temmuz 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/05/stark-trek-beyond-new-trailer-1201760663/