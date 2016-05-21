Star Trek Beyond'dan yeni fragman ve poster

Haber Editörü
Sinema ve televizyon dünyasının en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek (Uzay Yolu), bu yaz vizyona girecek yeni filmi Star Trek Beyond ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. J.J. Abrams'ın yönettiği 2009 yapımı film ile başlayan ve 2013 yılında vizyona giren Into Darkness ile devam eden yeni serinin üçüncü film olan Beyond için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman ve poster yayınlandı.
Dün Los Angeles'ta düzenlenen bir Star Trek etkinliği sırasında yayınlanan yeni fragman, birkaç ay önce yayınlanan ilk fragmandan oldukça farklı. Bir Star Trek filmine değil de yüksek bütçeli bir aksiyon filmine aitmiş gibi görünen ilk fragmanın aldığı negatif tepkilerin farkında olan Paramount, yayınladığı yeni fragmanda Kaptan Kirk'ün kendini bulma arayışına ve Atılgan ekibinin uzayın derinliklerinde karşılaşacakları zorluklara odaklanıyor.
Hızlı ve Öfkeli 4, 5 ve 6'nın yönetmeni olan Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği Star Trek Beyond'un başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin ve Simon Pegg yer alıyor. Atılgan mürettabatının sevilen karakterlerini canlandıran bu isimlere yeni filmde yıldız oyuncu Idris Elba ve Sofia Boutella katılacak. Star Trek Beyond, 22 Temmuz 2016'da vizyona girecek.
http://deadline.com/2016/05/stark-trek-beyond-new-trailer-1201760663/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılıyorum. Mesela şu klipteki oyunculuğu, mimik ve hareketleri oldukça üst düzey. youtube.com/...
İlk fragman seri icin bir hakaretti resmen,baya da tepki aldi haliyle. Bu fragman bir şeye benzemis Allah'tan ama film çok klişe duruyor ya. 3. Film olacak,herif hala yok Star Fleet'e su yuzden katildim,bu yuzden katildim,benim babam da boyleydi soyleydi. İki filmdir donen muhabbetler bi daha donuyor gereksiz bir sekilde
Biri cikar birlikteliginiz zayifliginiz der oburu bence insanligi kucumsuyorsun diye karsilik verir. 10 yildir klişe hollywood aksiyon filmlerinde donen muhabbetler. Şu uzay temasi kadar yaraticilikta ve hayal gucunde sinir tanimayan baska bir tema var mi ya? Su vasat muhabbetler yerine yapsaniza soyle farkli bir seyler,zekice senaryolar. Ama yok,onun yerine iki filmdir parcalanan gemiyi bi daha parcala,atraksiyon yarat.
Sinema sektoru efektlerden midir nedir gittikce aptallasmaya basladi.
yalnız şu maskeli tipler fazla sırıtıyor !
insanın en büyük düşmanın gene insan olacağı vurgusuyla !
uzaylı maskesi yapmayı bıraktıklarında
gerçekten daha gerçekçi bir noktayı yakalayacaklar !
Render Farm'a para veriyorlar. 3000-6000 cpu ile birkaç hafta render alıyorlar. Tabi 6000 cpu kiralama bedeli milyon dolarları buluyor. Animasyon filmlerinin maliyetleri de en çok buradan kaynaklanıyor.
Bu arada filmdeki kötüler toplayıcılara ve protheanlara benzemiş(Mass effect). Ama bir türlü oyundaki atmosferi ve hikayeyi bir filmde yakalayamadılar daha.
2017 de gösterime girecek olan Thor'da da var.