Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının en popüler bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar yeni Star Wars filmleriyle meşgul olan J.J. Abrams öncülüğünde 2009 yılında hayata döndürülen seri, yeni neslin üçüncü filmi olan Star Trek Beyond'un çıkışı için hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Star Trek Beyond için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'u yönetebilmek için Star Trek Beyond'da sadece yapımcı olarak yer alan J.J. Abrams'tan boşalan yönetmenlik koltuğunu, Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmeni olarak tanınan Justin Lin aldı. Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana ve Karl Urban'ın önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecekleri Star Trek Beyond'da oyuncu kadrosuna, filmin kötü adamını canlandıracak olan Idris Elba ve genç oyuncu Sofia Boutella da dahil olacak.

Paramount Pictures tarafından yayınlanan ilk fragman filmin konusu hakkında pek bilgi vermese de, filmin tarzı hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Hızlı ve Öfkeli serisiyle aksiyon konusundaki ustalığını kanıtlayan Justin Lin tarafından yönetilen film, önceki iki filme göre çok daha aksiyon yüklü görünüyor. Ayrıca ilk fragmana bakılarak Star Trek Beyond'un öncüllerine kıyasla daha fazla mizah unsuru barındıracağını söylemek de mümkün. 22 Temmuz'da vizyona girecek olan Star Trek Beyond'un ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.