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Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Star Trey Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı. Yeni Star Trek filmi çok daha aksiyon yüklü ve eğlenceli görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
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10
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı
 Sinema dünyasının en popüler bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Şu sıralar yeni Star Wars filmleriyle meşgul olan J.J. Abrams öncülüğünde 2009 yılında hayata döndürülen seri, yeni neslin üçüncü filmi olan Star Trek Beyond'un çıkışı için hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Star Trek Beyond için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'u yönetebilmek için Star Trek Beyond'da sadece yapımcı olarak yer alan J.J. Abrams'tan boşalan yönetmenlik koltuğunu, Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmeni olarak tanınan Justin Lin aldı. Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana ve Karl Urban'ın önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecekleri Star Trek Beyond'da oyuncu kadrosuna, filmin kötü adamını canlandıracak olan Idris Elba ve genç oyuncu Sofia Boutella da dahil olacak.
Paramount Pictures tarafından yayınlanan ilk fragman filmin konusu hakkında pek bilgi vermese de, filmin tarzı hakkında önemli ipuçları barındırıyor. Hızlı ve Öfkeli serisiyle aksiyon konusundaki ustalığını kanıtlayan Justin Lin tarafından yönetilen film, önceki iki filme göre çok daha aksiyon yüklü görünüyor. Ayrıca ilk fragmana bakılarak Star Trek Beyond'un öncüllerine kıyasla daha fazla mizah unsuru barındıracağını söylemek de mümkün. 22 Temmuz'da vizyona girecek olan Star Trek Beyond'un ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı
 
Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı
 

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Basteryus 3 yıl en beğenilen
Sonunda
aksiyonun dozunu birz kaçırmışlar galiba





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montevo 3 yıl
geçen gün show tvde bi böülümü oynuyordu.film ergenelr için ahzırlanmış.herkes 190 sarışın kaslı ve mavi gözlü.kızlar manken gibi.asla terlemiyorlar felan.bu ne lan
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Assassino! 3 yıl
Bir fragman bile bu kadar kötüyse... Seriye çok büyük bir leke olacak bu film. Keşke hiç çekmeselermiş.
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MALTHAEL 3 yıl
Spock gönder abicim oradan bize 3 çay şekersiz olsun


Duygu yüklü film , gençlere hitap etmesi için aksiyona kaymış hızlı ve öfkeli filminin yapımcısının ne işi var lem bu filmde ...
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tahir40 3 yıl
J.J. Abrams'ın gidişi fragmanda bile kendini göstermiş, küçükken TGRT'de uzay yolu yeni kuşakla bağlandığım seriyi başarılı filmlerle genişlettiler. Neyse beterin beteri var, Michael Bay yönetmiyor en azından.
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emir kustirika 3 yıl
ARK LAR FRAGMANIN başında bu şarkıda ne diye bir dialog var sarkı bir nevi kirk i alıp götürüyor kafada dusunceler falan olmuşmu olmamışmı fılm de gorcez
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Fingolfin. 3 yıl
Star Trek sever biri olarak, reboot'un ilk 2 filmini de öyle pek beğenememiştim, bunda iyice aksiyona kaçmış gibi duruyorlar.


Turist Ömer Uzay Yolunda'yı reboot seriye tercih ederim, Spock bize 4 çay gönder ama demli olsun.


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Azor Ahai 3 yıl
Fragman çok kötü duruyor, çok alakasız bir müzik kullanmışlar.
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Intruder 3 yıl Azor Ahai
Azor Ahai

Fragman çok kötü duruyor, çok alakasız bir müzik kullanmışlar.

Bu müzik ilk filmde yani 2009 yapımı olan Star Trek'te araba'da çalıyordu diye hatırlıyorum.
Bende beğenmedim fragmanı.
Uzay Yolu havası yok bilindik Bilim-Kurgu aksiyon filmi havası var.
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novicem 3 yıl
Ne desem bilemedim. Fragman sanki Star Trek değil de Fast and Furious'a ait. Umarım fragman yanıltıcıdır.
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Basteryus 3 yıl en beğenilen
Sonunda
aksiyonun dozunu birz kaçırmışlar galiba





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