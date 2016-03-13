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Star Trek dizisi ve filmleri ayrı yollarda ilerleyecek

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni Star Trek dizisi ve halihazırda devam eden film serisi, farklı yollar izleyecek. Dizi ve filmler arasında geçişler olmayacağı açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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J.J. Abrams öncülüğünde hazırlanan yeni film serisi ile yeniden hayat bulan Star Trek, önümüzdeki yıl, yolculuğuna başladığı televizyon ekranlarına da geri dönecek. Star Trek'in televizyon haklarını elinde bulunduran CBS kanalı, geçtiğimiz aylarda yayınladığı açıklama ile, yeni bir Star Trek dizisi çekeceklerini duyurmuştu.
Dizi ve filmlerin aynı evrende geçtiği ve zaman zaman birbirleri ile kesiştiği sinematik evrenler son dönemde revaçta olduğu için, yeni Star Trek dizisinin de film serisi ile birlikte ilerleyeceği düşünülmüştü, ancak gelen yeni açıklamalar böyle olmayacağını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında konuşan CBS Corporation başkanı Les Moonves, dizi ve filmlerinin ayrı yollarda ilerleyeceğini ve hikayelerin kesişmeyeceğini açıkladı.
Yeni Star Trek filmlerinin yazarı olan Alex Kurtzman'ın dizinin yapımcılarından biri olduğu göz önüne alındığında, CBS'in bu kararı şaşkınlık yarattı. Bu kararın arkasındaki neden ise serinin haklarının iki farklı şirkette olması. CBS ve Paramount yaklaşık on yıl önce ayrılmaya karar verdiğinde, Star Trek'in film hakları Paramount'ta kalırken, televizyon haklarını CBS aldı. Şimdi her iki şirketin de kendi ürünlerini ayrı tutmak istemesi, serinin hayranlarının ortak bir evren umutlarını suya düşürdü.

Star Trek dizisi, Ocak 2017'de yayınlanacak

CBS ve Paramount'un kendi ürünlerini ayrı tutma isteği anlaşılır olsa da, bu durum seri için önemli bir şansın tepilmesine neden oldu. Ortak bir evrenin kurulması, hem seyircilerin çok daha aşina olduğu geniş bir evren yaratarak filmlere derinlik katabilir, hem de Spock ve Kaptan Kirk gibi sevilen karakterlerin zaman zaman dizide görünmesi ile diziyi çok daha popüler hale getirebilirdi.
 Öte yandan, iki firma tarafından alınan bu kararın bir diğer sonucu da Star Trek dizisinin 2017'ye kalması oldu. 22 Temmuz'da vizyona girecek Star Trek Beyond filmi ile dizi arasında biraz zaman geçmesini isteyen CBS, diziyi bu yıl yayınlamama kararı aldı. Hannibal'ın yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Alex Kurtzman öncülüğünde geliştirilecek olan dizi, 2017'nin Ocak ayında CBS'in dijital platformu CBS All Access üzerinden yayınlanacak.

http://trekcore.com/blog/2016/03/cbs-had-to-wait-six-months-to-launch-new-show-after-star-trek-beyond-release/ Yorum Yaz
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